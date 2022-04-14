芬兰领导人：必须“毫不拖延”加入北约

（德国之声中文网）芬兰领导人表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，他们希望芬兰加入北约组织。总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）和总理马林（Sanna Marin）在周四发表的声明中说：“作为北约的成员，芬兰将加强整个防御联盟。”他们也称，“芬兰必须毫不拖延地申请加入北约”，希望“在接下来的几天内”做出决定。

可能周日就提交入盟申请

据法新社报导，总理马林领导的社会民主党计划最迟在本周六正式宣布他们对北约问题的立场。据媒体报道，尼尼斯托、马林及其四位部长随后在周日对申请入盟做出最后决定。芬兰可能在周日（5月15日）就提交入盟申请。

芬兰与俄罗斯有着1300公里长的边界。在二战期间，芬兰与苏联曾经爆发战争。在冷战期间，赫尔辛基在北约和苏联之间保持相对中立的态度，没有进行外交结盟。但是莫斯科最近的侵略行为促使这个波罗的海国家重新考虑其立场。在俄罗斯于2014年吞并乌克兰克里米亚半岛后，芬兰加强了与北约的合作。

加入北约的支持率直线上升

自俄罗斯军入侵乌克兰、威胁任何加入北约的企图都会带来后果后，芬兰公众对加入北约的支持率直线上升，根据公共广播公司YLE最近进行的一项民意调查，76%的芬兰人现在赞成加入北约。

这标志着公众看法的实质性改变，因为在此前多年里，对加入北约的支持率一直在25%左右徘徊。

芬兰的邻国瑞典也有加入北约的打算，也可能在近期提出入盟申请。

有望快速入盟

北约负责人斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）此前曾表示，北约将张开双臂欢迎芬兰和瑞典，两国有望快速入盟。

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）周四对欧洲议会议员们说，“我们相信芬兰将为北约带来附加值。我们的国防军战时兵力为28万，训练有素的后备军为90万”。

德国总理肖尔茨在本月早些时候与芬兰、瑞典领导人会面后表示，会支持赫尔辛基和斯德哥尔摩加入北约。

英国在周三（5月11日）承诺，如果这两国受到俄罗斯军队的攻击，英国将会给予支持，甚至是在两国最终加入北约之前。

（美联社，法新社，路透社）

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