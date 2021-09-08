为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
１９５７年生于北京，旅美多年，著名艺术家，建筑设计师，电影人，新媒体活跃评论人士，父亲是著名诗人艾青。
艾未未在国际艺术界知名度极高，在美、英、德、法等多国举办个人作品展，曾参与２００８年北京奥运主场馆“鸟巢”的建筑设计。艾未未同时是积极维护公民权利的人士，包括自由言论，公民知情权的维护。汶川大地震后，艾未未参与收集地震中死难学生名单。2011年4月3日，艾未未在北京首都机场被边检人员帶走后失踪８０多天，引起全世界媒体关注。
中国艺术家艾未未6日在艺术网发布的文章中透露，瑞信银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，要关闭他的基金会帐户，并提到年底要开幕的香港M+博物馆要排除他的作品，称该馆此举与作品捐赠者的初衷「背道而驰」。
加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）指出，苹果在中国的审查规则渗透到香港与台湾。其实，苹果在台湾对内容进行审查并无法律依据，但在台湾的苹果公司网站上的文字镌刻服务栏位，却无法提交「习近平」丶「毛主席」等词汇。
今年将是1969年以来奥斯卡颁奖典礼首次缺席香港电视台。以“反送中”为主题的纪录片《不割席》入围奥斯卡最佳纪录短片可能是主要原因之一。媒体指出，政治施压和自我审查在香港艺文界越来越常见。
著名艺术家艾未未在《柏林报》批评说，德国的政治人物就像是中国一个省的省级干部；《焦点》发表专栏文章称，中国可以教德国怎么搞经济。
艾未未的纪录片《加冕》本周在德国联邦议院放映，这位艺术家本人也到场，并接受了德国之声采访。
中國著名異議藝術家艾未未9月28日在倫敦法院外抗議，呼籲不要將阿桑奇引渡至美國，還這位維基解密創始人自由。艾未未的文化衫也非常吸睛。
阿桑奇引渡听证会将于本周内结束。艾未未在伦敦老贝利法院外举行无声抗议，反对将他引渡到美国。
中国艺术家艾未未在其新片《加冕》中讲述了一个专制国家如何通过严厉的封锁和隔离对付新冠疫情的故事。该片素材来自武汉市民。在柏林生活多年后，艾未未现居英国剑桥。在接受德国之声专访中，艾未未谈到这部纪录片的诞生及疫情的社会影响。
去年从柏林移居剑桥的中国艺术家艾未未新近接受《卫报》采访，谈及在柏林的生活。
中国著名艺术家艾未未接受德国《南德意志报》记者采访时被问道，他想不想念中国？他回答说，无所谓在哪里生活，没有人能伤害到他，除了中国，“如果我能这么做，明天我就回到中国去”。
艾未未说：“每个艺术家都是活动人士”。他不仅是作为概念艺术家，同时也作为作者出场。新近在柏林的新书介绍会上，他谈到了他与德国的关系。
艺术家艾未未为慕尼黑艺术之家（Haus der Kunst）面临下岗的员工发声，从而“被这家展馆请出大门”。艾未未第二天表示，并不是这么回事。
德国《世界报》8月8日刊登了对艺术家艾未未的采访。他讲述了为什么想要离开德国，也谈及柏林电影节和中国电影审查制度。
香港抗争局势日益激烈，旅居德国的中国艺术家、社会活动人士艾未未接受德国之声采访表示，香港政府只是中央的“傀儡”，而北京政府最近做出的强硬表态是“虚张声势”。
用一百万块乐高对抗遗忘：中国艺术家艾未未在墨西哥展出其新作品，以纪念43名失踪的大学生，同时也揭开了墨西哥的一个民族伤疤。
中国著名当代艺术家艾未未在短片集《柏林，我爱你》中的作品被取消。据艾未未自己的分析，这是出于政治考虑，因为展现他参与的电影是一种政治担当。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式