芯片短缺 仍令德国企业叫苦不迭

（德国之声中文网）数码工业联合会Bitkom表示，过去几年当中，一些行业芯片短缺的问题非但没有好转，而且在不断加剧。数码工业联合会周二称，该行业进行的一次民调显示，89%的受访企业都表示，他们在购买芯片时遇到了困难。"遇到芯片短缺问题的企业比2021年时增加了八个百分点。"

这类问题包括供货延迟、价格上涨、限量供应以及无法提供部分原配件等等。Bitkom表示："在德国，芯片以及相关元器件的供货延迟，平均长达五个月。"不过，两年半前，供货延迟曾平常长达六个半月。

"结束单方面的依赖"

接受问卷调查的总共有404家、员工人数超过20人的企业，分别来自加工行业、通讯以及信息技术行业。这些企业都需要大量的芯片。68%的受访企业表示，他们认为2024年供货延迟的问题将会进一步加剧，19%的企业认为情况不会发生变化，而认为情况将会好转的企业则仅占10%。

Bitkom主席温特盖斯特（Ralf Wintergerst） 表示："没有芯片，德国经济就将无法正常运转。"以汽车工业为例，如果无法保障芯片的及时供应，新车就将无法按时供货。

温特盖斯特表示："德国和欧洲必须结束对芯片的单方面依赖。" 亚洲在芯片生产领域占据着主导地位，其中以中国、台湾、韩国以及新加坡为主，美国也有强大的芯片生产能力。欧盟则计划，在2030年时，将欧洲芯片的全球市场占有率提升一倍，达到20%。

对企业来说，芯片的生产地并不是至关重要的因素。93%的受访企业表示，他们更注重的是产品的性价比。与此同时，96%的企业都对德国应促进芯片生产能力的说法表示认同。

企业方面也在努力减少依赖。许多企业开始寻找替代性供货商，并有意识地在不同供货商处购买产品。大多数企业都认为，从欧洲企业购买芯片产品时，政府应提供税务优惠以及其他鼓励措施，同时还应加大对欧洲芯片工业的资助。

（路透社，德新社）

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