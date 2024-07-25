芯片巨头德国建厂进展缓慢 唯有台积电例外

在全球范围内，半导体巨头都在加快步伐新建工厂，以满足不断增长的市场需求。不过，在德国，投资数以亿计的芯片新工厂却纷纷患上了拖延症，只有台积电的德累斯顿新工厂即将在今年秋天开工。

（德国之声中文网）和其他国家相比，芯片企业在德国新建工厂的速度明显偏慢。而且，这并不完全能怪罪于效率低下的德国官僚体系，而是和投资方本身的业绩压力有关。

英特尔：要求德国政府再增加补贴

比如，英特尔在德国东部马格德堡的新工厂项目至今没有确定动工开建的日期。英特尔早在两年前就宣布要斥资300亿欧元在这里建厂，创下了外国芯片厂商来德投资的新纪录。尽管该公司已经在马格德堡购置了土地、政府审批流程也已在推进中、德国联邦政府还许诺提供100亿欧元的财政补贴，英特尔却迟迟不愿意明确何时开建。该公司最初宣称会在2023年动工，但是后来又提出了德国政府增加补贴力度的条件。在持续了数月的谈判后，英特尔和德国政府于去年夏天总算就补贴金额达成了一致，但是在此后一年的时间里却鲜有新进展。

不过在美国本土，英特尔投资建厂的步伐就要快得多。在亚利桑那州以及俄亥俄州，这家老牌芯片巨头都斥资数百亿美元新建工厂。

业内人士分析，英特尔在德国建厂缓慢可能与该公司业绩不佳有关。英特尔的营业额如今只有竞争对手英伟达的一半，今年第一季度更是出现了亏损。与此同时，英伟达的利润却创下了历史新高。

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在困难局面下，英特尔的海外投资计划趋向于保守。就在今年5月，英特尔作价110亿美元抛售了其爱尔兰工厂的49%股份，而该公司此前累计已为该工厂投资了184亿美元。

由于英特尔至今没能宣布马格德堡工厂的动工开建日期，外界认为，这条新生产线已经不可能像最初计划的那样在2027年前投产。不过，英特尔最近宣布为马格德堡奥运训练营的5名德国运动员提供赞助，鼎力支持后者参加巴黎奥运会，这多少表明英特尔依然在推进其马格德堡工厂项目。

Wolfspeed：要求德国政府再增加补贴

在德国西南部的萨尔州，美国半导体厂商Wolfspeed的建厂计划也大幅推迟，原因则是该企业希望德国政府能够承诺提供更多的补贴。目前，Wolfspeed仍在为此与德国政府谈判。

该工厂总投资额高达27.5亿欧元。Wolfspeed去年宣布萨尔州建厂计划时，甚至还邀请德国总理肖尔茨、副总理兼经济部长哈贝克到场见证。德国老牌汽车厂商采埃孚也是该项目的合作伙伴。不过，和英特尔类似，Wolfspeed目前正面临业绩不佳的问题，其股价在过去一年中折损超过一半。因此，在投资者的压力下，该公司需要先确保美国本土的新工厂项目完工，保证股东利益。最新消息称，萨尔州工厂最早也要到明年夏天才能动工。

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台积电：马上动工

好消息则来自台积电的德累斯顿工厂：斥资200亿欧元的新工厂即将在几个星期内动工建设，基本符合台积电去年宣布的时间表。这间工厂的合资伙伴包括德国本土巨头博世、英飞凌以及荷兰半导体企业恩智浦。欧盟以及德国政府补贴约占该工厂投资额的一半。

按照计划，台积电德累斯顿新工厂初期将提供2000个就业岗位。该公司还披露，已经和德累斯顿理工大学展开了合作，30名相关专业的学生参与项目并被派往台中的台积电培训中心；德累斯顿新工厂也将邀请博士研究生，让后者有机会利用公司的设备开展研究。

为确保该工厂能够在2027年顺利投产，德累斯顿市正耗资2.5亿欧元建设工业专用的供水系统，直接从易北河取水过滤，完全独立于既有的饮用水管网；新的供电系统也将大幅提升当地电网的可靠性。届时，台积电以及已经在大幅扩建的英飞凌工厂等其他半导体企业都能受益于升级后的基础设施。

（商报、德广联）

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