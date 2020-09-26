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获得性免疫缺陷综合症（AIDS，音译为艾滋病或爱滋病）。
由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起。HIV属于反转录病毒科，慢病毒。HIV感染后导致人体免疫机能缺陷，从而发生机会性感染等一系列临床综合征，病死率几乎达100%。1981年6月5日首度证实世界第一例艾滋病。1981年6月13日，世界公布首例艾滋病。1987年4月3日，首例艾滋病传入中国。12月1日是世界艾滋病日，为呼吁关注艾滋病患者或携带者利益，反对歧视而设立。
“柏林病人”布朗曾经写下医学史上的奇迹。他是全球首位艾滋病痊愈者。然而，现在却传来一惊人消息。
三名捐精者参与了新西兰名为“阳性精子”的这一项目，旨在减少艾滋病毒携带者所背负的羞耻感。
多年来，朝鲜一直宣称，该国不存在艾滋病问题。然而事实证明，这完全是一个谎言。该国不仅存在艾滋病的传播，而且政府已经无法应对。
全球范围内出现第二例移植干细胞后艾滋病患者被治愈的病例。据称，该患者体内19个月来未再发现艾滋病病毒。
疫苗之殇令人扼腕，让民众心有余悸，中国又曝问题药品疑云。近日，上海新兴医药公司被爆其生产的某批次静注人免疫球蛋白检验出艾滋病病毒抗体阳性，患者有感染艾滋病的风险。但官方最新发布的检测结果却有所不同。
中国深圳南方科技大学副教授贺建奎宣称成功利用基因编辑技术，令一对双胞胎女婴一出生就对艾滋病毒（HIV）有免疫力，事件引起全球哗然, 引爆医学道德理伦的广泛争议。
一中国科学家宣布首例基因编辑婴儿降生的消息引起全球舆论哗然。震惊、质疑和谴责纷至沓来。而一开始曾兴奋喝彩的中国官媒，也很快转为低调。官方则宣布将对研究的合法性展开调查。
一份基因编辑婴儿的研究申请书见诸网络，内载深圳「和美妇儿科医院」医学伦理委员会负责审查。然而，该医院回应，这个试验不是在该院做的，孩子也不是在那出生的。项目伦理审查文件疑点重重。
由难民给难民进行性启蒙教育，普及包括预防艾滋病的知识，或许不失为一种有效的途径。德国之声记者走访了德国南部的一个避难收容中心。
美国斯坦福大学学者研发新型便捷的艾滋病毒测试手段。卫生部门可以凭借这一新方法对大量人群进行检测，阻止疫情暴发。
艾滋病是很多人关注的一个话题。尤其是非洲和其他地区发展中国家受影响最大。但是现在却从另一个完全不同的方向传来警钟—东欧的艾滋病感染者人数急剧增加。
传染病高危人群在德国不许献血，男同性恋属于这一人群。如今，男同在德国也可以献血，但有个前提条件。
全球抗击艾滋病的斗争获进展。据联合国艾滋病联合规划署（UNAIDS）通报，首次有一半以上的艾滋病毒感染者得到治疗。
据市场研究机构透明市场研究（Transparency Market Research）的估计，到2024年，中国的安全套制造工业将获得每年大约12%的增幅。每年的销售额将达到大约50亿美元。
哪些疾病是人类的主要死亡病因呢？科学家们就此作出研究，发现了三种可谓是全球"人类杀手"的疾病。
在中国，人们几乎从不公开谈论性问题，无论是在学校、大学或者家中都是如此。因此，中国青少年的性启蒙严重缺失，给男女青年带来严重后果。
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