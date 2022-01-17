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获得性免疫缺陷综合症（AIDS，音译为艾滋病或爱滋病）。
由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起。HIV属于反转录病毒科，慢病毒。HIV感染后导致人体免疫机能缺陷，从而发生机会性感染等一系列临床综合征，病死率几乎达100%。1981年6月5日首度证实世界第一例艾滋病。1981年6月13日，世界公布首例艾滋病。1987年4月3日，首例艾滋病传入中国。12月1日是世界艾滋病日，为呼吁关注艾滋病患者或携带者利益，反对歧视而设立。
在俄罗斯，有一百多万人是艾滋病毒感染者，Sofia Batarchuk就是其中之一。在很多人因为害怕被社会边缘化隐瞒自己有艾滋病的时候，Sofia则不同，她以开放和幽默的态度对待生活。让我们来了解一下她的故事。
研究者借助电子显微镜拍下了新冠病毒的高清晰度图片。SARS、艾滋病毒等其他病毒也在显微镜下原形毕露。
“柏林病人”布朗曾经写下医学史上的奇迹。他是全球首位艾滋病痊愈者。然而，现在却传来一惊人消息。
有关新冠病毒的各种假消息之多，其内容从滑稽可笑一直到令人恐怖的阴谋论。在互联网上，针对虚假新闻的警告和官方的相关报道几乎占据了同样多的空间。
目前尚无专门对付冠状病毒的药物。不过，抗艾滋病药在临床试验中，对SARS和MERS都有过明显效果。相关设想来自德国吕贝克大学。
新型冠状病毒疫情迅速蔓延，本就有限的医疗资源更行紧缺。疾控专家指出，针对这种病毒尚没有特效药，更是放大了恐慌情绪。许多中国民众试图通过灰市、走私来获取“克力芝”等艾滋病药，希望这些药物或会有效。也有人尝试中医疗法。
三名捐精者参与了新西兰名为“阳性精子”的这一项目，旨在减少艾滋病毒携带者所背负的羞耻感。
可怕的传染性性病梅毒已经消失多年，但最近几年感染梅毒的病例在增加。根据一份健康报告，在欧洲，这种性病比艾滋病传播的势头更猛。
多年来，朝鲜一直宣称，该国不存在艾滋病问题。然而事实证明，这完全是一个谎言。该国不仅存在艾滋病的传播，而且政府已经无法应对。
全球范围内出现第二例移植干细胞后艾滋病患者被治愈的病例。据称，该患者体内19个月来未再发现艾滋病病毒。
疫苗之殇令人扼腕，让民众心有余悸，中国又曝问题药品疑云。近日，上海新兴医药公司被爆其生产的某批次静注人免疫球蛋白检验出艾滋病病毒抗体阳性，患者有感染艾滋病的风险。但官方最新发布的检测结果却有所不同。
中国深圳南方科技大学副教授贺建奎宣称成功利用基因编辑技术，令一对双胞胎女婴一出生就对艾滋病毒（HIV）有免疫力，事件引起全球哗然, 引爆医学道德理伦的广泛争议。
一中国科学家宣布首例基因编辑婴儿降生的消息引起全球舆论哗然。震惊、质疑和谴责纷至沓来。而一开始曾兴奋喝彩的中国官媒，也很快转为低调。官方则宣布将对研究的合法性展开调查。
人民网删除了喜讯“世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生”，爱国网民将矛头外指美国内指莆田系。时评人长平认为，美国再狡猾，莆田系再坏，也背不起中国政府监管缺失的黑锅。
一份基因编辑婴儿的研究申请书见诸网络，内载深圳「和美妇儿科医院」医学伦理委员会负责审查。然而，该医院回应，这个试验不是在该院做的，孩子也不是在那出生的。项目伦理审查文件疑点重重。
时尚大垫肩、摇滚新浪潮，玩具魔方风靡一时，杰克逊与麦当娜等国际巨星横空出世。此外冷战、艾滋病、核战的威胁升级。可以说，没有哪个十年像1980年代如此丰富多彩。
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