 芬兰、瑞典加入北约：各国启动批准进程 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2022

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芬兰、瑞典加入北约：各国启动批准进程

北约成员国代表在布鲁塞尔正式签署文件，开启了芬兰和瑞典加入北约的批准进程。北约秘书长斯托尔滕贝格称这是一个“历史性时刻”。

NATO unterzeichnet Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

北约秘书长与芬兰外长哈维斯托（左）、瑞典外长林德（右）

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本屆北約峰會即將召開，土耳其為何突然不反對瑞典和芬蘭加入北約？這與美國有關嗎？亦或者大家共同的目標是中俄？

随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前在马德里召开的北约峰会通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”，不过北约愿意与北京进行建设性的交流。北约在一份声明中指出，瑞典和芬兰的加入将使得欧洲-大西洋地区更加安全。

芬兰与瑞典于周三正式递出申请加入北约。不过当天下午传出消息，土耳其已经阻止了两国加入北约的谈判开启。

（德国之声中文网）30个成员国驻北约大使周二（7月5日）在布鲁塞尔签署一份议定书，正式开启芬兰和瑞典加入北约的批准进程。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示，这份文件的签署标志着"每一个成员国的批准程序由此开始"。所有北约盟国必须经过国内议会表决程序，批准两个申请国加入。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰，芬兰和瑞典今年5月正式申请加入北约军事同盟，告别长期以来的中立地位。6月底北约马德里峰会上，各国就吸收这两个北欧国家入盟达成一致。这将是北约自1990年代以来最重要的一次扩大。

在马德里，入盟道路上的最后一个障碍被扫清。土耳其不再危胁动用否决权，作为条件，芬兰和瑞典承诺同土耳其加强反恐合作。

斯托尔滕贝格周二在同芬兰和瑞典两国外长共同出席新闻会时表示，这是一个"历史性时刻"，"32个国家共聚一堂，我们将更加强大。"

观看视频 01:33

芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

北约承诺安全保障

签署议定书后，芬兰和瑞典作为候任国将可参与北约会议，获取更多情报资源。但在批准程序完成之前，两国还无法援引北约共同防卫条款，在受到攻击的情况下自动获得其它盟国的军事支援。据估计，批准程序将在一年内结束。

莫斯科一再对芬兰和瑞典加入北约提出反对和警告。3月12日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，这将带来"严重的军事和政治后果"。

斯托尔滕贝格敦促各成员国迅速推进批准，并向这两个北欧国家保证在此期间提供必要支持。 "芬兰和瑞典的安全对我们的同盟至关重要，包括在批准程序期间。"他说："很多盟国已经对芬兰和瑞典的安全做出了明确承诺，北约也在这一地区扩大了存在，包括增加了演习。"

不过，就在上周四，土耳其总统埃尔多安还在马德里峰会上发出警告，要求芬兰和瑞典兑现对安卡拉做出的承诺，否则土耳其议会不会对两国加入北约讨论表决。

土耳其之前反对芬、瑞两国加入北约，理由是这两个国家支持被土耳其认定为恐怖组织的多个反政府团体。经过数周的外交斡旋后，埃尔多安与两个北欧国家达成妥协，不再反对其加入北约。

根据一份三方在马德里签署的备忘录，芬兰和瑞典承诺不会支持库尔德武装组织库尔德工人党（PKK）和人民保护部队(YPG)，以及流亡美国的伊斯兰教士葛兰（Fethullah Gulen）的网络组织。后者也被土耳其政府归为恐怖组织。

 

（路透社、德新社）

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