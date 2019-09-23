艾美奖揭晓 "权力的游戏"和"伦敦生活"成赢家

（德国之声中文网）有些人可能还从未看过美剧《权力的游戏》中的任何一集。那么今天在办公室里，这些人就难以插上话。因为在洛杉矶举行的艾美奖颁奖典礼上，5月份拍摄完成的美剧《权利的游戏》的最后一季获得最佳剧集奖，演员丁克拉格（Peter Dinklage）以其在剧中的精彩表演荣获最佳男配角奖。《权力的游戏》此前已经拿下艾美奖的其它10个奖项。

该电视系列片已经在2015年和2016年创下分别获得十二个奖项的纪录。在洛杉矶举行的颁奖典礼上，现场观众向该电视系列片的演员们表示祝贺。剧中演员丁克拉格在致答谢词时说："我们只是出了出汗，笑了一笑而已。"

自编自演

布里奇（Phoebe Waller-Bridge）主演的喜剧"伦敦的生活"( Fleabag)荣获最佳喜剧片奖。剧中女主人公面对爱情和生活不知所措的绝望似乎就是为布里奇量身打造开的一个讽刺性玩笑。 "伦敦的生活"还获得最佳剧本奖和另外两个奖项。实际上，该剧的剧本也是幽默爱开玩笑的布里奇自己编写的。

在本届洛杉矶艾美奖颁奖典礼上，比利·波特（Billy Porter）以其在《姿势》中的角色获得最佳男主角奖。然而，令许多观察家感到意外的是，屡屡荣

艾美奖共有大约120个类别的奖项，由电视艺术与科学学院的大约24000成员颁发。有线电视频道HBO获得的奖项最多，总共34个。紧随其后的是流媒体服务器Netflix，获得各种奖项27个，之后是亚马逊获奖15项，国家地理获奖8项以及电视频道NBC获奖7项。

身临其境“冰与火的世界” 克罗地亚 厚重的石墙和保存完好的古城：克罗地亚的杜布罗夫尼克（Dubrovnik）是巴尔干地区最美的城市之一，而且也是《权力的游戏》最重要的拍摄地之一。这座城市是君临城（King's Landing）的主要取景地。是七大王国的首都，也是阴谋与秘密上演的主要舞台。对于慕名而来的剧迷，这座城市还在几个重要的拍摄场景提供专题游览活动。

身临其境“冰与火的世界” 北爱尔兰 爱尔兰岛在《权力的游戏》中也是非常重要的取景地。它代表北境王国和铁群岛。在第六季中，素有“绿王国”之称的爱尔兰岛多次出现——至于在什么情节中，这还是个秘密！不过，现在可以确定的一个拍摄地点就是北爱尔兰的“黑暗树篱”（Dark Hedges）。这条山毛榉林荫大道备受摄影爱好者的青睐。在剧中，它则是从君临城通向北境王国的通道。

身临其境“冰与火的世界” 冰岛 继续向北走，《权力的游戏》之版图推移到绝境长城以北，这里是“自由民”和“异鬼”肆意妄为的地方。而现实世界中原本就气候严寒的冰岛则成为当仁不让的拍摄地。广漠的荒原，冰雪覆盖的山峰，还有火山地貌，构成了冰岛多样化的景观。剧中艾莉亚·史塔克被狗带迷路的场景就是在图上的辛格维利尔国家公园（Thingvellir）拍摄的。

身临其境“冰与火的世界” 摩洛哥 《权力的游戏》剧组可谓是不畏严寒，也不惧酷暑。所以拍摄地北达冰岛，南至摩洛哥。艾本哈杜（Aït-Ben-Haddou）是剧中两座城市的主要取景地：丹妮莉丝在出嫁之前所生活的自由贸易城邦潘托斯，还有她解救奴隶的地方渊凯。《角斗士》和《木乃伊》等电影也曾在那里拍摄取景。

身临其境“冰与火的世界” 马耳他 丹妮莉丝和卓戈的婚礼场景却不是在摩洛哥，而是在马耳他拍摄的。就是图上这个天然的岩石“蓝窗”，这也是马耳他第二大岛戈佐岛的最著名景点。不过，这个充满了原始浪漫色彩的地方也不是第一次登上银幕，在《权力的游戏》之前，《诸神之战》和《基督山伯爵》等片也曾在这里拍摄。

身临其境“冰与火的世界” 西班牙 从第五季开始，西班牙成为《权力的游戏》重要情节上演的地点。塞维利亚王宫（如图）摇身一变，成为剧中多恩王国的流水花园，而塞维利亚斗牛广场则成为奴隶湾城邦弥林的角斗场。两个地点都是塞维利亚的著名景点。新的第六季也有不少场景在西班牙拍摄：比如阿尔梅利亚、佩尼伊斯科拉和赫罗纳。

身临其境“冰与火的世界” 苏格兰 当那城堡（Doune Castle），也就是剧中的临冬城，是《权力的游戏》在苏格兰的唯一取景地。该剧样片有一部分是在这里拍摄的。这座中世纪城堡始建于13世纪，也是七十年代老电影《巨蟒与圣杯》的取景地。不过，权力的游戏还在继续上演，剧组对于拍摄地点的追寻之旅业不会终止于此。第七季已经在筹划阶段中了。



李京慧 / 洪沙（德新社、美联社）