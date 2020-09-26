问题药品再现？免疫球蛋白遭遇“艾滋疑云”

疫苗之殇令人扼腕，让民众心有余悸，中国又曝问题药品疑云。近日，上海新兴医药公司被爆其生产的某批次静注人免疫球蛋白检验出艾滋病病毒抗体阳性，患者有感染艾滋病的风险。但官方最新发布的检测结果却有所不同。