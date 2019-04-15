芬兰国会选举: 左派险胜 民粹抬头

(德国之声中文网) 芬兰的国会大选已经开出99%的选票，初步结果显示，中间偏左的社会民主党(The Social Democratic Party)以0.2%些微差距险胜右派民粹芬兰人党(Finns Party )。

芬兰国会以比例代表制分配议席。 社民党胜选后，党魁安蒂·林奈(Antti Rinne)需要与其他党派筹组联合政府，他有望芬兰将近二十年来首位立场左倾的国家领袖。

接下来，社民党需要与其他三到四个政党连手，才能组成联合政府。 不同政党之间对于福利改革的意见分歧，要组成联合政府还需要一番协商。 但是大部分政党在竞选时都对与芬兰人党结盟表现出迟疑的态度。

选举结果

中间偏左的社民党今年的选战瞄准政府的紧缩政策进行抨击，获得了17.7%的支持。

民粹主义的芬兰人党位居第二，获得17.5%的支持率。

中间偏右的联合政府中，保守派的国家联盟党获得了17%的支持。 现任总理西皮莱(Juha Sipila)所属的中间党，只拿到13.8%的选票。 他恭喜对手获得成功，也深切检讨:「中间党是这次选战的最大输家。 这个结果对我们而言是个沉重的打击。 我想要恭喜胜利者。 」

选战主打议题有哪些?

- 福利: 西皮莱现行的政策目标是实施医疗保险与改革社会照护计划，但是却在立法这一关遇到阻碍。 他为了要振兴经济而削减福利措施的做法也遭到批评。 社民党主席林奈则呼吁提高税收、增加国家支出，来保存健康与医疗福利，以及芬兰世界知名的教育体制。

- 移民: 芬兰的人口当中只有6.6%是移民，因此移民问题在这次选举之前都不是主要议题。 但是，因为去年有些知名性侵案的嫌犯具有移民背景，芬兰人党便趁着新闻热潮瞄准城镇与乡村，勾起他们的恐惧，成功吸引选票。 其他政党不认同这种做法，也提醒大众切勿把移民一概而论。

- 气候变迁: 大部分的政党都认同气候政策的重要性，但是要付出多少来解决气候问题，每个政党都有不同的主张。 民粹主义的芬兰人党在辩论中把气候变迁当成主要议题，吸引那些对芬兰是否要再继续花钱推行气候政策有所迟疑的选民。

罗法/杨威廉(德新社、美联社、法新社)