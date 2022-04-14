 芬兰领导人：必须“毫不拖延”加入北约 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

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芬兰领导人：必须“毫不拖延”加入北约

芬兰总统和总理周四发表了一份联合声明，阐述其支持让芬兰加入北约的立场。该国在过去几十年一直在该问题上保持中立，但是在俄罗斯入侵乌克兰后，公众舆论转向。这一情况同样发生在邻国瑞典。

芬兰总理马林（Sanna Marin/左）和总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）在5月12日表示，“芬兰必须毫不拖延地申请加入北约”

芬兰总理马林（Sanna Marin/左）和总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）在5月12日表示，“芬兰必须毫不拖延地申请加入北约”

（德国之声中文网）芬兰领导人表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，他们希望芬兰加入北约组织。总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）和总理马林（Sanna Marin）在周四发表的声明中说：“作为北约的成员，芬兰将加强整个防御联盟。”他们也称，“芬兰必须毫不拖延地申请加入北约”，希望“在接下来的几天内”做出决定。

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俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫周四警告说，如果瑞典和芬兰加入北约，那么俄罗斯将不得不加强其在该地区的防御，这其中就包括部署核武器。

俄罗斯要求乌克兰永久性放弃加入北约。但今天传统中立国因为面对俄罗斯的威胁，正在考虑加入北约。

1999年3月12日这一天不仅写进了捷克、波兰和匈牙利的历史，而且也载入了欧洲历史。这一天，以上三个国家加入了北约，这为冷战结束以来北约第一次东扩圆满画上了句点。从那时算10年前，它们还都是华约国成员。入盟给这三个国家带了什么？

可能周日就提交入盟申请

据法新社报导，总理马林领导的社会民主党计划最迟在本周六正式宣布他们对北约问题的立场。据媒体报道，尼尼斯托、马林及其四位部长随后在周日对申请入盟做出最后决定。芬兰可能在周日（5月15日）就提交入盟申请。

芬兰与俄罗斯有着1300公里长的边界。在二战期间，芬兰与苏联曾经爆发战争。在冷战期间，赫尔辛基在北约和苏联之间保持相对中立的态度，没有进行外交结盟。但是莫斯科最近的侵略行为促使这个波罗的海国家重新考虑其立场。在俄罗斯于2014年吞并乌克兰克里米亚半岛后，芬兰加强了与北约的合作。

加入北约的支持率直线上升

自俄罗斯军入侵乌克兰、威胁任何加入北约的企图都会带来后果后，芬兰公众对加入北约的支持率直线上升，根据公共广播公司YLE最近进行的一项民意调查，76%的芬兰人现在赞成加入北约。

这标志着公众看法的实质性改变，因为在此前多年里，对加入北约的支持率一直在25%左右徘徊。

芬兰的邻国瑞典也有加入北约的打算，也可能在近期提出入盟申请。

北大西洋公约组织（简称北约）目前有30个成员国

北大西洋公约组织（简称北约）目前有30个成员国

有望快速入盟

北约负责人斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）此前曾表示，北约将张开双臂欢迎芬兰和瑞典，两国有望快速入盟。

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）周四对欧洲议会议员们说，“我们相信芬兰将为北约带来附加值。我们的国防军战时兵力为28万，训练有素的后备军为90万”。

德国总理肖尔茨在本月早些时候与芬兰、瑞典领导人会面后表示，会支持赫尔辛基和斯德哥尔摩加入北约。

英国在周三（5月11日）承诺，如果这两国受到俄罗斯军队的攻击，英国将会给予支持，甚至是在两国最终加入北约之前。

（美联社，法新社，路透社）

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