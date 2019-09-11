 艾未未慕尼黑当″搅局客″被逐  | 文化经纬 | DW | 14.09.2019

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文化经纬

艾未未慕尼黑当"搅局客"被逐 

艺术家艾未未介入博物馆裁员风波。他为慕尼黑艺术之家（Haus der Kunst）面临下岗的员工发声之后，被这家展馆请出大门。

Deutschland Ai Weiwei aus Haus der Kunst rausgeworfen (picture-alliance/dpa/Ai Weiwei Studio/M. Logsdail)

艾未未艺术之家总监施毕斯（Bernhard Spies）

（德国之声中文网）周五，慕尼黑艺术之家要求中国艺术家艾未未离开该馆。此前，艾未未自发了一场声援活动。

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在接受德国之声采访时，旅居德国的中国艺术家艾未未讲述了德国和欧洲针对移民问题的态度变化，也形容中国社会是“一个将每一个人训练成说谎话，不说话，听不见，看不见，告密者或加害于他人的社会”。 (21.12.2018)

德国《世界报》8月8日刊登了对艺术家艾未未的采访。他讲述了为什么想要离开德国，也谈及柏林电影节和中国电影审查制度。 (09.08.2019)

艺术之家透露，这位人权活动人士支持因博物馆重组计划而受到影响的员工。艾未未在Instagram发布了一张自己与艺术之家总监施毕斯（Bernhard Spies） "辩论"的照片。

另外一张Instagram照片上，艾未未站在展厅门口，正在给访客检票，有人在这张照片下留言："艾，非常感谢你帮我们工作，感谢你为我们的工作而抗争，帮我们将管理层失败的解决方案--工作外包这一普遍社会现象公布于众。"

艺术之家计划将管理员的工作外包出去。这家博物馆在一份声明中承认重组计划是一个敏感话题，表示："未事先与管理层进行沟通，在正在举办展览的大厅里举行公开活动是不可以的，请大家理解。"

观看视频 05:37

艾未未：中国政府虚张声势

德新社指出，1937年纳粹修建了这座艺术之家。长期以来，这家博物馆一直存在财务问题，目前正计划实施员工外包。2017年展馆聘请了一位新的商业总监，旨在扭转财务亏损，制定新的商业战略。

曾被纳粹用于做宣传的这家美术馆并不是首次发生争议，最近几年爆出过性骚扰丑闻，2017年解雇了一名科学教基信徒（Scientology，也译山达基教）。

艺术之家本身并无收藏，而是展出各个艺术家的作品，过去几年主要展出外国当代艺术家的作品。大约10年前，艾未未的作品曾在这里展出。

 

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