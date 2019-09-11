艾未未慕尼黑当"搅局客"被逐 

（德国之声中文网）周五，慕尼黑艺术之家要求中国艺术家艾未未离开该馆。此前，艾未未自发了一场声援活动。

艺术之家透露，这位人权活动人士支持因博物馆重组计划而受到影响的员工。艾未未在Instagram发布了一张自己与艺术之家总监施毕斯（Bernhard Spies） "辩论"的照片。

另外一张Instagram照片上，艾未未站在展厅门口，正在给访客检票，有人在这张照片下留言："艾，非常感谢你帮我们工作，感谢你为我们的工作而抗争，帮我们将管理层失败的解决方案--工作外包这一普遍社会现象公布于众。"

艺术之家计划将管理员的工作外包出去。这家博物馆在一份声明中承认重组计划是一个敏感话题，表示："未事先与管理层进行沟通，在正在举办展览的大厅里举行公开活动是不可以的，请大家理解。"

观看视频 05:37 艾未未：中国政府虚张声势

德新社指出，1937年纳粹修建了这座艺术之家。长期以来，这家博物馆一直存在财务问题，目前正计划实施员工外包。2017年展馆聘请了一位新的商业总监，旨在扭转财务亏损，制定新的商业战略。

曾被纳粹用于做宣传的这家美术馆并不是首次发生争议，最近几年爆出过性骚扰丑闻，2017年解雇了一名科学教基信徒（Scientology，也译山达基教）。

艺术之家本身并无收藏，而是展出各个艺术家的作品，过去几年主要展出外国当代艺术家的作品。大约10年前，艾未未的作品曾在这里展出。