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艾未未

１９５７年生于北京，旅美多年，著名艺术家，建筑设计师，电影人，新媒体活跃评论人士，父亲是著名诗人艾青。

艾未未在国际艺术界知名度极高，在美、英、德、法等多国举办个人作品展，曾参与２００８年北京奥运主场馆“鸟巢”的建筑设计。艾未未同时是积极维护公民权利的人士，包括自由言论，公民知情权的维护。汶川大地震后，艾未未参与收集地震中死难学生名单。2011年4月3日，艾未未在北京首都机场被边检人员帶走后失踪８０多天，引起全世界媒体关注。

Entertainment Bilder des Tages Ai Weiweis exhibition Rapture in Lisbon Chinese artist Ai Weiwei poses in front of his sculpture Forever Bicycles during a press preview of his new exhibition Rapture at the Cordoaria Nacional in Lisbon, Portugal, on June 3, 2021. The world-renowned artist is putting on the biggest show of his career, offering Lisbon an immersion in his universe through his great classics but also new creations to pay tribute to Portugal where he took hold just before the Covid-19 pandemic. Lisbon Portugal fiuza-aiweiwei210603_npQgr PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xPedroxFiuzax

帐户遭瑞信关闭 艾未未批「与中国关系奇怪」 08.09.2021

中国艺术家艾未未6日在艺术网发布的文章中透露，瑞信银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，要关闭他的基金会帐户，并提到年底要开幕的香港M+博物馆要排除他的作品，称该馆此举与作品捐赠者的初衷「背道而驰」。
SHANGHAI, CHINA - JUNE 18, 2021 - A photo taken on June 18, 2021 shows Apple's newly released iPad Pro with M1 chip and iMac with seven colors on display at an Apple store on Nanjing Road pedestrian street in Shanghai, China.

公民实验室：苹果在中国的审查渗入港台 19.08.2021

加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）指出，苹果在中国的审查规则渗透到香港与台湾。其实，苹果在台湾对内容进行审查并无法律依据，但在台湾的苹果公司网站上的文字镌刻服务栏位，却无法提交「习近平」丶「毛主席」等词汇。
31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

为避“反送中”纪录片？TVB今年不转播奥斯卡 29.03.2021

今年将是1969年以来奥斯卡颁奖典礼首次缺席香港电视台。以“反送中”为主题的纪录片《不割席》入围奥斯卡最佳纪录短片可能是主要原因之一。媒体指出，政治施压和自我审查在香港艺文界越来越常见。
28.09.2020, Großbritannien, London: Ai Weiwei, zeitgenössische Künstler und Aktivist aus China, nimmt an einer stillen Demonstration vor dem Gerichtsgebäude Old Bailey zur Unterstützung des WikiLeaks-Gründers Assange teil. Nach einer längeren Corona-bedingten Pause wurde die Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz am 7. September fortgesetzt. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体：中国的第33个省 05.10.2020

著名艺术家艾未未在《柏林报》批评说，德国的政治人物就像是中国一个省的省级干部；《焦点》发表专栏文章称，中国可以教德国怎么搞经济。

专访艾未未：若放弃核心价值 西方下场会很惨 02.10.2020

艾未未的纪录片《加冕》本周在德国联邦议院放映，这位艺术家本人也到场，并接受了德国之声采访。

艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！” 29.09.2020

中國著名異議藝術家艾未未9月28日在倫敦法院外抗議，呼籲不要將阿桑奇引渡至美國，還這位維基解密創始人自由。艾未未的文化衫也非常吸睛。

28.09.2020, Großbritannien, London: Ai Weiwei, zeitgenössische Künstler und Aktivist aus China, nimmt an einer stillen Demonstration vor dem Gerichtsgebäude Old Bailey zur Unterstützung des WikiLeaks-Gründers Assange teil. Nach einer längeren Corona-bedingten Pause wurde die Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz am 7. September fortgesetzt. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

艾未未法院外抗议 反对引渡阿桑奇 28.09.2020

阿桑奇引渡听证会将于本周内结束。艾未未在伦敦老贝利法院外举行无声抗议，反对将他引渡到美国。
05.11.2019, Berlin: Ai Weiwei, Künstler, sitzt auf der Buchvorstellung seines neuen Buches Manifest ohne Grenzen. Der in Berlin lebende Künstler Weiwei will sein neues Buch als Plädoyer für die Menschlichkeit verstanden wissen. Foto: Fabian Sommer/dpa | Verwendung weltweit

专访艾未未：武汉封城是一个好的决定，但…… 28.08.2020

中国艺术家艾未未在其新片《加冕》中讲述了一个专制国家如何通过严厉的封锁和隔离对付新冠疫情的故事。该片素材来自武汉市民。在柏林生活多年后，艾未未现居英国剑桥。在接受德国之声专访中，艾未未谈到这部纪录片的诞生及疫情的社会影响。

Artist Ai Weiwei speaks to the media after visiting WikiLeaks founder Julian Assange at Belmarsh prison, in London, Tuesday June 11, 2019. The US Justice Department has issued a formal extradition request for Julian Assange. (Dominic Lipinski/PA via AP) |

