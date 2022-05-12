芬兰正式宣布将申请加入北约

（德国之声中文网）在得到执政党的支持后，芬兰政府5月15日正式宣布，它将申请加入北约。

芬兰总统绍利·尼尼斯托（Sauli Väinämö Niinistö ）表示，他同意政府的意见，并在这一决定宣布前与议会进行了协商。

"这是一个历史性的日子。一个新的时代正在开启，"尼尼斯托在和总理桑娜·马林（Sanna Marin）联合举行的新闻发布会上这样说道。

桑娜·马林总理表示，"我们曾经与俄罗斯发生过战争，我们不希望我们自己、我们的孩子会有那样的未来，这就是为什么我们今天以及未来几周要做出这些决定，这样将永远不会再有战争。"

桑娜·马林还表示，与瑞典一起加入北约组织至关重要。她说："重要的是，我们朝着同一个方向前进，重要的是，我们以同样的速度前进。"瑞典执政的社会民主党周日预计也将宣布支持瑞典加入北约。

观看视频 01:33 芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

德国外长：希望加快批准

德国外交部长贝尔博克说，如果瑞典和芬兰都希望加入北约，柏林希望加快批准程序。审批通常可能需要长达一年的时间，但贝尔博克说，"如果这两个国家决定加入，他们可以非常迅速地加入。"

与此同时，北约成员国土耳其表示反对这两个北欧国家加入该集团。土耳其特别指责瑞典对库尔德工人党（PKK）宽大处理。芬兰总统尼尼斯托说，他准备与埃尔多安总统就他提出的问题进行新的讨论。

上周六，尼尼斯托总统表示，已将芬兰加入北约的计划告诉了俄罗斯总统普京。根据克里姆林宫的声明，普京告诉尼尼斯托，俄罗斯对芬兰不构成威胁，但芬兰加入北约会对两国关系产生负面影响。俄罗斯此前一直威胁要对北约的扩张进行报复。

芬兰与俄罗斯有1300公里长的边界。二战期间，芬兰与苏联曾经爆发战争。冷战期间，赫尔辛基在北约和苏联之间保持相对中立的态度，没有进行外交结盟。但是莫斯科最近的侵略行为促使这个波罗的海国家重新考虑其立场。在俄罗斯于2014年吞并乌克兰克里米亚半岛后，芬兰加强了与北约的合作。自俄罗斯军入侵乌克兰后，芬兰公众对加入北约的支持率直在线升。根据公共广播公司YLE最近进行的一项民意调查，目前有76%的芬兰人赞成加入北约。

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）最近向欧洲议会议员表示，"我们相信芬兰将为北约带来附加值。我们的国防军战时兵力为28万，训练有素的后备军为90万"。

（美联社，路透社等）

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