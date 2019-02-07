 艾滋病或治愈有望 病患已停药多日 | 科技环境 | DW | 05.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

艾滋病或治愈有望 病患已停药多日

全球范围内出现第二例移植干细胞后艾滋病患者被治愈的病例。据称，该患者体内19个月来未再发现艾滋病病毒。

HIV Labor Screening Wissenschaft (picture-alliance/dpa/G. Bally)

12年前德国已有一例类似案例。布朗被认为是自2008年以来第一个，也是迄今为止唯一被治愈的艾滋病病人

（德国之声中文网）据专业杂志《自然》周二（3月5日）报道，全球范围内出现第二例移植干细胞后艾滋病患者被治愈的病例。

DW.COM

一滴血外加一个测试纸条，15至20分钟后便可检测出你是否感染艾滋病毒。为了获得可靠的结果，风险接触和测试之间还需相隔6周时间。 (24.06.2018)

美国斯坦福大学学者研发新型便捷的艾滋病毒测试手段。卫生部门可以凭借这一新方法对大量人群进行检测，阻止疫情暴发。 (28.01.2018)

中国深圳南方科技大学副教授贺建奎宣称成功利用基因编辑技术，令一对双胞胎女婴一出生就对艾滋病毒（HIV）有免疫力，事件引起全球哗然, 引爆医学道德理伦的广泛争议。 (28.11.2018)

12年前，德国已有一例类似案例。布朗（Timothy Ray Brown）被认为是自2008年以来第一个，也是迄今为止唯一被治愈的艾滋病病人。当时柏林夏里特医院（charite ）的医生对他进行了治疗，这位艾滋病患者因此以"柏林病人"而闻名。

如今，伦敦的医生采用其柏林同事当年使用的治疗方法对目前的这位感染了艾滋病毒的患者进行了治疗。现在他们还不想过早地称患者的疾病已经被持久治愈, 因为相关医学研究的基础还很薄弱。此外, 进行此次干细胞移植原本是为了治疗患者的其他癌症。

本次病例报告中的HIV患者被诊断出患有淋巴癌和霍奇金淋巴瘤, 医生为其采取了移植骨髓的治疗方法。因所挑选的干细胞捐献者的基因突变, 使患者对艾滋病毒的感染具有了抵抗力。

下不为例？

德国科学家还强调, 这一新的治疗报告意义重大, 但也必须谨慎看待。海德堡大学医院病毒学系主任克劳斯利希（Hans-Georg Kräusslich）说："证实科学成果的关键标准是看病情是否有复发的可能"。他表示，如果不是因为其他疾病而必须进行干细胞移植，今后不会将移植干细胞作为治疗艾滋病毒感染的一种选择。

观看视频 02:54

艾滋病患者在中国受歧视

2008年负责对"柏林病人"进行医治的许特尔（Gero Hütter）医生指出，自从有了"柏林病人"布朗通过移植干细胞治愈艾滋病的案例以来，人们试图模仿这种治疗办法。遗憾的是，被使用相同治疗方法的几名患者提前死于并发症或者死于癌症复发。

德国感染学会 (dgi) 主席费特肯豪伊（Gerd Fätkenheuer）说，报告表明，柏林病人的治愈不是一个单一的事件, 原则上来说病情是会出现反复的。该案例是对那些正在寻找治疗艾滋病病毒方法的科学家们的一种鼓舞。"但是， 目前还完全不清楚哪些方法最终可以取得成功。"

 

李京慧 / 凝炼（天主教通讯社）

相关音频视频

艾滋病患者在中国受歧视  

相关内容

China Impfungen in Shanghai

问题药品再现？免疫球蛋白遭遇“艾滋疑云” 07.02.2019

疫苗之殇令人扼腕，让民众心有余悸，中国又曝问题药品疑云。近日，上海新兴医药公司被爆其生产的某批次静注人免疫球蛋白检验出艾滋病病毒抗体阳性，患者有感染艾滋病的风险。但官方最新发布的检测结果却有所不同。

HIV-Selbsttest

担心感染艾滋？可用试纸自测HIV 24.06.2018

一滴血外加一个测试纸条，15至20分钟后便可检测出你是否感染艾滋病毒。为了获得可靠的结果，风险接触和测试之间还需相隔6周时间。

Österreich Eurovision Song Contest 2015 Conchita Wurst

奥地利变性歌手承认感染艾滋病毒 16.04.2018

奥地利变性歌手武斯特公开承认感染了艾滋病毒。这位29岁的“男面女身”变性歌手公布这一消息并非完全出于自愿。

广告

德国新闻

Andrang bei Wohnungsbesichtigung (imago/Friedrich Stark)

德房地产市场过热 政策层欲给租买方减负

德国房地产市场依然火爆，各大城市租售价格继续一路攀升。虽然政策层正在酝酿推出新一轮法规，降低购房者和租户的成本，但相关建议也遭到了政界人士的反对——“羊毛出在羊身上”便是其中的一种说法。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 