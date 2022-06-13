节省、储存、希望：欧盟通过天然气应急计划

（德国之声中文网）欧盟将从下周起减少其天然气消费15%。这是能源部长们在布鲁塞尔的一次特别会议上决定的。未消耗的天然气由各成员国储存，以备冬季有足够供应。欧盟能源委员西姆森（ Kadri Simson ）在解释得到批准的这一行动方案时说："作为预防措施，我们将减少消费。这样我们就可以缩小未来供应和消费之间的差距。"

目前，由各成员国自愿履行，只是在未达到节省目标、需求和可用天然气之间差距无法缩小的情况下，才会宣布进入紧急状态。为此，将再次需要27个成员国的多数决定，从而使削减目标具备强制性。

即使实际上仍有部分天然气经由北溪1号输送，为摆脱俄罗斯的讹诈，欧委会现在考虑的是在管道零流入情况下的欧洲天然气供应。奥地利能源部长格维斯勒（Leonore Gewessler）表示，"普京准备将天然气作为武器。我们决不能参与这一致命游戏。"

随着全欧盟天然气消费减少15%、找到更多替代供应源、经由液化气终端输入、将天然气发电转为煤炭、石油和核能发电，完全没有俄罗斯的供应应该可行，这，至少是欧委会的应急方案的设想。该方案获大多数成员国批准。

波兰对团结原则不屑一顾

欧委会主席冯德莱恩一再强调团结原则。然而，匈牙利和波兰完全不予理会，双双对紧急方案投出反对票。匈牙利根本就无意向其它成员国再输出任何能源。布达佩斯与克里姆林宫达成一项独家天然气协议，让欧盟其它国家大为不快。

波兰能源部长莫斯克瓦（ Anna Moskwa ）则强调，欧盟不能对波兰和其它成员国强加任何东西。她称："我认为，能源安全主要是国别政府的责任。所谓团结，我们认为，那是自主做决定的自由"。她称，波兰已及时摆脱俄罗斯的能源。然而，她忘了提到，波兰的天然气储存设施中也有经由德国输送的俄罗斯天然气，并已达90%的储存量。来自德国基社盟的欧盟议员费伯（ Markus Ferber ）据此表示，出于团结，波兰应在紧急情况下向德国提供天然气。

葡萄牙、西班牙、马耳他、塞浦路斯和爱尔兰等其它成员国经由讨价还价，在紧急方案中获例外身份。它们无需达到15%这一普遍节省目标，理由是，它们要么根本就未连上欧洲天然气供应网络，要么就是未购买俄罗斯天然气。食品业的天然气消费也获例外对待。法国坚持认为，为防止出现电力供应危机，仍应允许使用天然气发电。与此相关，要求德国维持其最后3座核电站运行，而不是在冬季关闭。法国驻欧盟外交官指出，这也有助于减轻天然气发电厂的负担。

"反对嘲笑者的强烈信号"

尽管有这么多例外规定，德国经济和能源部长哈贝克（ Robert Habeck ）仍不吝赞扬欧盟仅经一星期磋商就达成的这一妥协方案。他在布鲁塞尔表示，"总体而言，这是一个合理的、良好的、前进的步骤。它显示，欧洲是团结的"。他还说，该方案也是 "对所有嘲笑和蔑视欧盟的人发出的一个强烈信号"。这位部长宣布，德国甚至还能比所商定的15%节约更多天然气。

具体如何实施，由各成员国在国别应急计划中确定。个人消费者、产业和公共行政部门都要节约。欧盟官员表示，主要将经由上调天然气价格实现。这意味着，天然气消费成本还将明显高于现在。

哈贝克部长在布鲁塞尔指出，"这肯定不会是天然气领域的最后一个方案。可能让人担心的是，有这么多例外规定，且不断颠来倒去地计算，直至危机过去。如果那样，当然会很糟糕。"

还有一个问题是，如何计算和控制节约部分。他指出，例如，与上一年相比，德国已少用了近15%。奥地利能源部长称，奥地利的已减少消费10%。欧委会则估计，今年年初以来，所有27个成员国的天然气消费量只下降了5%，这是不够的。现在，当务之急是加满天然气储存设施。哈贝克部长称，德国有23个相关设施，其中18个已加满。不过，迄今为止，由俄罗斯天然气公司管理的其它大型储存设施仍空空如也。

这一情况将会改变。奥地利能源部长格维斯勒宣布，现将从俄罗斯天然气股份公司"Gazprom "手中接管奥地利海达赫（ Haidach ）最大储气设施中的一个，并在德国天然气网络外也连接奥地利天然气供应网，此事早同德国商定。

德国仍是天然气转输中心

德国经济部长哈贝克表示，德国应继续保持欧洲天然气主要过境国地位。他说："德国依赖来自挪威、荷兰和比利时的液化气终端的天然气，但我们也会继续传输给他国。奥地利、捷克甚至乌克兰也由德国供应。我们完全视自己是欧洲团结的组成部分，也会继续传输天然气"。

不过，一旦邻国出现供应瓶颈，并无法律规定谁必须向谁供气，且可能导致不得不停供本国消费者。欧洲天然气市场尚无中央控制机制，也没有配额规定。

国际能源署署长比罗尔（ Fatih Birol ）认为，欧盟须至少减少其天然气消费20%而不是15%。他在德国电视二台上强调， "如果不采取严厉措施，我们可能会面临一场重大的天然气供应危机。" 这位在1974年第一次石油危机之后成立的政府间能源机构的负责人指出，即将到来的冬季对欧洲将是一个历史性考验。

观看视频 01:51 如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

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