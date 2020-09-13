芯片短缺制约汽车业—— 德国要台湾帮忙

（德国之声中文网）据路透社报道，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）新近致函台湾经济部长王美花，强调了台湾半导体生产商台积电作为德国汽车制造商的主要供应方的意义，王美花部长则已与台积电接洽，寻求解决方案，以确认在短、中期内增加半导体生产及供应能力的可能性。

根据路透社的这一报道，阿尔特迈尔在信中这样写道："如您能过亲自过问此事，向台积电强调增加对德国汽车产业半导体供应的高度意义，我会非常高兴。"电脑芯片供应瓶颈现象使德国汽车产业受到越来越大压力。越来越多的汽车生产商不得不停转生产线、让成千上万雇员上短时班。戴姆勒和大众所受打击尤重。

在许多国家都出现芯片供应紧张的背景下，台湾表示，已向本地生产商请求"全力支持"。台积电宣布，正与汽车业客户密切合作，解决供应紧张这一"最优先"问题。

台积电是德国汽车制造商的主要供应方

大众汽车公司在一份声明中也表示，解决芯片供应短缺问题处于最优先地位，以消减其对生产造成的影响。声明称，这将在与供应商密切的伙伴合作关系下实现。声明指出，缓和目前局面的相关努力也包括评估可能对各配件供应商提出的要求。

据专业刊物《汽车周刊》报道，相关的评估内容包括可能对博世集团（Bosch）和大陆集团（Continental）等配件供应商提出的赔偿要求，而这两家集团又仰赖于来自亚洲的供应。大众此间也已在寻求替代渠道，以解芯片短缺之困，并要求博士和大陆集团分担由此带来的成本增加。

大陆集团拒绝就此置评。博世则声明，关注焦点应是，如何在市场紧张的情况下，尽可能维持住供应链。声明称，所有除此之外的与芯片供应短缺有关的问题，博世将恰时同客户和供应商直接磋商。

贸易战的后期影响

德国联邦经济部一名发言人在柏林强调，中期上，在德国和欧洲扩大生产能力是"重要的和决定性的"。为此，该部呼吁资助扩建微电子通信技术领域并由此增强"数字主权"，确保欧洲经济的竞争力。

除新冠大流行瘟疫带来的影响外，前美国总统特朗普挑起的同中国的贸易战也是芯片供应紧张的一大原因。由于贸易战，本已极限运作的中国芯片生产商更被捆住了手脚。

大众汽车圈内人士称，鉴于对汽车市场的预估波动，尽管汽车业需求高企，半导体生产商们明显将其生产转向了"有巨大增长率的接收行业"，例如，娱乐电子业。专家们因此相信，用于汽车产业的芯片供应短缺现象有可能会延续6个月之久。

凝炼/洪沙（路透社）

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