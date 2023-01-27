 芯片化学品对华出口管控？消息人士称有所讨论 | 经济纵横 | DW | 27.04.2023

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经济纵横

芯片化学品对华出口管控？消息人士称有所讨论

据彭博社引述消息人士称，德国政府内部对于有关向中国实施芯片化学制品出口管控目前有初级阶段的讨论。

Symbolbild I PC circuit board

（德国之声中文网）彭博社报道说，德国总理肖尔茨和经济部长哈贝克在此事上与欧洲盟国及美国密切联络。报道称，柏林的官员表示，华盛顿并未就此施压，但表达了共同合作、采取一致对华立场的愿望。

报道称，德国联合政府内部对相关出口管控的讨论仍在初级阶段，官员了解任何这样的决定都将损害与中国的经贸关系。

报道引述消息人士称，哈贝克建议经济部官员制定一个措施工具箱，以加强德国在特定领域的经济韧性并减少对中国的单方面依赖。知情人士称，对芯片化学制品实施出口管控的想法就在这一框架内。

消息人士称，最快捷有效实施这类出口管控的方法是，将相关产品和服务列入德国国家的民用和军用两用清单。

芯片产业的未来什么样？

荷兰上月加入美国的行列限制芯片技术对中国的出口。彭博社报道称，德国尽管并不拥有高端芯片制造技术，但德国企业默克（Merck）和巴斯夫（BASF）为世界各地提供制造半岛提所需要的关键化学制品。报道称，默克的产品和服务几乎存在于世界上每个芯片中，而巴斯夫则是欧洲和亚洲的市场领先者。如果没有了默克和巴斯夫的供应，中国在研发先进芯片技术上将面临更多的挑战。

报道称，德国经济部一名发言人拒绝就此消息作出评论。

（彭博社）

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