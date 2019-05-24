 芬兰新当选总理成为世界最年轻政府首脑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2019

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时政风云

芬兰新当选总理成为世界最年轻政府首脑

前总理林恩突然辞职之后，34岁的女交通部长马林可谓临危受命，当选为芬兰的新任总理。年轻的女政治家在这个北欧国家政府内阁中并非少数。

Finnland Sanna Marin (Imago Images/Z. Cheng)

34岁的女总理马林

（德国之声中文网）芬兰总理林恩（Antti Rinne）辞职之后，迄今的社民党籍交通部长桑娜·马林（Sanna Marin）成为他的继任。周日，年仅34岁的玛林以微​​弱多数当选为芬兰新一任总理，成为全球最年轻的政府首脑之一。周日晚对玛林对记者说："我们需要做很多工作才能重新赢得人们的信任。"当被问及她的年龄时，她说："我从没有想过自己的年龄或性别，我在想让我参政的原因。"

上周二（12月3日），芬兰总理林恩在执政联盟内部发生争执后宣布辞职。起因是芬兰邮政局的一项改革在联合政府内引起数周的争议，联合执政的中间党表示对林恩不信任并威胁将拆散六月中刚刚上任的中、左翼执政联盟。林恩因此向总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）递交了辞呈。

新总理领导下的政府将不会出现重大的政治变革。马林在星期日表示："我们有一个共同的政府日程，对此我们有履行的义务。"周二（12月10日），这位34岁的新总理在议会宣誓就职。

未来芬兰政府中的几乎所有要职都将由女性担任

据Yle芬兰广播电台报道，芬兰社会民主党的主要执政联盟伙伴中间党周一决定由32岁的党主席兼经济部长库​​尔穆尼（Katri Kulmuni）担任玛林政府中重要的财政部长一职。据称，库尔穆尼的经济部长职位将由她的党内同事林提莱（Mika Lintilä）出任。

Finland Sanna Marin, Li Andersson Finanzministerin Katri Kulmuni Innenministerin Maria Ohisalo Helsinki (Reuters/Lehtikuva)

芬兰政府内阁中不乏“美女”部长

芬兰执政党联盟中除了社民党和中间党外，还有绿党、左翼党和瑞典人民党。瑞典人民党是芬兰讲瑞典语的少数民族政党。社会民主党的所有联盟伙伴都是由女性担任党主席。预计2020年6月，林恩将接任玛林的社民党主席职务。

现年32岁的左翼党主席安德森（Li Andersson）已经是芬兰教育部长。而绿党女主席兼内政部长奥西萨洛（Maria Ohisalo）比安德森只年长2岁。现年55岁的亨里克森（Anna-Maja Henriksson）是芬兰人民党女党魁，同时她也担任司法部长一职。绿党女主席哈维斯脱（Pekka Haavisto）目前是芬兰外交部长。

李京慧/乐然（法新社）

  • Finnland Südhafen von Helsinki (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    去芬兰旅行的10个理由

    赫尔辛基

    芬兰首都举行规模盛大的庆祝活动，纪念12月6日独立日100周年。这座海港城市平日就因建筑、饭店和酒吧吸引各地的游客。1917年脱离俄罗斯独立前，芬兰是沙皇俄国的一个自治大公国。

  • Finnland Nordlichter (picture-alliance/robertharding/R. Moiola)

    去芬兰旅行的10个理由

    极光

    晴朗的夜空看极光，对许多人来说都是印象深刻的经历。芬兰北部的拉普兰区一年约200天能看到极光。极光是太阳风带电粒子在大气层高处与氧、氮原子碰撞形成的。

  • Finnland Sauna in Helsinki (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    去芬兰旅行的10个理由

    桑拿

    桑拿是芬兰日常生活的一部分。数百年来，芬兰人在桑拿流汗、放松、讨论问题。在寒冷的冬日，桑拿是提高免疫力的一种方式。甚至在芬兰议会也有一座桑拿。

  • Finnland Kvarken Archipelago (picture-alliance/Photoshot/Y. Pingfan)

    去芬兰旅行的10个理由

    群岛海

    芬兰西南部海岸有数万座岩石岛礁。Kvarken群岛海是联合国世界自然遗产。这里的典型建筑是红顶白窗的木房子。

  • Finnland Design in Helsinki (picture-alliance/Lehtikuva/M. Tynkkynen)

    去芬兰旅行的10个理由

    设计

    芬兰设计闻名于世。在赫尔辛基的设计街区有无数间店铺，年轻创意人才展现他们的作品。在设计博物馆可以看到经典的芬兰设计作品，从花瓶、餐具到家具包罗万象。

  • Finnland Elch (picture-alliance/Lehtikuva/J. Nukari)

    去芬兰旅行的10个理由

    驯鹿

    芬兰的森林中生活着约10万头麋鹿。由于十分怕人，所以很难看到野生的麋鹿。在芬兰中部Jämsä附近的Moose Manor公园可以看到驯养的麋鹿。

  • Finnland Repovesi Nationalpark (picture-alliance/Lehtikuva/I. Pekkarinen)

    去芬兰旅行的10个理由

    国家公园

    独立日100周年的2017年，芬兰第40座国家公园对外开放。国家公园内生活着熊、狼、山猫、鹰等野生动物。在Saimaa湖附近的国家公园可以见到罕见的淡水海豹种类——环斑海豹。

  • Finnland Wodka Koskenkorva (picture-alliance/dpa/L. S. Gustafsson)

    去芬兰旅行的10个理由

    伏特加

    芬兰的伏特加历史悠久。伏特加大多由大麦制成，蒸馏过程可达数月。有些伏特加添加了北方的蓝莓、覆盆子和小檗口味。高度酒价格昂贵。在芬兰只能在国家专卖店Alko购买。

  • Finnland Husky-Schlitten (picture-alliance/robertharding/L. Grier)

    去芬兰旅行的10个理由

    雪原

    喜欢滑雪、坐狗拉雪橇的人，来到芬兰就对了。拉普兰地区有不少专门为游客提供的狗拉雪橇旅游项目，带您穿过皑皑的林海雪原。

  • Finnland Salmiak (picture-alliance/dpa/L. S. Gustafsson)

    去芬兰旅行的10个理由

    甘草

    几乎所有芬兰人都喜爱甘草酒和甘草糖。这种芬兰特产还放在巧克力里面。


     

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