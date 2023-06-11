 芬兰富豪驾车超速 被罚款12万欧元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2023

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新闻广角

芬兰富豪驾车超速 被罚款12万欧元

在芬兰，驾车超速的罚款金额和司机的收入状况挂钩。就在刚刚过去的周末，该国奥兰群岛自治区的一名富豪就收到了一张12.1万欧元的天价罚单。

芬兰的超速罚单金额与司机收入挂钩

芬兰的超速罚单金额与司机收入挂钩

（德国之声中文网）据当地报纸《奥兰新闻》(Nya Aaland)报道，这已经是富豪维克罗夫(Anders Wiklof)十年来缴纳的第三次巨额罚款。维克罗夫对该报表示"真的很后悔"，还说事发时他的车正在从时速70公里限速区过渡到50公里限速区，但"显然减速不够及时"。

而根据罚单，维克罗夫在时速50公里限速区以时速82公里行驶，随后被警察截停。据报道，除了罚款，他的驾驶执照也被扣押10天。

居中者为维克罗夫

居中者为维克罗夫

维克罗夫可以称得上是超速"惯犯"：2018年他被发现超速驾驶，罚款63680欧元；2013年，他还曾支付过一张9.5万欧元的超速罚单，同样引起了全球媒体的关注。

维克罗夫被认为是奥兰群岛最富有的居民，他控股的企业经营物流、直升机服务、房地产、贸易、旅游业等多项业务，常被戏称为"奥兰群岛国王"。他对媒体表示，希望这笔巨额罚款能被用于医疗系统。

延伸阅读: 欧洲最严限速令：荷兰不得超百公里

（美联社）

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