芬兰新当选总理成为世界最年轻政府首脑

（德国之声中文网）芬兰总理林恩（Antti Rinne）辞职之后，迄今的社民党籍交通部长桑娜·马林（Sanna Marin）成为他的继任。周日，年仅34岁的玛林以微​​弱多数当选为芬兰新一任总理，成为全球最年轻的政府首脑之一。周日晚对玛林对记者说："我们需要做很多工作才能重新赢得人们的信任。"当被问及她的年龄时，她说："我从没有想过自己的年龄或性别，我在想让我参政的原因。"

上周二（12月3日），芬兰总理林恩在执政联盟内部发生争执后宣布辞职。起因是芬兰邮政局的一项改革在联合政府内引起数周的争议，联合执政的中间党表示对林恩不信任并威胁将拆散六月中刚刚上任的中、左翼执政联盟。林恩因此向总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）递交了辞呈。

新总理领导下的政府将不会出现重大的政治变革。马林在星期日表示："我们有一个共同的政府日程，对此我们有履行的义务。"周二（12月10日），这位34岁的新总理在议会宣誓就职。

未来芬兰政府中的几乎所有要职都将由女性担任

据Yle芬兰广播电台报道，芬兰社会民主党的主要执政联盟伙伴中间党周一决定由32岁的党主席兼经济部长库​​尔穆尼（Katri Kulmuni）担任玛林政府中重要的财政部长一职。据称，库尔穆尼的经济部长职位将由她的党内同事林提莱（Mika Lintilä）出任。

芬兰执政党联盟中除了社民党和中间党外，还有绿党、左翼党和瑞典人民党。瑞典人民党是芬兰讲瑞典语的少数民族政党。社会民主党的所有联盟伙伴都是由女性担任党主席。预计2020年6月，林恩将接任玛林的社民党主席职务。

现年32岁的左翼党主席安德森（Li Andersson）已经是芬兰教育部长。而绿党女主席兼内政部长奥西萨洛（Maria Ohisalo）比安德森只年长2岁。现年55岁的亨里克森（Anna-Maja Henriksson）是芬兰人民党女党魁，同时她也担任司法部长一职。绿党女主席哈维斯脱（Pekka Haavisto）目前是芬兰外交部长。

李京慧/乐然（法新社）