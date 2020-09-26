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艾滋病

获得性免疫缺陷综合症（AIDS，音译为艾滋病或爱滋病）。

由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起。HIV属于反转录病毒科，慢病毒。HIV感染后导致人体免疫机能缺陷，从而发生机会性感染等一系列临床综合征，病死率几乎达100%。1981年6月5日首度证实世界第一例艾滋病。1981年6月13日，世界公布首例艾滋病。1987年4月3日，首例艾滋病传入中国。12月1日是世界艾滋病日，为呼吁关注艾滋病患者或携带者利益，反对歧视而设立。

Timothy Ray Brown poses for a photograph, Monday, March 4, 2019, in Seattle. Brown, also known as the Berlin patient, is the first person to be cured of HIV infection. Now researchers are reporting a second patient has lived 18 months after stopping HIV treatment without sign of the virus following a stem-cell transplant. But such transplants are dangerous, cannot be used widely and have failed in other patients. (AP Photo/Manuel Valdes) |

全球首名痊愈艾滋病人又罹不治之症 26.09.2020

“柏林病人”布朗曾经写下医学史上的奇迹。他是全球首位艾滋病痊愈者。然而，现在却传来一惊人消息。

ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

新西兰开张世上首家HIV阳性精子库 27.11.2019

三名捐精者参与了新西兰名为“阳性精子”的这一项目，旨在减少艾滋病毒携带者所背负的羞耻感。
ARCHIV - 01.12.2009, Rheinland-Pfalz, Mainz: Eine Aids-Schleife. Rund 18 000 Wissenschaftler, Aktivisten und Politiker beraten ab Montag auf der Welt-Aids-Konferenz über Wege zur Bekämpfung der HIV-Epidemie. (zu dpa «Welt-Aids-Konferenz startet in Amsterdam» vom 22.07.2018) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

谎言被揭穿: 朝鲜存在艾滋病问题 09.07.2019

多年来，朝鲜一直宣称，该国不存在艾滋病问题。然而事实证明，这完全是一个谎言。该国不仅存在艾滋病的传播，而且政府已经无法应对。
08.07.2015, Schweiz, Zürich: Beladung eines Analysegerätes mit den Patientenproben während der Durchführung eines HIV-Suchtests (Screening) in einem Labor im Institut für Medizinische Virologie (IMV), Teil der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich UNAIDS wird am 22.11.2018 vor dem Welt-Aids-Tag einen neuen Bericht vorlegen. Foto: Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

艾滋病或治愈有望 病患已停药多日 05.03.2019

全球范围内出现第二例移植干细胞后艾滋病患者被治愈的病例。据称，该患者体内19个月来未再发现艾滋病病毒。
20.3.2016 *** --FILE--A Chinese medical worker fills up an injector with a dose of vaccine to vaccinate a young girl at a hospital in Shanghai, China, 20 March 2016. China plans to punish 357 officials implicated in a scandal over vaccine distribution that reignited drug safety fears and highlighted the vulnerabilities in the country's vast medical distribution chain. The officials may face demotions or could lose their jobs, the state-run Xinhua news agency said late Wednesday (13 April 2016). About 200 people have been detained over the scandal, Xinhua said. Chinese Premier Li Keqiang in March called for an investigation into vaccine supplies after allegations that a mother-daughter team had been distributing shots that may have been compromised due to improper storage and transport. The scandal fueled outrage from parents on social media and on online public forums. Copyright: picture-alliance/dpa/W. Yadong

问题药品再现？免疫球蛋白遭遇“艾滋疑云” 07.02.2019

疫苗之殇令人扼腕，让民众心有余悸，中国又曝问题药品疑云。近日，上海新兴医药公司被爆其生产的某批次静注人免疫球蛋白检验出艾滋病病毒抗体阳性，患者有感染艾滋病的风险。但官方最新发布的检测结果却有所不同。
28.11.2018, China, Hongkong: He Jiankui, an associate professor of the Southern University of Science and Technology's biology department, speaks during the Human Genome Editing Conference in Hong Kong, China, 28 November 2018. A Chinese scientist on Wednesday made his first public comments about his claim to have helped make the world's first gene-edited babies. He Jiankui of Shenzhen detailed the work that he said led to the births earlier this month of twin girls whose DNA he altered when they were conceived. The work is highly controversial because the changes can be passed to future generations and could harm other genes. He spoke Wednesday at a conference on gene editing in Hong Kong, the first time he's discussed his experiment in a public venue. He says he altered the DNA of twin girls when they were conceived to try to help them resist possible future infection with the AIDS virus. *** Local Caption *** Foto: Ling/Imaginechina/dpa |

编辑基因主角 出席国际峰会受道德伦理批评 28.11.2018

中国深圳南方科技大学副教授贺建奎宣称成功利用基因编辑技术，令一对双胞胎女婴一出生就对艾滋病毒（HIV）有免疫力，事件引起全球哗然, 引爆医学道德理伦的广泛争议。
In this Oct. 9, 2018 photo, Zhou Xiaoqin warms a nutrient medium for embryos to an optimal temperature at a laboratory in Shenzhen in southern China's Guangdong province. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

