芬兰富豪驾车超速 被罚款12万欧元

（德国之声中文网）据当地报纸《奥兰新闻》(Nya Aaland)报道，这已经是富豪维克罗夫(Anders Wiklof)十年来缴纳的第三次巨额罚款。维克罗夫对该报表示"真的很后悔"，还说事发时他的车正在从时速70公里限速区过渡到50公里限速区，但"显然减速不够及时"。

而根据罚单，维克罗夫在时速50公里限速区以时速82公里行驶，随后被警察截停。据报道，除了罚款，他的驾驶执照也被扣押10天。

居中者为维克罗夫

维克罗夫可以称得上是超速"惯犯"：2018年他被发现超速驾驶，罚款63680欧元；2013年，他还曾支付过一张9.5万欧元的超速罚单，同样引起了全球媒体的关注。

维克罗夫被认为是奥兰群岛最富有的居民，他控股的企业经营物流、直升机服务、房地产、贸易、旅游业等多项业务，常被戏称为"奥兰群岛国王"。他对媒体表示，希望这笔巨额罚款能被用于医疗系统。

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（美联社）

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