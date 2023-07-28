芯片产业下滑趋势已触底

（德国之声中文网）过去一段时间，用于电脑和手机的芯片产量过剩，加上需求滑坡，芯片行业出现了不景气。该产业的龙头老大之一台积电遭遇了4年来的首次盈利下降。

不过，路透社周五（7月28日）报道称，芯片行业下滑似乎已经触底，即将迎来曙光。

专家预计，电脑和手机芯片市场将放缓下跌趋势。韩国SK海力士半导体公司财务官金祐贤（Woo-hyun Kim）说，"需求已逐渐恢复强劲。"在公布今年第二季度财报时，金祐贤表示，市场看好的重要理由就是AI使用在扩大。不过，未来数月里，芯片市场总体而言仍然"乌云压顶"。

连续多个季度，在3个最主要的芯片供应领域都低迷不振：个人电脑、智能手机以及计算中心。

鉴于居高不下的通货膨胀率、调高的利率以及全球性经济放缓，个人消费和企业投资都表现出谨慎姿态，新技术受到影响。此外，之前疫情期间，在家办公、在家上课等因素当时推动了技术器材的销售，但这也导致了前所未有的芯片产能过剩的局面。

2023年三星芯片亏损严重

目前，三星和SK海力士这两家全球领先的韩国半导体企业均出现亏损，累计亏损高达创纪录的100亿欧元。不过，情形在向好的方向转变。英特尔本季度出乎意料地实现盈利。

英特尔执行长Pat Gelsinger预计，用于服务器的芯片过剩问题将持续到今年下半年。而计算中心需要的芯片在今年第三季度仍然呈下降趋势，第4季度将出现逆转。

在用于人工智能的半导体领域情形则好得多。

自从ChatGPT去年公开问世以来，对人工智能芯片的需求明显增长，问题是，它在整个半导体市场上只占很小比例。

（路透社等）

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