艾未未法院外抗议 反对引渡阿桑奇

（德国之声中文网）中国异议艺术家艾未未周一（9月28日）在伦敦老贝利法院（即中央刑事法院）外举行了一场无声抗议，反对引渡维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）到美国。阿桑奇被美国当局指控犯下间谍罪等一系列罪行。

过去两年间，艾未未定期探望阿桑奇。先是在厄瓜多尔驻英国大使馆，直到阿桑奇被驱逐；随后是在关押阿桑奇的伦敦高安全级别监狱贝尔马什（Belmarsh）。艾未未说，当局必须保护新闻自由。

"他准备去战斗，但这对他不公平。" 艾未未说，"释放他，让他成为一个自由人。"

49岁的阿桑奇被美国检察官指控在十多年前犯下17项间谍罪和一项滥用计算机监测美国军方秘密情报罪。如果这些罪行成立，阿桑奇将面临最高175年刑期。

阿桑奇的辩护团队说，他是一名记者，受到美国宪法第一修正案保护，有权监督美国军方在伊拉克和阿富汗军事行动中的不法行为。

"他真正代表了我们自由的核心价值--因为我们有新闻自由。"艾未未说，"我们需要大量抗议，各种形式的抗议。我是一名艺术家，如果我不能利用自己的艺术，或者它受到限制，那么我宁愿保持沉默。"

阿桑奇的父亲希普顿（John Shipton）也参与了在伦敦这家法院外的抗议活动。他说，"艾未未是享誉全球的艺术家，他与朱利安并肩作战，赋予了这场战斗世界性的意义。"

63岁的艾未未是当代最成功的艺术家之一。他的自行车装置和向日葵装置遍及世界各地。在中国，他先后受到鼓励、容忍、骚扰、拘留和长期禁止出国的待遇。2011年，在阿拉伯爆发茉莉花革命之后，中国政府对异议人士进行了一场广泛的打击。当年4月，艾未未在北京机场被捕，随后被拘押了81天。目前，他居住在德国和英国。

时装设计师Vivenne Westwood也参加过声援阿桑奇的示威活动

阿桑奇拥有很多支持者，其中包括一些知名人士，例如时装设计师维韦斯特伍德（Vivienne Westwood）、演员安德森（Pamela Denise Anderson）和说唱歌手MIA。

阿桑奇的引渡听证会原计划今年5月举行，因为新冠疫情推迟到9月初，定于本周内结束。

张平/ 洪沙 （美联社）

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