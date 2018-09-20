《芝麻街》的伯特和恩尼：好基友还是好朋友？

（德国之声中文网）很多年来都有这样的猜测：伯特（Bert）和恩尼(Ernie)，著名儿童布偶剧《芝麻街》中的两位主要人物，可能不仅仅是室友关系。

1980年至1990年担任《芝麻街》编剧的萨斯曼（Mark Saltzman）近日在接受网络杂志《奎蒂》（Queerty）采访时的表态，再次引发相关争论。萨斯曼在采访中说，伯特和恩尼之间互动，是依据他本人和该剧曾经的剪辑师、已去世的格莱斯曼（Arnold Glassman）多年来的同性伴侣关系。

"我记得《旧金山纪事报》有这样一篇专栏曾这样写道，一名学龄前儿童向妈妈问道：'伯特和恩尼是恋人吗？'而被小朋友这样问很搞笑"，萨斯曼说。"当我描写伯特和恩尼时，我感觉他们是（恋人）。……我没法把他们放到其他的语境下"，他还补充说，"我不知道除了是亲密的一对，还能怎么写他们"。

只是"好朋友"

《芝麻街》的制作公司迅速否认了这种说法，该公司在周二称："我们一直表示，伯特和恩尼是好朋友。"

芝麻街工作室（Sesame Workshop）在一条推特中写道："尽管他们被设定为男性角色，也有很多人类的特征，他们仍然是布偶，没有性取向。"

在该官方声明后，萨斯曼似乎也有意收回之前的表态。他对《纽约时报》表示，他的话遭到了曲解。他说，他和伴侣（格莱斯曼）20年的感情给了伯特和恩尼这两个角色灵感，"作为一名编剧，你会把自身经验带到作品中"。他还表示，"不知何故，这就变成了伯特和恩尼是同性恋了"，但"这是有区别的"。

公开的秘密

多年来，《芝麻街》的制作方反复否认，伯特和恩尼之间存在超越柏拉图式的关系。尽管如此，在流行文化中，伯特和恩尼早已成为同性伴侣的象征，很多节目中都使用过类似桥段，例如《周六夜现场》、《老友记》、《恶搞之家》、《辛普森一家》。

在2013年美国最高法院宣布同性婚姻在全美合法后不久，伯特和恩尼出现在《纽约客》封面上：在沙发上搂着看电视，电视中播放的就是美国最高法院的判决。

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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 荷兰是先锋 2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 卢森堡首相大婚 2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 冰岛总理携夫人访华 冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 南美国家并不落后 南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 美国全面实现同性婚姻合法化 北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 新西兰有个例外 物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 承认境外缔结的同性恋婚姻 以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。



王凡/叶宣（德新社，法新社）