芬兰的加入让北约如虎添翼

(德国之声中文网)4月3日，在北约做出批准芬兰加入北约的决定之后，单纯从数学的角度看，北约同俄罗斯之间的边境线增加了一倍，达到2600公里。因为北约第31个成员国芬兰与俄罗斯的边境线长达1300公里。从北部的巴伦支海一直延伸到南部的芬兰湾。边界线上覆盖着大片大片的森林，人烟罕至，几乎没有边防。

北约总部的军事官员称，芬兰军队目前可以靠自己的力量很好地保护这一边界。芬兰从未废除男性的义务兵役制，现役军人人数约为24000名，另外还拥有90万名训练有素的预备役人员。战争状态下，芬兰海陆空三军总共可以动员到28万男女军人。

瑞典国防大学教授威斯特伯格（Jacob Westberg）说，芬兰总人口只有550万，从这个角度看，芬兰具有相对较为庞大的军事力量。相比较而言，德国人口总数超过8200万，联邦国防军现役军人仅有18.3万，后备役3万名。

“强大的武装部队”

北约秘书长斯托尔滕贝格夸赞芬兰“与冷战后其它国家不同，没有减少对军事的投入”。他表示，现在芬兰得到所有北约伙伴的援助保障，但是“芬兰也让北约变得更强大”。例如芬兰现在为北约领空防御提供60架现代化战斗机。

瑞典国防大学教授威斯特伯格说，虽然数十年来一直保持中立，但是芬兰一直维持这庞大的武装部队。这和芬兰从1939年到1940年的战争中吸取的经验教训不无关系。当时苏联侵略者侵占了芬兰10%的领土。

莫斯科宣布对芬兰加入北约采取反制措施

北约总部方面表示，芬兰军队与北约军事水平一致，可以无缝融入。在4月3日的新闻发布会上，北约秘书长斯托尔滕贝格没有回答芬兰想加入北约哪些部队以及北约哪些军事设备设施可移转到芬兰去等问题。

俄罗斯副外长格鲁希科（Alexander Grushko）宣布，俄罗斯将加强其在西北部的军事存在，以应对芬兰加入北约的问题。芬兰也已经宣布，向乌克兰提供现代化坦克。

芬兰国际事务研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究员艾兰德（Minna Alander）在接受德国媒体采访时说，芬兰政府换届不会改变加入北约的路线。她表示，在这一问题上芬兰已经形成跨党派共识。她指出，芬兰政府的对俄政策将越来越基于威慑，而不再是与莫斯科对话。

瑞典何时加入北约

瑞典和芬兰都在去年5月提出加入北约。

北约秘书长斯托尔滕贝格希望瑞典也能加入北约。他再次呼吁土耳其总统埃尔多安放弃使用否决权。他说，瑞典遵守了对土耳其的所有承诺。土耳其要求引渡被其列为“恐怖分子”的库尔德异议人士。

军事问题专家威斯特伯格在接受德国之声采访时说，瑞典的加入将不仅是安全政策方面的收获，同时对北约而言也是军事上的收获。他说：“届时，俄罗斯在波罗的海的行动将更加困难。毕竟，瑞典拥有5艘非常现代化的潜艇，对波兰和德国的舰队是有益的补充。”

美国总统拜登一直强调，俄罗斯侵略者和被指控的战犯普京做出了完全错误的判断。今年2月拜登访问波兰时说：“普京希望北约芬兰化，但正相反，他得到的是北约对芬兰的吸纳。”他说，北约将变得更大，而不是像芬兰几十年来一直保持中立。

从地图上可以清楚地看到，随着芬兰的加入，北约联盟正在向俄罗斯第二大城市圣彼得堡靠近。在此之前，位于圣彼得堡西南部的爱沙尼亚是唯一靠近俄罗斯大都市的北约成员国。

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