艾未未称没有被艺术馆逐出大门

（德国之声中文网）为声援受到解雇威胁的艺术之家的工作人员，艾未未周五悄然现身于慕尼黑艺术之家，当起了检票员。他的这一行为艺术，受到艺术之家管理层的批评。他被要求离开该馆。“艾未未被德国一家艺术馆撵出大门”的报道在周末引起强烈关注。

事发的第二天，艾未未对自己的行为进行了辩护，称没有人将他撵出展览馆 。他对德新社说，该馆的工作人员请他来声援反对裁员的计划，他自然也认为“一边购买昂贵的展览艺术品，一边解雇本来就挣钱不多的工作人员，很不妥当。”

艺术之家透露，这位人权活动人士支持因博物馆重组计划而受到影响的员工。艾未未在Instagram发布了一张自己与艺术之家总监施毕斯（Bernhard Spies） "辩论"的照片。

艾未未和他的艺术作品 “柏林，我爱你” 2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。

艾未未和他的艺术作品 到柏林看儿子 艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。

艾未未和他的艺术作品 第一次在中国举办展览 此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。

艾未未和他的艺术作品 美国“恶魔岛监狱”的展览 除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。

艾未未和他的艺术作品 葵瓜子 艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。

艾未未和他的艺术作品 十二生肖兽首 “十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？

艾未未和他的艺术作品 6000个木凳子 即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。

艾未未和他的艺术作品 上海的纪念品 6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。

艾未未和他的艺术作品 永久牌自行车 越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。

艾未未和他的艺术作品 带着防毒面具抵御北京的污染 软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。 作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch



另外一张Instagram照片上，艾未未站在展厅门口，正在给访客检票，有人在这张照片下留言："艾，非常感谢你帮我们工作，感谢你为我们的工作而抗争，帮我们将管理层失败的解决方案--工作外包这一普遍社会现象公布于众。"

艺术之家计划将管理员的工作外包出去。这家博物馆在一份声明中承认重组计划是一个敏感话题，表示："未事先与管理层进行沟通，在正在举办展览的大厅里举行公开活动是不可以的，请大家理解。"

德新社指出，1937年纳粹修建了这座艺术之家。长期以来，这家博物馆一直存在财务问题，目前正计划实施员工外包。2017年展馆聘请了一位新的商业总监，旨在扭转财务亏损，制定新的商业战略。

曾被纳粹用于做宣传的这家美术馆并不是首次发生争议，最近几年爆出过性骚扰丑闻，2017年解雇了一名科学教基信徒（Scientology，也译山达基教）。

艺术之家本身并无收藏，而是展出各个艺术家的作品，过去几年主要展出外国当代艺术家的作品。大约10年前，艾未未的作品曾在这里展出。

