节约用气：德国有租房公司限供热水

在俄乌战争持续、天然气供应紧张的背景下，德国东部萨克森州的一家租房公司大幅降低了热水供应量，引发了巨大争议。在德国，超过一半住房的热水、暖气供应源自于天然气。
(德国之声中文网) 萨克森州的Dippoldiwalde租房公司从7月1日起采取了一系列节约天然气措施：数百名租户家里的暖气无法使用，热水龙头里也只能流出半温不冷的水。公司张贴的布告列出了每天的热水供应时间：4点到8点、11点到13点、17点到21点，在其余时段，租户只能指望水箱里的余温能够让热水龙头里的水温不至于太低。
布告指出，暖气供应会在入秋后恢复，这一系列措施都是"为冬天节省天然气"。在接受中德意志广播电视台采访时，公司董事长库恩-麦泽盖尔(Falk Kühn-Meisegeier)表示，关闭暖气、限供热水"并不是要欺压租户"，而是为了避免出现租户明年支付不了巨额账单之情形。"我们希望，租户能够安然度过这场危机。现在的生活成本已经很高了。我们希望，租户在明年收到结算账单时不至于受到太大的惊吓。"
库恩-麦泽盖尔介绍说，其拥有600家租户的租房公司今年已经向当地的能源供应商预支了40万欧元的款项，去年的预支额仅仅为10万欧元。
库恩-麦泽盖尔还强调，公司的这一系列措施都受到了租户的广泛理解。但是在社交媒体上，这家租房公司的做法却受到了猛烈抨击。萨克森州租户协会也批评说，如此节约手段"涉嫌侵犯租户权利"，缺乏"现行法律依据"。该协会一名发言人强调，根据现行法规，一套正常租赁的住房必须确保24小时热水供应，分时段供应热水的住房就只能划分为"有缺陷的"，而租户有权要求"尽快排除故障和缺陷"，如果租房公司不能及时满足这一要求，租户有权要求减低租金甚至申请赔偿。
不过，在全德国范围内，限供热水的租房公司仍然属于极其罕见的个例。北威州的多家租房公司已经对德广联表示，不会出台类似措施。而且，许多租户家中的热水并非统一供应，而是来自自家的热水器，租房公司根本无法予以控制。在大多数情况下，租房公司只是建议租户自主节约能源，并且为持续上涨的能源价格做好准备。
(德广联)
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德国联邦网络管理局负责人表示，俄罗斯可能正计划停止向德国供应天然气，消费者必须做好准备。他警告说，准备工作应立即开始。汉堡环境部长克斯坦也表示家庭热水供应或会减少。若出现严重天然气短缺，紧急情况下“只能在一天中的某些时段供应热水”。
俄罗斯一再减少向德国输送天然气的供应量，德国经济部长警告如果不立即采取行动，今冬可能会出现严重的天然气短缺危机。经济部正在推出的应对核心措施包括国家投入数十亿欧元的资金加快天然气储备、使用火力发电替代天然气发电以及鼓励工业界减少天然气消耗。