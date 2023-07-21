芯片“寒夏”？台积电4年来首度盈利下滑

（德国之声中文网）由于芯片需求减弱，台积电TSMC遭遇了四年来的首次盈利下降，不过下降幅度小于预期。这家全球最大芯片代工商周四（7月20日）表示，上个季度利润下降了23.3%，为52.2亿欧元。分析师此前预计的数字49.5亿欧元。台积电表示，全球经济低迷带来了影响：“减弱了终端市场需求，并且导致客户继续库存调整。”

台积电预测第三季度收入在167亿美元至175亿美元之间。台积电财务长黄仁昭表示：“进入2023年第三季度，我们预计我们的业务会因3纳米芯片受到推进，这可以部分抵消客户持续性的库存调整。”

有台湾“护国神山”之称的台积电为苹果的iPhone生产芯片。据信，苹果下一代iPhone的处理器将采用3纳米技术。苹果通常在九月发布新款iPhone，因此很可能在第三季度向台积电订购芯片。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）指出，除了iPhone之外，iPad、Mac等等都用台积电芯片。但在后疫情时代，消费电子产品的需求骤降。 在疫情封锁期间，全球各国对笔记本电脑和智能手机的需求激增，推动了手机和电脑商家大量囤积芯片。现在，通货膨胀降低了消费者的购买力，这些公司正面临库存过剩的问题，这也是导致芯片价格下降的主要援引。 五月份，台积电最大客户苹果报告称销售额连续两个季度下降。

芯片产业的未来什么样？

台积电推迟量产计划

与此同时，台积电还表示，美国亚利桑那州计划中的工厂将无法实现明年开启量产的计划。《华尔街日报》指出，这个项目得到了拜登政府的支持，是使美国再次成为顶级芯片制造中心计划的一部分。在中美关系恶化之际，华盛顿方面一直试图建立一个以美国和韩国、日本等盟友为中心的芯片供应链。台积电董事长刘德音表示，亚利桑那州的建设因熟练工人短缺而受阻，公司可能不得不从台湾临时调入有经验的技术人员。他说，这将使第一家工厂开始量产4纳米芯片的时间推迟到2025年。

在台积电决定赴美投资设厂之后，在美国招募了一批美国籍的工程师并送来台湾受训，结果受训期间传出这些美国籍工程师难以适应台积电的企业文化、对值班还有开会等等公司日常相当有意见。 消息传出来，被台湾的网友嘲讽这些美国籍工程师是“巨婴”，而台湾赴美的工程师也传出工资低于美籍工程师的工资，导致台籍工程师不满而抗议。

去年12月，该公司宣布在该项目上的投资加码到400亿美元，投资成本超过原计划的三倍。这是美国史上最大的外国投资项目之一。

（路透社，华尔街日报等）

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