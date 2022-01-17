“我感染了艾滋病……但请不要害怕”

在俄罗斯，有一百多万人是艾滋病毒感染者，Sofia Batarchuk就是其中之一。在很多人因为害怕被社会边缘化隐瞒自己有艾滋病的时候，Sofia则不同，她以开放和幽默的态度对待生活。让我们来了解一下她的故事。