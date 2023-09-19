芭比连衣裙征服慕尼黑啤酒节

（德国之声中文网）慕尼黑啤酒节对于一些人来言意味着尽情畅饮，而对另一些人而言，则关乎一个古老的问题：“我该穿什么去啤酒节？”为获取灵感，“紧身连衣裙峰会”（Dirndl-Gipfel）值得一去。在那里，时尚设计师提前展示他们的新款连衣裙和传统造型。明星造型师索赫比（Samuel Sohebi）向德新社（dpa）透露：“2023年是芭比年，粉色是绝对的流行趋势，没有人能躲得开。”

粉色正当流行

这款粉色连衣裙是对好莱坞电影《芭比》的致敬，该电影于今年夏天在全球各地创下票房佳绩。索赫比曾于2007年为希尔顿（Paris Hilton）打造了参加啤酒节的造型，他确信粉色将成为今年的主打色。

在巴伐利亚城市，传统服饰店已成为街景的一部分，店里架子上挂着的紧身连衣裙和配套的围裙以及衬衫有时甚至多达2000多件。光顾人群除了本地的传统服饰爱好者，也有来自世界各地的客人。

设计师推出更低调的款式

尽管有芭比热潮，但今年的时尚潮流是：少即是多。少一些闪亮，少一些亮片，少一些色彩斑斓。连衣裙设计师基斯（Angelina Kees）在接受慕尼黑当地一家电视台采访时表示，她选择了黑色作为今年设计的主色，因为黑色“既低调又优雅，能够吸引人们的注意力”。同行设计师阿曼特-波利卡尔波（Cidalia Amante-Policarpo）则更进一步，打破了旧有传统：她在今年的设计中，去掉了通常系在传统连衣裙上的围裙：“如今，女性不再只待在灶台前。”她强调，围裙不再具备功能，而只是一种配饰。“设计师的任务是推动时尚前进，从传统中发展出新的东西。”

慕尼黑啤酒節盛大開幕

连衣裙和皮裤：啤酒节的经典服饰

无论选择哪种传统服饰，在一点上设计师们都达成了共识：即在啤酒节上，应该避免明显的失礼穿着。根据索赫比的说法，失礼的穿着包括比如牛仔裤和T恤。他对德新社说：“这是一个传统节日，我认为，穿传统服装而不是日常休闲服和牛仔裤非常重要。否则就好像穿着牛仔裤参加婚礼或者上教堂一样。”

对许多外国人来说，紧身连衣裙是德国的缩影和代表，就像巴伐利亚男性传统服饰皮裤一样。但事实上，通常人们只会在特殊场合穿上这些服装——慕尼黑啤酒节绝对是其中之一。

传统服饰的起源

这种巴伐利亚传统服装也是在19世纪初才开始流行，其设计灵感受到18世纪女性穿着的影响，包括紧身上衣、深领口和宽大的裙子。那时城里的贵族和富裕的中产阶级女性在聚会时会穿这种服装。此后村里的农妇也想效仿，纷纷剪裁起类似的款式。

而皮裤最初来源于猎人的服装，它的流行主要归功于巴伐利亚摄政王路易特波尔德和奥地利皇帝弗朗茨约瑟夫一世，二人皆热衷于狩猎。

传统服饰在 21 世纪同样很受欢迎：拜仁球员穆勒、凯恩和戴维斯已经为慕尼黑啤酒节做好了准备

此外，随着1806年巴伐利亚王国的建立，维特尔斯巴赫家族找寻一种为新的国家人民赋予身份认同的方法。有什么比一件共同的民族服饰更合适用以强化民族思想的呢？但该传统服饰从未有过统一的外观。衣服用的布料和纽扣越多，穿着者就越富有。由此，传统服饰成为了社会地位的象征。

从传统服饰连衣裙上还能看出一个女孩是否仍“待嫁”，或者已经名花有主。围裙上的蝴蝶结从左侧挪到右侧即可完成身份的转换。最重要的是，过去，在巴伐利亚这个天主教盛行的地区，该连衣裙还必须适合去教堂参拜，因此和今天相比，那时的连衣裙在设计上绝不会过于暴露。

然而结束这一切的恰恰是上世纪30年代的国家社会主义者。连衣裙的领口被降低，裙子被剪短至膝盖的长度，腰部被束紧。这种剪裁至今仍受欢迎。芭比是否在她巨大的衣柜里有一件粉色的紧身连衣裙，就像今年慕尼黑啤酒节上流行的那样？肯定有。影片里，她把高跟鞋换成了一双舒适的勃肯凉鞋，这对于今年参加慕尼黑啤酒节的人来说可能具有指导意义：你不必束缚自己非得穿进紧身胸衣，而是可以积极接受自己身体的多样性。但请记得穿上传统服装！

喜欢穿什么都可以 —— 重要的是要穿传统服装

今年的慕尼黑啤酒节预计将再次吸引数百万人前来参加。该活动于2023年9月16日开始，一直持续到10月3日。

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