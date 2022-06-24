节约用气：德国有租房公司限供热水

(德国之声中文网) 萨克森州的Dippoldiwalde租房公司从7月1日起采取了一系列节约天然气措施：数百名租户家里的暖气无法使用，热水龙头里也只能流出半温不冷的水。公司张贴的布告列出了每天的热水供应时间：4点到8点、11点到13点、17点到21点，在其余时段，租户只能指望水箱里的余温能够让热水龙头里的水温不至于太低。

布告指出，暖气供应会在入秋后恢复，这一系列措施都是"为冬天节省天然气"。在接受中德意志广播电视台采访时，公司董事长库恩-麦泽盖尔(Falk Kühn-Meisegeier)表示，关闭暖气、限供热水"并不是要欺压租户"，而是为了避免出现租户明年支付不了巨额账单之情形。"我们希望，租户能够安然度过这场危机。现在的生活成本已经很高了。我们希望，租户在明年收到结算账单时不至于受到太大的惊吓。"

库恩-麦泽盖尔介绍说，其拥有600家租户的租房公司今年已经向当地的能源供应商预支了40万欧元的款项，去年的预支额仅仅为10万欧元。

俄罗斯向德国输送的天然气已经大幅减少

库恩-麦泽盖尔还强调，公司的这一系列措施都受到了租户的广泛理解。但是在社交媒体上，这家租房公司的做法却受到了猛烈抨击。萨克森州租户协会也批评说，如此节约手段"涉嫌侵犯租户权利"，缺乏"现行法律依据"。该协会一名发言人强调，根据现行法规，一套正常租赁的住房必须确保24小时热水供应，分时段供应热水的住房就只能划分为"有缺陷的"，而租户有权要求"尽快排除故障和缺陷"，如果租房公司不能及时满足这一要求，租户有权要求减低租金甚至申请赔偿。

不过，在全德国范围内，限供热水的租房公司仍然属于极其罕见的个例。北威州的多家租房公司已经对德广联表示，不会出台类似措施。而且，许多租户家中的热水并非统一供应，而是来自自家的热水器，租房公司根本无法予以控制。在大多数情况下，租房公司只是建议租户自主节约能源，并且为持续上涨的能源价格做好准备。

(德广联)

观看视频 03:01 沼气替代俄罗斯天然气

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。