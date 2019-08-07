艾未未：想离开德国 “这个国家不需要我”

（德国之声中文网）艾未未向《世界报》表示："德国不是一个开放社会，而是一个想要开放、但首当其冲是自我保护的社会。德国文化如此强大，以致于并不真正接受其它的想法和论据。"

他举例说，曾三次遇到刚上车、出租车司机就让他"下车"的情况。其中有一次他报了案，收到一个负责反歧视的部门的回复。该部门表示没有发现歧视的问题，出租车企业称这是"文化差异"。但他并不认同。

艾未未说："我的家人和我很乐意在这里生活，但我还是要离开柏林。这个国家不需要我，因为它很自我中心。"

人权、电影审查

他在采访中还对德国、美国以及西方政界、商界人士忽视中国人权的做法提出质疑。他指出，如果单纯以利润为目标，那么西方的民主制度将无法与中国的国家资本主义相抗衡。民主政体必须要同时关切人权、劳工权益、环境保护等。

艾未未也回答了有关柏林电影节、中国电影审查制度的问题。他讲述说，一位朋友曾告诉他，大型电影节很在乎一部电影能否在中国获得公映的许可。"好莱坞电影中，四成都有中国资金的参与。每个制片人都希望影片能进入中国这个巨大的市场。这就像淘金一样。所以，凡是审查者不喜欢的台词，制片人都去掉。喜欢达赖喇嘛的演员也不会被选中。"

艾未未提及他自己以及在德纪录片导演周勍的作品曾被柏林电影节拒绝。

记者问及中国著名导演张艺谋曾临时退出柏林电影节一事，艾未未表示，中国的有关部门并不在乎是否是名人，而是在乎国际形象。

艾未未还提到范冰冰逃税事件。他表示，在中国，个人所得税体系并不清晰，然而，这是有关方面有意为之。因为政府官员不希望公开自己的收入。

"没有家乡"

艾未未介绍了他的团队新近制作的三部纪录片，分别是关于罗兴亚人流亡、墨西哥大学生失踪事件以及香港正在进行的民主抗议。

他没有说明离开柏林后会去哪里。他说："我不知道会在哪里生活。我没有家乡，因为中国拒绝了我，自从我出生开始。如果知道目的地，就不再是难民了。我是一名难民。"

艾未未和他的艺术作品 “柏林，我爱你” 2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。

艾未未和他的艺术作品 到柏林看儿子 艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。

艾未未和他的艺术作品 第一次在中国举办展览 此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。

艾未未和他的艺术作品 美国“恶魔岛监狱”的展览 除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。

艾未未和他的艺术作品 葵瓜子 艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。

艾未未和他的艺术作品 十二生肖兽首 “十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？

艾未未和他的艺术作品 6000个木凳子 即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。

艾未未和他的艺术作品 上海的纪念品 6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。

艾未未和他的艺术作品 永久牌自行车 越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。

艾未未和他的艺术作品 带着防毒面具抵御北京的污染 软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。 作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch



苗子/石涛（德新社、世界报）