苏丹再爆军事冲突 欧盟、中国呼吁停火

（德国之声中文网）据苏丹医生工会称，自周六以来，苏丹武装部队与准军事快速支援部队（RSF）为争夺国家控制权爆发的冲突，已至少造成56人丧生，600多人受伤。

在两个对立的军事派别之间的紧张关系持续数月后，首都喀土穆和其他地区周末爆发了战斗。军方敦促人们留在家中。学校、银行和政府办公室周日关闭。冲突双方都声称他们控制了关键的机场和其他设施。

联合国秘书长古特雷斯与苏丹军方领导人布尔汉（Abdel-Fattah Burhan）和RSF领导人达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）将军通话，呼吁立即停止暴力并恢复对话。

苏丹首都喀土穆周末爆发武装冲突

2019年4月，布尔汉推翻了长期统治者巴希尔。18个月后，军方和RSF发动了第二次政变，颠覆了苏丹向民主的过渡。布尔汗和达加洛之间对将RSF武装编入正规军计划的分歧变成了公开冲突。

在接受卡塔尔半岛电视台的采访时，达加洛指责布尔汉包围了RSF部队，引发了这场战斗。"他把这场战斗强加给我们。"苏丹武装部队则指责RSF为 "反叛民兵"，并称在该组织解散之前 "不会有任何谈判或会谈"。

军方称，用飞机和无人机对喀土穆的RSF阵地进行了打击。喀土穆国际机场被关闭，主要国际航空公司暂停了飞往苏丹的航班。

关注苏丹局势的记者伊斯梅尔-库什库什（Isma'il Kushkush）告诉DW，这两个武装团体之间的战斗是人们最担心的情况："这是苏丹人希望永远不会发生的最坏情况，因为他们希望在2019年苏丹革命后过渡到民主。"

军方动用了战斗机和无人机

苏丹冲突已引起广泛的国际关注。除联合国秘书长古特雷斯直接向冲突双方喊话外，欧盟、阿盟和非盟也呼吁立即停止敌对行动。

欧盟外交政策高级代表伯雷利、非洲联盟委员会主席马哈马特、阿拉伯国家联盟秘书长盖特呼吁双方停火并重回谈判桌。阿盟周日还召开紧急会议讨论苏丹局势。

沙特外交部表示，沙特、阿联酋和美国三国外长强调了停止军事升级的重要性。英国已呼吁联合国安理会周一就苏丹冲突召开紧急会议。

中国也对苏丹局势表示关切，在其驻苏丹大使馆的一份声明中敦促双方停火并防止事态进一步升级。大使馆呼吁目前在苏丹的中国公民注意安全。

（美联社、德新社、法新社）

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