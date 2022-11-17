芯片补贴竞赛正在进入加速道

（德国之声中文网）几乎每周都有关于在美国或欧洲建造半导体工厂的报道。 德国英飞凌集团（Infineon）要在德累斯顿建厂，美国芯片制造商英特尔（Intel）要在马格德堡建厂。 一直有传言称，台湾芯片巨头台积电（TSMC）考虑在德国建厂。 拜登领导下的美国政府已成功将台积电和韩国三星（Samsung）吸引到美国——亚洲人正在那里建设价值数十亿美元的芯片工厂。

招数就是用补贴吸引外资入驻。 仅《通胀削减法案》(IRA) 一揽子支持计划就价值3700亿美元。 此外，还有总拨款高达2800亿美元的《芯片与科学法案》（Chips and Science Act），旨在加强美国在半导体领域的实力，促进研究和开发，以及创建区域高科技中心。 此外，更多来自STEM领域（科学、技术、工程和数学）的专业人员将从资金池中获得补助。在德国，该领域相当于MINT学科领域(数学、计算机科学、自然科学和技术)。

但从长远来看，德国和欧盟的高科技企业能否抵挡住美国补贴的诱惑呢？《欧洲芯片法案》（EU Chips Act)）配备的资金约为430亿欧元，目标是至2030年将欧盟目前的半导体产量在全球芯片制造市场的份额翻一番，从目前的不到10%提升到20%左右。想实现同一目标，这么多钱够吗？

欧洲的行业代表们已经按捺不住，想要迎头赶上。奥地利科技集团AT&S的首席执行官格斯滕梅尔（Andreas Gerstenmayer）11月底对《商报》（Handelsblatt）抱怨道，“欧洲在宣布方面是语言的巨人，但在操作方面是行动的矮子。” “资金数目太小，不足以在全球范围内产生影响。”

担心企业外迁大可不必？

欧洲已经开始担心重要的公司将迁往美国。行业专家、普华永道战略咨询公司的合伙人格洛格 (Marcus Gloger) 并不这么认为。

格洛格说：“欧洲不断被批评芯片产量只占全球的10%左右。但还应考虑到欧洲拥有关键领域的尖端知识以及训练有素的劳动力。这些要素都被低估了。建造工厂在任何地方都可以，但高素质劳动力不是到处都有。”

欧洲仍然具备地理位置优势。 “欧洲有悠久的半导体研发历史，研发中心多，科研实力强劲。”

其中包括位于比利时鲁汶的微电子研究中心（IMEC）—— 欧洲技术领先的独立研发中心，独特之处在于，即使互为竞争对手也可以同在实验室里一起从事研究；坐落在慕尼黑周边地区的半导体集群；德累斯顿附近的萨克森硅谷（Silicon Saxony），博世去年便在德累斯顿投资10亿欧元建新晶圆厂；以及法国的格勒诺布尔（Grenoble）科技园（法国硅谷）。

想到欧洲在半导体行业的优势，包括科研实力强劲以及部分领域处于市场领导地位这几方面，格洛格表示“也就不那么担心了”。 毕竟，不仅有《欧洲芯片法案》，还应将欧洲复苏基金（European Recovery Fund）考虑进去，该基金设定了与美国《通胀削减法案》相同的目标。 格洛格解释说，到2030年，欧盟范围内的全部资金将达到约1.9万亿欧元的规模。

布鲁塞尔 明白其中要害

欧盟委员会的高级官员及专家都在致力于让欧洲在未来更多参与到高端芯片生产研发以及超算领域中去。信息技术专家和控制论专家强调，在未来，保护数字主权将比保护供应链更为重要。因为，不论是物联网（IoT）还是通过人工智能（KI）实现国家和社会的数字化进步越多，德国和欧洲的技术主权就越需要得到保障。

世界上最强大的四台超级计算机中的两台已经在欧洲，分别在意大利的博洛尼亚和芬兰。 到2024年，德国第一台百亿亿次超级计算机将在位于北威州的于利希（Jülich）准备就绪。 这台名为JUPITER的超级计算机每秒运算能力超过1000千万亿次，其计算能力相当于500多万台现代笔记本电脑。在接下来的几年里，慕尼黑和斯图加特将陆续推出百亿亿级超级计算机。无论是气候模型、新材料开发、工艺优化、生物制药研究、深度学习还是人工智能——如果没有超级计算机，国家和工业经济领域很快就会在数字时代与尖端科技脱轨。

仅靠补贴是不够的

格洛格认为“哪里补贴多，企业就去哪”的假设是错误的。“企业需要的是一个完整的生态系统。仅仅建立一个芯片工厂是不够的，还需要原材料和科研，以及一个完整的企业网络。高层的专业人士是全球化的，这些高级专业人才在欧洲、中国和美国都可以获得同样的薪水。 好的大环境和正确的框架条件才是能留住人才的关键。”

这就是为什么对这些顶级人才来说，在欧洲意味着可以拥有多种选择非常重要。因为当他们举家迁往另一个国家或大陆时，如果心里清楚，除了就职的公司外，该地区还有一到两家其他公司可供跳槽，对他们而言将会非常有吸引力。格洛格强调说：“我认为这方面还没有得到足够重视。”

此外，欧洲在研发领域仍处于领先地位。在德国，弗劳恩霍夫研究所（Fraunhofer）和马克斯普朗克研究所（Max Plank-Institute）的顶尖研究人员同时也是领军工业 4.0发展的知名科学家。其后还有莱布尼茨研究所（Leibniz-Institute）以及费迪南德布劳恩研究所（Ferdinand-Braun-Institut）。

基础设施很重要

在半导体产业集群方面，德国也无需隐藏锋芒。 位于萨克森州首府德累斯顿周边的萨克森硅谷是欧洲最大的半导体产业中心之一，极具工业前景。“在这里，你会发现大约200家与‘半导体’相关的企业。生产半导体所需的所有机器都需要来自不同专业供应商的全方位支持，”格洛格说。

只有当“一个企业生态系统中有特定的基础设施以及多个客户”时，供应商对基地提供维护和技术支持才有意义。“这里指的不是在一两天左右得到维护服务，而是说比如在5到10分钟内就可以到达现场。”

因为作为半导体工厂，如果一个月停产，很快就会产生2亿欧元左右的成本。这位行业专家强调说：“建一个芯片工厂要花15到150亿欧元，但如果因地基无法浇筑等原因将工期推迟一个月，往往会立即造成数亿美元的损失。”

欧洲拥有人才，走在研究领域前沿，坐拥国际领先的半导体产业集群。 荷兰的半导体设备制造商艾司摩尔（ASML）、工业光学集团蔡司（Zeiss）、工业激光专家通快（Trumpf）都在欧洲，就像工业气体和洁净空间技术制造商也在欧洲一样。

“我们所缺少的是执行速度，我们欧洲人在做决定时要更勇敢、更坚定一些。 我认为德国政府以及整个行业都可以做到这一点。”——格洛格对此深信不疑。

芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

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