芯片短缺现象继续 汽车工业大受影响

（德国之声中文网）美国芯片制造商英特尔公司预计，全球范围半导体供不应求现象将至少延续至2023年。公司负责人盖尔辛格（ Pat Gelsinger）在周四（７月２２日）的电话会议上说，在新冠大流行瘟疫期间，人们更多在家办公，尤其是学校和个人对电脑和平板电脑的额外需求疾速增加。

盖尔辛格指出，与此同时，人工智能、5G技术和自动驾驶等领域对芯片的需求有增无减。所有这些都给供应链带来巨大压力。他表示，可能要在一、两年后，芯片制造业才能对需求作出全面回应。

大众汽车集团减产

眼下，芯片短缺已给一些经济部门构成重负，其中包括德国汽车业。由于芯片供应出现瓶颈，世界各地的制造商不得不部分停产。今年3月，英特尔宣布在美国亚利桑那州兴建两个新工厂，以增加芯片供应。

尽管大众汽车集团认为，芯片瓶颈的后果总体可加控制，但芯片和其它他重要半导体元件的供应危机已导致越来越难以按原计划生产。周四，建立了专项指挥部、协调采购工作的大众采购董事阿克塞尔（Murat Aksel）在线年度股东大会上回答提问时坦承，芯片供应缺口继续扩大，导致高达六位数的车辆无法在今年上半年生产。

今年年初，董事会主席迪斯（Herbert Diess）即已表示，仅第一季度就减产10万辆汽车。

大众集团和其他制造商的许多工厂，因芯片短缺，导致多次取消班次、实行短时工作。 迪斯在数字股东大会上的讲话中暗示，未来几个月可还能会进一步减产，他表示，"半导体瓶颈的影响将在今年下半年更加明显" 。采购董事阿克塞尔还估计，原材料价格的部分大幅上涨可能会导致数亿欧元损失。

另外，尤其在中国，半导体零件短缺的问题近来越来越明显。这影响了大众集团在中国这个其全球最重要汽车市场的业务。2020年时，鉴于新冠大流行瘟疫，众多汽车制造商取消大批半导体订单。现在，在对汽车的需求趋稳之时，正反受其害。

（德新社，法新社）

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