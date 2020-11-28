 芬兰如何成为欧洲抗疫的优等生？ | 科技环境 | DW | 29.11.2020

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科技环境

芬兰如何成为欧洲抗疫的优等生？

疫情期间，情况较好的自由国度瑞典吸引了全世界民众的眼球。而芬兰的情况也值得关注。这个斯堪的纳维亚国家的新冠病毒感染率也低于其它欧洲地区。这是为什么呢？

Finnland Corona-Pandemie | Helsinki

（德国之声中文网）芬兰属于世界上控制新冠疫情最好的国家之一。根据约翰·霍普金斯大学（11月18日）的数据，自今年年初以来，芬兰有大约19600人感染了冠状病毒，371人死亡。与欧洲其它国家相比，这个比例是最低的。

相比之下，丹麦与芬兰人口数量类似，有近600万人口。而该国新冠感染病例大约65000例，是芬兰的三倍多。与芬兰人口相近的斯洛伐克，新冠病毒感染案例更是高达约88600例。瑞典的人口数量是芬兰的两倍，但受感染的人数将近19.2万，几乎是芬兰的十倍。这是为什么呢？我们不妨看看芬兰的战略与思维方式。

1.芬兰反应迅速

在春季全球新冠病毒感染人数猛增时，芬兰政府也迅速做出了反应，采取了为期两个月的限制出行措施。例如禁止人们往返于首都赫尔辛基和周边地区，并关闭了学校和其他公共设施，后来又禁止餐馆营业。这些措施都实施得相对较早，也就是在这个斯堪的纳维亚国家的感染数量还在可控制之时。类似于德国罗伯特·科赫研究所的芬兰卫生机构芬兰国家健康和福利研究所所长米卡·萨尔米宁（Mika Salminen）说向德意志电台表示：“芬兰相对迅速广泛地停止了公共生活。与挪威和丹麦等北欧国家相比，大约提前了一两个星期，更不用说和瑞典比了。”这些封锁措施遏制了病毒的蔓延。

Finnland Corona-Pandemie | Drive-in-Test

较早封城，大量进行病毒检测使芬兰有效控制了疫情

2.应用程序被广泛接受

芬兰对接触过新冠病毒感染者的人进行快速追踪。与德国一样，当局的这项工作也是借助于一个名为“Corona Flash”的应用程序。几乎一半的芬兰人都下载了该程序。但是在德国，仅有2200万人，也就是大约四分之一的人口安装了类似的应用程序。有些德国人因手机款式陈旧而无法安装，但更多的人似乎是担心个人数据被滥用。为什么芬兰人想法就不同呢？

Würzburg | Frau mit Mundschutz guckt auf Ihr Handy

在德国只有四分之一的人下载了病毒警告应用程序，在芬兰则有二分之一

3.信任是关键

在德国，越来越多的人对联邦政府的抗击疫情策略提出质疑，或者是对病毒根本不重视。与德国相反的是，芬兰人对政府的信任度很高。不仅是芬兰人积极使用病毒感染跟踪应用程序显示了这一点。而且春季的封锁措施也几乎没有遇到阻力。在当时欧盟议会的一项调查中，有73％的芬兰人对这些措施表示满意。像如今在德国许多城市爆发的、反对联邦政府新冠政策的所谓“横向思维”示威游行，在芬兰是不会发生的。芬兰绿党政治家罗莎•梅里莱宁（RosaMeriläinen）在接受德意志电台采访时说：“我们尽可能的遵守政府的规定。我认为这也和我们的福利国家有关系”。

Finnland Corona-Pandemie | Premierministerin Sanna Marin

芬兰女总理桑娜·马林（Sanna Marin）和她的政府在芬兰非常受欢迎

或许经济形势也有助于人们保持好情绪。2020年第二季度，欧盟的经济产值平均下降了14％，而芬兰仅下降了6.4％。目前，该国经济仍然处于良好状态。

4.技术使之成为可能

 

在这个高度数字化的国家，使得向居家办公和居家上学的过度也就更容易。配备笔记本电脑对于芬兰的学生来说是理所当然的事情。但是根据数字教育协会的一项调查，在德国情况就存在巨大反差，平均68名学生才拥有一个笔记本电脑。特别是对于没有数字设备的低收入家庭来说，在家上课非常困难，可能也因此影响了他们对新冠防疫政策的支持。

Finnland Einsatz von Roboter im Schulunterricht

图：数字化教学在芬兰的学校中早已普及

5.不能聚会？没关系！

就在最近，德国联邦政府还通过一个引起争议的广告呼吁人们留在家中。对于许多人来说，这似乎是很困难的事情。或许人们会觉得这是可以理解的。但是在芬兰，情况则不同。

根据欧盟议会的一项调查，芬兰23％的人甚至说，在春季封城之后他们的生活还有所改善。赫尔辛基大学的社会心理学家内里·汉科宁（Nelli Hankonen）在接受法新社采访时说：“我们不好热闹，喜欢安静。

芬兰人不怕寂寞，喜欢安静...

对于芬兰人来说，无论和一个人关系多密切，也都不能影响到个人的舒适区域。芬兰国家健康和福利研究所负责人米卡·萨尔米宁（Mika Salminen）说：“芬兰人的舒适区域可能比其他欧洲国家稍大些。”“我们通常希望人与人之间保持一米远的距离，否则我们会感到不舒服。”
 

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