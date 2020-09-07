 艾未未法院外抗议 反对引渡阿桑奇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2020

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艾未未法院外抗议 反对引渡阿桑奇

阿桑奇引渡听证会将于本周内结束。艾未未在伦敦老贝利法院外举行无声抗议，反对将他引渡到美国。

UK Ai Weiwei protestiert gegen mögliche Auslieferung von Assange (Victoria Jones/PA Wire/dpa/picture-alliance)

艾未未手举标语，穿着声援阿桑奇T恤衫出现在法院门口

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继2月的一次聆讯之后，维基解密创始人阿桑奇本周一再次被押至伦敦中央刑事法院接受聆讯。今后大约三周内，这家法院将决定是否依据18项指控将他引渡到美国。

维基解密创办人阿桑奇健康状况堪忧并非新闻，如今，逾百名医生和科学家紧急呼吁终止对阿桑奇的拘押，因为他有可能死于所受的“虐待”。

去年从柏林移居剑桥的中国艺术家艾未未新近接受《卫报》采访，谈及在柏林的生活。

中国艺术家艾未未与其艺术作品之间显然存在着一种距离感。他在柏林向《每日镜报》（Tagesspiegel）表示，他自己不会在任何地方去展示其作品。

（德国之声中文网）中国异议艺术家艾未未周一（9月28日）在伦敦老贝利法院（即中央刑事法院）外举行了一场无声抗议，反对引渡维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）到美国。阿桑奇被美国当局指控犯下间谍罪等一系列罪行。

过去两年间，艾未未定期探望阿桑奇。先是在厄瓜多尔驻英国大使馆，直到阿桑奇被驱逐；随后是在关押阿桑奇的伦敦高安全级别监狱贝尔马什（Belmarsh）。艾未未说，当局必须保护新闻自由。

 "他准备去战斗，但这对他不公平。" 艾未未说，"释放他，让他成为一个自由人。"

49岁的阿桑奇被美国检察官指控在十多年前犯下17项间谍罪和一项滥用计算机监测美国军方秘密情报罪。如果这些罪行成立，阿桑奇将面临最高175年刑期。

阿桑奇的辩护团队说，他是一名记者，受到美国宪法第一修正案保护，有权监督美国军方在伊拉克和阿富汗军事行动中的不法行为。

"他真正代表了我们自由的核心价值--因为我们有新闻自由。"艾未未说，"我们需要大量抗议，各种形式的抗议。我是一名艺术家，如果我不能利用自己的艺术，或者它受到限制，那么我宁愿保持沉默。"

阿桑奇的父亲希普顿（John Shipton）也参与了在伦敦这家法院外的抗议活动。他说，"艾未未是享誉全球的艺术家，他与朱利安并肩作战，赋予了这场战斗世界性的意义。"

63岁的艾未未是当代最成功的艺术家之一。他的自行车装置和向日葵装置遍及世界各地。在中国，他先后受到鼓励、容忍、骚扰、拘留和长期禁止出国的待遇。2011年，在阿拉伯爆发茉莉花革命之后，中国政府对异议人士进行了一场广泛的打击。当年4月，艾未未在北京机场被捕，随后被拘押了81天。目前，他居住在德国和英国。

UK Protest gegen Auslieferung von Julian Assange | Vivenne Westwood (picture-alliance/Photoshot)

时装设计师Vivenne Westwood也参加过声援阿桑奇的示威活动

阿桑奇拥有很多支持者，其中包括一些知名人士，例如时装设计师维韦斯特伍德（Vivienne Westwood）、演员安德森（Pamela Denise Anderson）和说唱歌手MIA。

阿桑奇的引渡听证会原计划今年5月举行，因为新冠疫情推迟到9月初，定于本周内结束。

张平/ 洪沙  （美联社）

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