艾滋病或治愈有望 病患已停药多日

（德国之声中文网）据专业杂志《自然》周二（3月5日）报道，全球范围内出现第二例移植干细胞后艾滋病患者被治愈的病例。

12年前，德国已有一例类似案例。布朗（Timothy Ray Brown）被认为是自2008年以来第一个，也是迄今为止唯一被治愈的艾滋病病人。当时柏林夏里特医院（charite ）的医生对他进行了治疗，这位艾滋病患者因此以"柏林病人"而闻名。

如今，伦敦的医生采用其柏林同事当年使用的治疗方法对目前的这位感染了艾滋病毒的患者进行了治疗。现在他们还不想过早地称患者的疾病已经被持久治愈, 因为相关医学研究的基础还很薄弱。此外, 进行此次干细胞移植原本是为了治疗患者的其他癌症。

本次病例报告中的HIV患者被诊断出患有淋巴癌和霍奇金淋巴瘤, 医生为其采取了移植骨髓的治疗方法。因所挑选的干细胞捐献者的基因突变, 使患者对艾滋病毒的感染具有了抵抗力。

下不为例？

德国科学家还强调, 这一新的治疗报告意义重大, 但也必须谨慎看待。海德堡大学医院病毒学系主任克劳斯利希（Hans-Georg Kräusslich）说："证实科学成果的关键标准是看病情是否有复发的可能"。他表示，如果不是因为其他疾病而必须进行干细胞移植，今后不会将移植干细胞作为治疗艾滋病毒感染的一种选择。

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2008年负责对"柏林病人"进行医治的许特尔（Gero Hütter）医生指出，自从有了"柏林病人"布朗通过移植干细胞治愈艾滋病的案例以来，人们试图模仿这种治疗办法。遗憾的是，被使用相同治疗方法的几名患者提前死于并发症或者死于癌症复发。

德国感染学会 (dgi) 主席费特肯豪伊（Gerd Fätkenheuer）说，报告表明，柏林病人的治愈不是一个单一的事件, 原则上来说病情是会出现反复的。该案例是对那些正在寻找治疗艾滋病病毒方法的科学家们的一种鼓舞。"但是， 目前还完全不清楚哪些方法最终可以取得成功。"

李京慧 / 凝炼（天主教通讯社）