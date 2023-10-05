芬太尼泛滥成灾 美国宣布对中国实体和个人实施制裁

（德国之声中文网）拜登政府将打击芬太尼作为政府的重要事项，因为过去几年当中，芬太尼已经在美国造成数万人丧生。

美国财政部周二发布的一份声明中称，制裁对象包括25名个人以及三家设在中国境内的机构，另有三家遭到制裁的实体则位于加拿大境内。美国司法部发布的另一份声明中则包含八份诉状，以制造和销售毒品罪名对多家中国公司及其员工提起诉讼。

司法部长加兰（Merrick Garland）在新闻发布会上表示：“我们知道，这个遍布全球的、并导致大批美国人死于非命的芬太尼供应链，其源头通常都和中国的化工企业有关。”

加兰表示，北京必须制止这些化学原料不受控制地从中国向境外输出。他说，美国官员也会就打击芬太尼生产和销售问题同墨西哥官方展开会谈。

美国财政部副部长奥德耶莫（Wally Adeyemo）表示，周二发布制裁措施的目的是，发现和摧毁生产及销售毒品的非法网络。该网络大量生产和分销芬太尼、冰毒以及摇头丸等毒品的前期成分。

此外，上述网络还涉嫌生产及销售兽用镇静药 甲苄噻嗪以及硝基苯类药物，上述化学品常常被用来和芬太尼或其他成分混合使用，从而使致命风险大大提升。

美国有关当局指出，美国境内的芬太尼通常来自墨西哥贩毒团伙，而这些犯罪团伙则使用来自中国的前体化学品。此前，拜登政府已经对贩毒团伙实施了一些制裁措施，但一些政治家则呼吁政府采取更为严厉的行动。

周二遭到制裁的个人当中包括“犯罪团伙”成员王树成和杜长根（音）以及他们所属的公司。美国财政部宣称，王树成指使他人成立了一系列公司，并以此为掩护在全球范围内贩运毒品，而杜长根则是该组织中最具影响力的人物。财政部表示，这一生产及销售网络是美国许多毒贩、暗网供应商、虚拟货币洗钱团伙以及墨西哥犯罪组织的“供货方”。

美国发布新一轮制裁措施后，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇（音）表示，中方强烈谴责美方的做法，并宣称中方在禁毒问题上立场坚定，“但美方却无视中方的善意，通过制裁、抹黑和诽谤等手段将中国视为替罪羊，这严重危害了中美禁毒合作的基础。”

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。