基因编辑婴儿“横空出世” 学界舆论措手不及 27.11.2018

一中国科学家宣布首例基因编辑婴儿降生的消息引起全球舆论哗然。震惊、质疑和谴责纷至沓来。而一开始曾兴奋喝彩的中国官媒，也很快转为低调。官方则宣布将对研究的合法性展开调查。
09.10.2018, China, Shenzhen: Eine Mikroplatte mit Embryonen, die mit Cas9-Protein und PCSK9 sgRNA injiziert wurden, ist in einem Labor in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong zu sehen. Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui behauptet, er habe geholfen, die ersten genetisch veränderten Babys der Welt zu zeugen: Zwillingsmädchen, deren DNA er seiner Meinung nach verändert hat. (zu dpa «Forscher: Genetisch veränderte Mädchen in China geboren») Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

基因编辑婴儿惹议 中国下令立刻调查 26.11.2018

一份基因编辑婴儿的研究申请书见诸网络，内载深圳「和美妇儿科医院」医学伦理委员会负责审查。然而，该医院回应，这个试验不是在该院做的，孩子也不是在那出生的。项目伦理审查文件疑点重重。
HIV-Aufklärung für Flüchtlinge. Aufklärungmaterial und Flüchtlinge bei der HIV-Aufklärung in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf. Dolmetscher Ahmad Amini aus dem Iran Foto: Aasim Saleem / DW

让我们谈谈性!——为难民普及艾滋病知识 26.03.2018

由难民给难民进行性启蒙教育，普及包括预防艾滋病的知识，或许不失为一种有效的途径。德国之声记者走访了德国南部的一个避难收容中心。
6. Bonner Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung aufgenommen in der Bonner Oper am 20.05.2017 Das Beethovenorchester spielt hinter der Projektion einer roten Schleife, dem Symbol der Deutschen AIDS-Stiftung

测试艾滋病毒不用抽血？美学者有新方法 28.01.2018

美国斯坦福大学学者研发新型便捷的艾滋病毒测试手段。卫生部门可以凭借这一新方法对大量人群进行检测，阻止疫情暴发。
ARCHIV - Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt mehrere Humane Immunschwäche-Viren (HIV). Im Kampf gegen Aids haben Ärzte in den USA einen aufsehenerregenden Erfolg vermeldet: Nach einer aggressiven Therapie mit antiretroviralen Medikamenten kurz nach der Geburt soll erstmals ein mit dem HI-Virus infiziertes Baby weitgehend geheilt worden sein. Foto: Hans Gelderblom / Robert Koch Institut (zu dpa US-Ärzte melden weitgehende Heilung von HIV-infiziertem Baby vom 04.03.2013 - ACHTUNG: Nur zu redaktioneller Verwendung) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

东欧艾滋病感染率急剧增加 24.10.2017

艾滋病是很多人关注的一个话题。尤其是非洲和其他地区发展中国家受影响最大。但是现在却从另一个完全不同的方向传来警钟—东欧的艾滋病感染者人数急剧增加。
Andreas Schlegel spendet am 27.05.2015 im Seniorenpflegeheim Domicil in Treptow, Berlin, Blut. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert in Deutschland jährlich 43.000 Blutspendetermine. Foto: Sonja Marzoner/dpa (zu dpa Kostbares Gut: Aktionen sollen mehr Blutspender locken vom 08.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

男同在德国“有血难献” 07.08.2017

传染病高危人群在德国不许献血，男同性恋属于这一人群。如今，男同在德国也可以献血，但有个前提条件。
ILLUSTRATION - Eine Aids-Schleife, aufgenommen am 01.12.2009 in Mainz (Rheinland-Pfalz). Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt deutlich früher mit der Behandlung von HIV-Patienten zu beginnen. Damit könnten bis 2025 drei Millionen Todesfälle und 3,5 Millionen Ansteckungen verhindert werden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu dpa «WHO will frühere Behandlung bei HIV - Experten: Nutzen nicht erwiesen» vom 30.06.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

联合国：艾滋病死者数量减少近半，降至100万 20.07.2017

全球抗击艾滋病的斗争获进展。据联合国艾滋病联合规划署（UNAIDS）通报，首次有一半以上的艾滋病毒感染者得到治疗。
Symbolbild Kondome

中国性观念改变 安全套产量飙升 03.06.2017

据市场研究机构透明市场研究（Transparency Market Research）的估计，到2024年，中国的安全套制造工业将获得每年大约12%的增幅。每年的销售额将达到大约50亿美元。
A doctor examines chest X-rays at a tuberculosis clinic in Gugulethu, Cape Town, South Africa, Friday, Nov. 9, 2007. South Africa reported 343,000 TB cases in 2006, of which an estimated 6,000 were multi-drug-resistant. The government says that there have been about 400 cases of XDR-TB (extremely-drug-resistant tuberculosis), but groups like Medecins Sans Frontieres say this is a big underestimate. (ddp images/AP Photo/Karin Schermbrucker)

结核病仍然是“人类杀手” 23.03.2017

哪些疾病是人类的主要死亡病因呢？科学家们就此作出研究，发现了三种可谓是全球"人类杀手"的疾病。
HIV-infected men, who volunteer to help other HIV patients, perform during a meeting with Red Cross officials at Ditan hospital in Beijing Friday, Nov. 30, 2012, the eve of World AIDS Day. An estimated 780,000 people live with HIV in China, with about 50,000 new cases last year, largely through sexual transmission. (Foto:Alexander F. Yuan/AP/dapd)

堕胎、艾滋：中国性启蒙的盲点 04.12.2016

在中国，人们几乎从不公开谈论性问题，无论是在学校、大学或者家中都是如此。因此，中国青少年的性启蒙严重缺失，给男女青年带来严重后果。
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