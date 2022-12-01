艾未未谈中国白纸抗议活动

（德国之声中文网）知名中国艺术家、异议人士艾未未目前与他的妻子和孩子住在葡萄牙。他在电子邮件采访中告诉德国之声，他认为，中国在过去三年里对疫情的应对措施是“中国历史上和人类历史上对人类行为最严格的限制”，限制了人权和个人自主权。

艾未未说，在中国许多城市发生的反对严格封控的抗议活动是“反抗的集会”，聚集的人群高呼抗议的口号。“人们大多希望从禁闭中解放出来，”这位艺术家说，“回归他们的正常生活。”

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

尽管广州等地的“清零”防疫政策已经谨慎地放宽，但这位艺术家并不认为抗议活动会产生持久的影响。艾未未说，“在中国，任何形式的抗议活动都很难取得成功，因为党（即中国唯一的执政党中国共产党）认为自己是人民利益的代表，”他写道，“所以对他们来说，没有人民抗议他们这回事。”

白纸是抗议者最重要的表达方式

艾未未在给德国之声的邮件中写道，这场抗议活动没有领袖也没有组织，也没有任何议程。他说：“正如我们中国俗语所说，就像一盘散沙。”

艾未未认为，抗议者举起的白纸是他们最重要的意识形态表达方式。他说，白纸标志是“一个非常强烈的象征”，代表了抗议者自由表达的愿望。

手持白纸的中国抗议者

期待全球关注的抗议白纸

住在柏林的艺术史学家和政治图像研究专家迪尔斯（Michael Diers）认为，白纸抗议是一项较新的现象，也是一种“令人钦佩的勇气和富有想象力的抗议方式”。

今年3月，在俄罗斯城市下诺夫哥罗德，一名反战人士手持白纸举行抗议，随后被警察拘捕，成为国际头条新闻。“当所有其他的抗议尝试都失败之后，就会出现像空白标语牌这样的象征符号，”迪尔斯告诉德国之声。他说，这种行动总是希望被人关注，而且总是面向全球公众，“这是图像的力量”。

艾未未认为，白纸代表着无声的表达和对限制言论自由的反抗。

艾未未对这场中国抗议活动者没有出现文艺界人士的代表并不感到惊讶。他写道：“通常情况下，艺术家和作家都是自由主义的倡导者”，他们会“默认”站在示威者一边。“但是，由于中国政府钳制言论自由，无论谁加入到抗议者行列，”艾未未写道，“他们都不能被人看见。”

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