 花大錢和習近平吃飯 美商界打什麼算盤？ | 经济纵横 | DW | 09.11.2023

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经济纵横

花大錢和習近平吃飯 美商界打什麼算盤？

中國國家主席習近平將在一星期後與美國總統拜登會晤。《紐約時報》稱，美國商界領袖與習近平的晚宴一張入場券售價高達2千美元。與此同時，低迷的中國經濟形勢，則讓包括美國在內的國際投資者憂心忡忡。

習近平在2023年的國慶招待會上敬酒

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（德國之聲中文網）《紐約時報》週三（11月8日）報導稱，在兩國元首會晤後，習近平很有可能在一場晚宴上向美國商界精英發表演講。根據網上流傳的一份邀請函，美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會主辦的晚宴招待會，的門票每張售價高達2千美元。

一名知情人士還對《紐約時報》披露，如果一家企業願意花費4萬美元，就能購得一張餐桌上的8個座位、以及和習近平同一張桌子上的一個座位----這意味著，與習近平同桌就餐的票價高達2.4萬美元。這場晚宴招待會也是APEC三藩市峰會的一部分。

目前，包括美國在內的西方企業對其中國業務憂心忡忡。一方面，華盛頓正在限制中國獲得半導體等高科技產品的管道，另一方面，西方企業在華經營也受到中國當局越來越多的管制。許多企業在繼續視中國為重要市場的同時，也開始尋求投資其他國家。根據美中貿易全國委員會今年的一份調研，過去一年中有34%的會員停止、或減少了對華投資計畫，這一比例高於往年。

儘管兩國高層都一再強調美中經濟不會脫鉤，但是習近平下周與美國商界精英的晚宴，也並不一定能緩解後者的焦慮情緒。

位於華盛頓的智庫機構CSIS(戰略與國際研究中心)中國研究主任白明(Jude Blanchette)在一份簡報中表示，中國領導人與美國商界的互動將試圖表明，中國依然是一個具有吸引力的經商之地。"而企業爭相與習近平共進晚餐就印證這一點。"白明還指出，北京方面視此次元首會晤為一個契機，將試圖改變美國限制中國高科技產品的做法，但美方不太可能改變在這個問題上的立場。"我認為這將是造成美中關係長期緊張的一大議題，我也確信這一訊號會被傳遞給北京。"

習近平能否在會晤時説服拜登放鬆對華高科技出口管制？

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中國經濟低迷

除了美中關係緊張，中國經濟本身的低迷也是讓美國商界人士憂心的一大因素。許多國際投資者在今年初向中國投資了大量資金，希望能從中國疫情後的強勁復蘇中獲利。然而，中國經濟的增長幅度顯著低於預期，曾經作為經濟增長引擎的房地產業深陷危機，曾被稱作"世界工廠"的中國製造業也持續不景氣，地緣政治緊張更是進一步加劇了不確定性。

美國合眾銀行財富管理部門的高級投資策略總監哈沃斯(Rob Haworth)表示，中國重新開放後的經濟表現令所有人都感到失望，"除了國內旅行外，其他方面並沒有展現出被壓抑許久的需求。"

金融大資料公司路孚特-理柏(Refinitiv Lipper)的資料也顯示，國際投資者如今將目光投向了其他地區，今年已經從中國相關的各類基金中撤資16億美元。

碧桂園等多家中國房地產企業陷入危機

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老辦法不再有效

一些投資者認為，中國經濟政策制定者可能會出臺新一輪的刺激措施。但是也有分析人士指出，這樣的舉措並不能帶來長期的改善。威爾明頓信託(Wilmington Trust)的首席投資官羅特(Tony Roth)就指出，刺激措施"只會提前透支未來的增長"。

中國央行貨幣政策委員會委員劉世錦在11月8日的北京金融街論壇年會上表示，中國目前尚處5%左右的"中速增長階段"，可能還有5到10年的"中速增長潛能"。他建議，中國需要繼續保持"相對寬鬆的貨幣政策和財政政策"，同時要更加注重結構性改革以挖掘潛能。劉世錦承認，基建、房地產、出口貿易這三大傳統增長引擎如今都已放緩，"老辦法不是那麼行。"而如何挖掘新增長潛能將成為中國經濟穩增長的關鍵。

劉世錦在演講中還提出，經濟結構改革不僅僅包括產業升級，還包括縮小中低收入群體與中高收入群體在終端需求結構上的差距，使中低收入群體的消費水準逐步接近中高收入群體。"這對穩住包括房地產在內的既有產業意義重大。"

（紐約時報、華爾街日報、新華社、路透社）

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