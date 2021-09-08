帐户遭瑞信关闭 艾未未批「与中国关系奇怪」

中国艺术家艾未未6日在艺术网发布的文章中透露，瑞信银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，要关闭他的基金会帐户，并提到年底要开幕的香港M+博物馆要排除他的作品，称该馆此举与作品捐赠者的初衷「背道而驰」。