艾未未：德国不讨人喜欢 26.01.2020

去年从柏林移居剑桥的中国艺术家艾未未新近接受《卫报》采访，谈及在柏林的生活。
05.11.2019, Berlin: Ai Weiwei, Künstler, sitzt auf der Buchvorstellung seines neuen Buches Manifest ohne Grenzen. Der in Berlin lebende Künstler Weiwei will sein neues Buch als Plädoyer für die Menschlichkeit verstanden wissen. Foto: Fabian Sommer/dpa | Verwendung weltweit

德语媒体：“没有人能伤害我，除了中国” 30.12.2019

中国著名艺术家艾未未接受德国《南德意志报》记者采访时被问道，他想不想念中国？他回答说，无所谓在哪里生活，没有人能伤害到他，除了中国，“如果我能这么做，明天我就回到中国去”。
05.11.2019, Berlin: Ai Weiwei, Künstler, sitzt auf der Buchvorstellung seines neuen Buches Manifest ohne Grenzen. Der in Berlin lebende Künstler Weiwei will sein neues Buch als Plädoyer für die Menschlichkeit verstanden wissen. Foto: Fabian Sommer/dpa | Verwendung weltweit

艾未未：德国人为什么那么喜欢大熊猫？ 07.11.2019

艾未未说：“每个艺术家都是活动人士”。他不仅是作为概念艺术家，同时也作为作者出场。新近在柏林的新书介绍会上，他谈到了他与德国的关系。
HANDOUT - 13.09.2019, Bayern, München: Ai Weiwei (r), Künstler aus China, spricht im Haus der Kunst mit Bernhard Spies, Geschäftsführer des Museums, über die Auslagerung Beschäftigter. Das Haus der Kunst hat Ai Weiwei wegen der unangemeldeten Solidaraktion aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Nach Angaben des Museums hatte er die Mitarbeiter unterstützen wollen, die vom derzeitigen Umbau des Hauses betroffen sind. Foto: Max Logsdail/Ai Weiwei Studio/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

艾未未称没有被艺术馆逐出大门 15.09.2019

艺术家艾未未为慕尼黑艺术之家（Haus der Kunst）面临下岗的员工发声，从而“被这家展馆请出大门”。艾未未第二天表示，并不是这么回事。
16.05.2019+++ Chinese contemporary artist and activist Ai Weiwei arrives for a press conference to present his exhibition at the K21 contemporary art museum on May 16, 2019 in Duesseldorf, western Germany. - The exhibition, under the motto Everything is art. Everything is politics, runs from May 18 to September 1, 2019 at the K20 and K21 museums. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo credit should read INA FASSBENDER/AFP/Getty Images)

艾未未：想离开德国 “这个国家不需要我” 09.08.2019

德国《世界报》8月8日刊登了对艺术家艾未未的采访。他讲述了为什么想要离开德国，也谈及柏林电影节和中国电影审查制度。
ARCHIV - Der chinesische Künstler Ai Weiwei, aufgenommen am 06.08.2015 in seinem Atelier im Prenzlauer Berg in Berlin. In dem Atelier lagern unter anderem die Hocker, die Ai Weiwei bei seiner Schau Evidence im Martin-Gropius-Bau 2014 ausgestellt hatte. Im Reich der Mitte verfolgt, im Westen wie ein Superstar gefeiert: Der chinesische Exilkünstler und Politaktivist Ai Weiwei wird 60. (zu dpa-KORR «Gegen Missstände in China und Europa - Ai Weiwei wird 60» vom 27.08.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

专访：“中国政府只是在虚张声势” 07.08.2019

香港抗争局势日益激烈，旅居德国的中国艺术家、社会活动人士艾未未接受德国之声采访表示，香港政府只是中央的“傀儡”，而北京政府最近做出的强硬表态是“虚张声势”。
April 11, 2019 - CIUDAD DE MÃâ°XICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Exposiciones y funciones de danza y teatro son manifestaciones artÃÂ­sticas que podrÃÂ¡n disfrutarse de forma normal en diferentes recintos de la Ciudad de MÃÂ©xico durante este periodo vacacional de Semana Santa. En imagen, el artista chino Ai weiwei presentando su nueva exposiciÃÂ³n en el MUAC. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/German Espinosa (Credit Image: Â© El Universal via ZUMA Wire |

艾未未作品 追忆失踪大学生 13.04.2019

用一百万块乐高对抗遗忘：中国艺术家艾未未在墨西哥展出其新作品，以纪念43名失踪的大学生，同时也揭开了墨西哥的一个民族伤疤。
ARCHIV - Der chinesische Künstler Ai Weiwei, aufgenommen am 06.08.2015 in seinem Atelier im Prenzlauer Berg in Berlin. In dem Atelier lagern unter anderem die Hocker, die Ai Weiwei bei seiner Schau Evidence im Martin-Gropius-Bau 2014 ausgestellt hatte. Im Reich der Mitte verfolgt, im Westen wie ein Superstar gefeiert: Der chinesische Exilkünstler und Politaktivist Ai Weiwei wird 60. (zu dpa-KORR «Gegen Missstände in China und Europa - Ai Weiwei wird 60» vom 27.08.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

艾未未：“取消片子的理由是我的政治身份” 19.02.2019

中国著名当代艺术家艾未未在短片集《柏林，我爱你》中的作品被取消。据艾未未自己的分析，这是出于政治考虑，因为展现他参与的电影是一种政治担当。
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