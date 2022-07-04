芝加哥槍擊案：槍手屋頂開逾70槍 扮女裝逃逸仍落網

（德國之聲中文網）美國芝加哥海蘭帕克市獨立日遊行期間發生的槍擊案，死亡人數增加至7人，超過30人受傷。警方在槍擊案發生後數小時逮補了涉案槍手克里莫（Robert E. Crimo III），他已被指控7項一級謀殺。

伊利諾伊州檢察官萊因哈特（Eric Reinhart）在新聞發佈會上表示，若罪名成立，21歲的克里莫將面臨最高刑期，即終身監禁且不得假釋。檢察官補充稱，克里莫預計週三（7月6日）首次出庭，目前仍不知道他是否有請律師。

這起槍擊案發生於芝加哥市郊的高地公園（Highland Park）。當地在新冠疫情後，週一（4日）首次舉行「獨立日」遊行活動，但遊行開始後幾分鐘，沿途就發生槍擊事件。

當地驗屍官巴內克（Jennifer Banek）事發不久表示，6名死者中有5名是成年人，當場死亡。傷者年齡則從8歲到85歲不等。警方後來指出，週二（7日）有另一人因傷勢過重死亡，死亡人數增至7人。

更多細節

當地官員週二（7日）表示，克里莫犯案前已經策劃數週。犯案當天，嫌犯從屋頂向觀看遊行的民眾射出了70多發子彈，然後喬裝成女生，混入驚慌失措的人群中試圖逃走。

據警長辦公室發言人科維利（Chris Covelli）的說法，克里莫在逃離現場後，駕車前往威斯康星州，之後又返回伊利諾伊州，並在週一晚些時候被攔下逮捕。

根據警方紀錄，2019年4月曾有報案稱克里莫企圖自殺，同年9月他曾被控對他的家人出言威脅，當時警察在克里莫在家中查獲16把刀、一把匕首和一把劍，但因當時缺乏拘留的合理理由，因此沒有拘留克里莫。科維利解釋說：「當時無跡象顯示有人會受害。」

科維利告訴記者，克里莫臉上有明顯紋身，逃跑時顯然試圖掩蓋自己的身份，並說：「他混入人群，因為其他人正在奔跑，使他就像是無辜的民眾之一。嫌犯逃到他母親在附近的房子，後來還借了他母親的車。」

警方表示，克里莫當天使用一支威力強大的步槍犯案，並將槍枝遺留在現場。另外，克里莫母親的車內也被發現有類似的步槍。克里莫遭逮補時，正開著他母親的車。警方說，克里莫是從合法途徑買入槍械，總共買了五支槍，包括步槍和手槍。

這起槍擊事件發生在猶太社區，但警方稱，沒證據顯示該槍擊案與種族或宗教仇恨有關。另外克里莫曾製作充滿暴力影像的影片，警方正在調查中。

仍心有餘悸

槍擊事件發生後，海蘭帕克市市長羅特林（Nancy Rotering）宣佈取消其他的獨立日慶祝活動，並說：「在齊聚慶祝社區與自由這天，我們卻要為隕落的生命哀悼，面對此事帶給我們的恐懼。」

羅特林說，這個擁有3萬人的社區仍處於震驚之中。她向媒體說：「這場悲劇本不應該出現在我們的社區，作為一個小鎮，每個人都知道有人直接受到影響，當然，我們都還在震驚中。」

美國總統拜登（Joe Biden）已下令全美降半旗到本週六。拜登早前表示，他和妻子對「毫無意義」的槍支暴力感到震驚，在獨立日的這天，它再次給一個美國社區帶來悲痛。

事發過程

芝加哥媒體指出，遊行於當地時間週一（4日）上午10開始，槍擊事件約在遊行開始後約10分鐘發生。根據目擊者描述，槍擊案發生後現場混亂、驚慌且令人難以置信。

現場應急指揮官、海蘭帕克警察局長克裡斯‧奧尼爾（Chris O'Neill）表示，槍手上午10點14分左右開始射擊。參與遊行的當地居民扎雷姆斯基（Miles Zaremski）向全國公共廣播電台（NPR）表示，當他第一次聽到槍聲時，他誤以為是汽車的引擎逆火或煙花。

他說：「然後突然間，人群...開始以一種踩踏的方式奔跑。然後我小心翼翼地往前走了一點，突然我看到水泥地上有血跡。我看到有人倒在血泊中...我知道發生了大規模槍擊事件。」

扎雷姆斯基說，他急忙去幫忙，但很快就被趕到現場的警察和緊急服務人員驅離。「我看到了大屠殺，我幾乎崩潰了，」他說。

另一名當地居民格利克曼（Debbie Glickman）說，槍擊案發生時，她和同事在一輛遊行花車上，正準備走到遊行的主要路線，接著就看到人們從該區域竄逃。她對美聯社說：「人們開始說：『有槍手，有槍手，有槍手。』於是我們也就跑。那裡一片混亂。」

根據《紐約時報》報導，不幸在這場槍擊案遭射擊喪命的76歲死者托萊多（Nicolas Toledo），原本不想參加當天的遊行活動，但因家人也不想錯過遊行，且他行動不便需要人照顧，所以當天才一同參加。他的家人在遊行前一天還先在遊行現場放置椅子。

當槍擊案發生時，托萊多正坐在輪椅上，就在他兒子和侄子之間。他的孫女說：「我們都很震驚，我們以為這是遊行的一部分。」

美國槍支暴力

這起槍擊事件再次引發美國對槍支暴力問題的討論。上個月，拜登簽署了30年來首部重要的聯邦槍支改革法。這是美國國會議員6月24日在最高法院支持攜帶武器權利的的24小時內，拜登通過的近30年來第一個重大槍枝安全法規。

5月底，美國德克薩斯州發生槍擊案。一名18歲的年輕人在該州小城烏瓦爾德（Uvalde）一所小學槍殺了至少18名兒童，事件另造成3名成人死亡。這場槍擊事件是近十年前康涅狄格州桑迪胡克槍擊案造成28人死亡以來，美國小學最致命的襲擊事件之一。

更早前，一名白人槍手在紐約州第二大城市水牛城的一家超市殺死10名黑人。拜登將水牛城的槍擊事件稱為「國內恐怖襲擊」。

美國經常發生大規模傷亡的槍擊事件和槍支暴力。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，2020年通報了19350起槍支殺人事件，與前一年相比增長了近35%。

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