 “芭比”在中国找到共鸣了吗？ | 文化经纬 | DW | 19.08.2023

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文化经纬

“芭比”在中国找到共鸣了吗？

今夏全球热映的《芭比》在中国的票房成绩虽然并不突出，但在年轻观众中引起了讨论热度，成为这个夏季中国影院里的一个另类。

华纳兄弟出品的《芭比》传递了女权主义观念

华纳兄弟出品的《芭比》传递了女权主义观念

（德国之声中文网）芭比在中国遇到了同世界上其他地方类似的包装和待遇：五花八门的周边纪念品，供观众拍照的布景、化妆区、影迷们粉红色的装束。

在上海一家影院前，一位刚看完影片的年轻女生对德广联记者说，她的感受超过原来的预期，电影不仅十分风趣，而且给人启发。“它鼓励女生独立，我想这很重要。现实中还是有不少女性不敢于作真实的自己。”

票房平平

《芭比》在中国的票房成绩并不十分亮眼，上映2周半后票房收入近2.3亿元人民币。号称全球最大电影市场的中国这一次未能进入该片的前5大热映市场。与此相比，7月居票房榜首的国产片《消失的她》首周票房就突破10亿人民币。

《芭比》为了进入中国市场还是用了不少心思。影片一个画面中包含了中国对南海宣誓主权的九段线，这满足了中国政府对影片的审核要求，却在越南导致该片被禁止上映。片中还特别设计了亚裔版的肯，由加拿大华裔演员刘思慕饰演。

亚裔版的肯由华裔演员刘思慕扮演。

亚裔版的肯由华裔演员刘思慕扮演。

有业界人士指出，该片在零宣发、排片率低的情况下的表现“已经算出色”。 据中国媒体报道，中国影院今年暑期档票房收入达178亿元，超过2019年水平，创造了新的纪录。而票房排名前五位的都是国产片，好莱坞电影的份额继续降低。中国每年仅允许引进少数进口“大片”在国内上映。

夹缝里的“高光时刻”？

在与美国日益交恶、对民间女权运动严厉压制的中国，这部充斥着美国式资本主义消费符号、又传递了女权主义思维的好莱坞电影为什么能通过层层审查，走进影院？

柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的研究员德林豪森（Katja Drinhausen）对德广联表示，或许审查方认为这就是一部娱乐片，而没有太在意有关性别角色的讨论，而芭比其实也是美国社会的一种自嘲。

此外，近年来中国影院中成功的大片很多是科幻、军事、历史题材的爱国主义电影，由男性主演。《芭比》可以给人们提供另一种风格。

中国影院充斥战争、历史、动作等题材、以男性为主角的电影

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《芭比》上映后，确实迅速成为中国社交媒体上广泛讨论的话题，甚至一度登上了微博热搜榜。该片在电影评分网站豆瓣上也获得了8.3的高分。《纽约时报》的报道称，从某种程度上说，《芭比》引发的关于女性赋权的讨论是中国女权主义者难得的高光时刻。

也有一些女性在社交媒体上抱怨男伴没有心思看片、玩手机、甚至中途退场。还有人宣称看完电影就与男朋友分手了。

另一位与德广联记者交谈的女观众说，有些男生的反应“太夸张”，“他们以为，（影片）讲的只是关于女性的权利，可是电影里芭比对肯说，他也是不依附于任何人的，并不是只属于芭比的。所以它的主题是（男女）权利的平等。”

（综合报道）

  • Forscher untersuchen Alterung der Barbie (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    芭比马上60岁！那些陪伴我们成长的卡通人物

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  • Ausschnitt aus dem Lego-Kinofilm The Lego Movie, Foto: Warner Bros

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    60多年前第一批乐高玩具面世。乐高至今已伴随了几代人的成长，起初孩子们用这些方形积木就可以拼搭出五彩缤纷的世界。后来乐高积木人也加入其中。继“星球大战”系列大获成功后，2010年，乐高公司又推出面向女孩的“乐高姐妹淘”系列。2014年4月，首部乐高电影在德国影院上映。

  • Drei Playmobil-Bauarbeiterfiguren aus dem Jahr 1974, Foto: geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

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    百乐宝玩具

    印第安人、警察或消防员：百乐宝玩偶在40年前一般都代表着经典的英雄形象。迄今为止，已有超过4千种人物种类。塑料玩具组成的世界中较为有名的包括骑士城堡、农庄和动物园。在电子世界里，百乐宝玩偶也被做成电脑游戏的角色。

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    身穿一身粉色长裙、拥有金色卷发、头戴公主皇冠、手持魔法棒的莉莉菲公主（Prinzessin Lillifee）是德国人的发明。2004年问世的她主要受到2到10岁孩子的青睐，目前在全世界超过25个国家有售。除了观看电影以外，粉丝们还可以买到印有莉莉菲公主的服饰、床上用品和其他饰品。

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    拜拜了，大脚鼠！

    大脚鼠Diddl 蹦蹦跳跳了20多年。然而因为厂商盈利不足，这个大耳朵、平脚板、让人忍不住拥抱的大老鼠已经停产。这只笑呵呵的毛绒玩具鼠曾经在少年儿童之间掀起一阵Diddl热潮。还有其他一些经典的玩偶在许多儿童房间里却拥有经久不衰的地位。

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    作者: Philine Paul/安静


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