 芯片“寒夏”？台积电4年来首度盈利下滑 | 经济纵横 | DW | 21.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

芯片“寒夏”？台积电4年来首度盈利下滑

有着台湾“护国神山”的台积电四年来首次出现盈利下滑，这也是全球经济不景气带来的影响。与此同时，台积电在美国的工厂因熟练工人短缺，无法实现明年开启量产的目标。

台积电表示，美国亚利桑那州计划中的工厂将无法实现明年开启量产的计划

台积电表示，美国亚利桑那州计划中的工厂将无法实现明年开启量产的计划

（德国之声中文网）由于芯片需求减弱，台积电TSMC遭遇了四年来的首次盈利下降，不过下降幅度小于预期。这家全球最大芯片代工商周四（7月20日）表示，上个季度利润下降了23.3%，为52.2亿欧元。分析师此前预计的数字49.5亿欧元。台积电表示，全球经济低迷带来了影响：“减弱了终端市场需求，并且导致客户继续库存调整。” 

台积电预测第三季度收入在167亿美元至175亿美元之间。台积电财务长黄仁昭表示：“进入2023年第三季度，我们预计我们的业务会因3纳米芯片受到推进，这可以部分抵消客户持续性的库存调整。”

有台湾“护国神山”之称的台积电为苹果的iPhone生产芯片。据信，苹果下一代iPhone的处理器将采用3纳米技术。苹果通常在九月发布新款iPhone，因此很可能在第三季度向台积电订购芯片。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）指出，除了iPhone之外，iPad、Mac等等都用台积电芯片。但在后疫情时代，消费电子产品的需求骤降。 在疫情封锁期间，全球各国对笔记本电脑和智能手机的需求激增，推动了手机和电脑商家大量囤积芯片。现在，通货膨胀降低了消费者的购买力，这些公司正面临库存过剩的问题，这也是导致芯片价格下降的主要援引。 五月份，台积电最大客户苹果报告称销售额连续两个季度下降。

芯片产业的未来什么样？

台积电推迟量产计划

与此同时，台积电还表示，美国亚利桑那州计划中的工厂将无法实现明年开启量产的计划。《华尔街日报》指出，这个项目得到了拜登政府的支持，是使美国再次成为顶级芯片制造中心计划的一部分。在中美关系恶化之际，华盛顿方面一直试图建立一个以美国和韩国、日本等盟友为中心的芯片供应链。台积电董事长刘德音表示，亚利桑那州的建设因熟练工人短缺而受阻，公司可能不得不从台湾临时调入有经验的技术人员。他说，这将使第一家工厂开始量产4纳米芯片的时间推迟到2025年。

在台积电决定赴美投资设厂之后，在美国招募了一批美国籍的工程师并送来台湾受训，结果受训期间传出这些美国籍工程师难以适应台积电的企业文化、对值班还有开会等等公司日常相当有意见。 消息传出来，被台湾的网友嘲讽这些美国籍工程师是“巨婴”，而台湾赴美的工程师也传出工资低于美籍工程师的工资，导致台籍工程师不满而抗议。

去年12月，该公司宣布在该项目上的投资加码到400亿美元，投资成本超过原计划的三倍。这是美国史上最大的外国投资项目之一。

（路透社，华尔街日报等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

台积电：中国镓锗出口管制不会产生直接影响 06.07.2023

台积电在一份电子邮件声明中表示：“经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。”台湾其他半导体公司也表示影响微弱。

A mobile device with a Huawei logo is seen in this photo illustration on January 11, 2018. A Chinese employee of Huawei has been arrested in Poland on charges of espionage on behalf of the Chinese government. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

研究机构：华为有望回归5G手机市场 13.07.2023

尽管面临来自美国的禁令，中国的科技巨头华为却正在积极筹划重回5G智能手机市场。根据业内研究机构的预测, 华为将利用自主研发的半导体设计工具和国内的芯片生产能力，努力在年底之前重振旗鼓。

HANGZHOU, CHINA - OCTOBER 19, 2021 - Visitors visit the booth of Nvidia at the 2021 Computing Conference in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 19, 2021. On October 26, 2021, Nvidia's stock market cap topped $600 billion.

美国对华芯片政策再收紧 特供之路恐走到头 28.06.2023

拜登政府限制向中国出口先进芯片的规定再度加码。按照新规，英伟达等公司将不被允许向中国提供减速芯片。

广告
生成式AI風潮席捲全球，各國紛紛研擬出台相關監管規範（示意圖）。

媒體：歐盟欲推AI監管 亞洲各國意興闌珊

路透社報導，歐盟正在遊說日本、新加坡等亞洲國家跟進，對人工智能進行限制。另一方面，中國也推出了AI監管暫行辦法。亞洲各國政府如何回應歐盟？中國的AI規範又會與西方有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。