芬蘭瑞典申請加入北約 說服土耳其成關鍵

（德國之聲中文網）芬蘭國會議長萬哈寧（Matti Vanhanen）表示，芬蘭國會週二（5月17日）以188票贊成、8票反對批准了該國加入北約的申請。這次投票是在經過兩天的國會辯論之後進行，期間外交事務委員會表示，「俄羅斯長期以來的侵略政策和將歐洲劃分為新勢力範圍的目標，在該國入侵烏克蘭之後出現了新的情況。」

該委員會補充：「如果我們不作出回應，將導致芬蘭的外交、安全和國防政策變得狹隘。」

這次投票為芬蘭申請加入北約清除了障礙，但芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）仍須簽署該申請，並將其提交給位於布魯塞爾的北約總部。

芬蘭和瑞典已經表示，兩國週三（5月18日）將一起提交加入北約的申請。瑞典政府16日已投票決定申請加入北約，瑞典外交部長林德（Ann Linde）已在17日上午簽署了瑞典的申請。

瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）在與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）的聯合新聞發布會上說：「我很高興我們走上了同一條道路，我們可以一起做這件事。」

土耳其成關鍵

在反對芬蘭申請加入北約的少數議員中，芬蘭左翼聯盟的穆斯塔亞爾維（Markus Mustajarvi）說，芬蘭的邊界將成為「軍事聯盟和俄羅斯的邊界」。他說：「新的緊張局勢將不僅僅是在申請過程中的風險，而是我們外交和安全政策的一個新的永久條件。」

美國白宮17日表示，美國總統拜登將於週四（5月19日）在華盛頓接待芬蘭和瑞典領導人，討論北約申請、歐洲安全，以及加強三國在一系列全球問題上的密切夥伴關係和對烏克蘭的支持。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）表示，德國將在申請過程中加強與瑞典和芬蘭的軍事合作。他說：「我們將加強我們的軍事合作，特別是在波羅的海地區。」

由於土耳其總統埃爾多安16日公開反對芬蘭和瑞典申請加入北約，兩國外交官計劃本週前往安卡拉，與土耳其外交部的代表進行會談。

芬蘭總統尼尼斯托17日說，儘管土耳其的聲明在過去幾天裡變得更加強硬，但他確信，在建設性討論之下，這種情況可以得到解決。

此前，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和美國總統拜登都表示，他們相信與土耳其的分歧可以被克服，儘管對於土耳其在同意瑞典和芬蘭加入北約時可以附加什麼條件，他們仍然存在疑問。

斯托爾滕貝格將會見芬蘭和瑞典駐北約大使

根據北約17日的一份聲明，北約秘書長斯托爾滕貝格將於週三（5月18日）會見芬蘭和瑞典的大使。斯托爾滕貝格多次表示，北約將張開雙臂歡迎芬蘭與瑞典，但土耳其威脅要阻止軍事聯盟的擴張。任何入盟申請都必須得到包括土耳其在內的北約30個成員國的一致批准。

同日，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）表示，瑞典和芬蘭加入北約將加強西方軍事聯盟，並允許在邊界受到威脅時有更多應對的選項。他補充說，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）實際想要實現的目標相反的事情正在發生，因為這兩個以前軍事中立的國家現在正在加入北約。

博雷爾在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議上說，他認為瑞典和芬蘭加入北約將在歐洲得到廣泛支持。德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）說，瑞典和芬蘭將會是北約的兩個「強大的伙伴」。關於土耳其反對北約擴張的問題，博雷爾和蘭布雷希特說，他們相信北約將平息土耳其總統埃爾多安對瑞典和芬蘭加入北約的擔憂。

（路透社、法新社）

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