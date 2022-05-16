 芬兰能源公司：俄罗斯21日起切断天然气供应 | 经济纵横 | DW | 20.05.2022

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经济纵横

芬兰能源公司：俄罗斯21日起切断天然气供应

继上周暂停向芬兰提供电力后，俄罗斯又将切断对芬兰的天然气供应，外界普遍认为，这和芬兰申请加入北约不无关系。

Flaggen Finnland und Russland

（德国之声中文网）据芬兰能源供应商Gasum周五（5月20日）援引俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的通知称，俄罗斯对芬兰的天然气出口将从周六开始被切断。

来自俄罗斯的天然气将在周六早上7点（格林尼治标准时间04：00）结束供应。Gasum对此表示"非常遗憾"，但是强调："我们已经为这种情况做好了准备，因此天然气传输网络不会出现中断。"

俄罗斯此前宣布从4月1日起俄罗斯天然气只能通过支付卢布的方式购买，否则将终止执行合同。Gasum随后明确表示拒用卢布支付，并称将把其与俄罗斯天然气工业出口公司的争端提交仲裁。在芬兰之前，波兰和保加利亚成为首批因为拒绝接受"卢布结算令"而被俄罗斯切段天然气供应的国家。

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芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

断电在先

尽管俄罗斯是芬兰天然气的最大供应国，但天然气仅占芬兰能源结构的5%，因此俄罗斯的最新举动估计对芬兰经济的影响有限。而在上周，俄罗斯已停止向芬兰提供电力，原因是"付款问题"。芬兰电网运营商Fingrid 5月13日发布公告称，俄罗斯国际统一电力系统公共股份公司（Inter RAO Group）的子公司RAO Nordic Oy从5月14日1时起暂停对芬兰供电。但是Fingrid公司同时表示，芬兰电力市场不会因此受到影响。

Fingrid 发布俄罗斯"断电"公告的前一天，芬兰领导人表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，他们希望芬兰加入北约组织。俄罗斯方面随即回应，北约通过吸纳芬兰有意在北部对俄罗斯构成军事威胁，俄方将不得不制定安全保障措施。芬兰本周三正式递出申请加入北约，德新社认为，此举很可能进一步激怒了俄罗斯。

（德新社，法新社）

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