艾未未：德国的气氛令人害怕

（德国之声中文网）周一（12月10日）出版的英国《卫报》刊登了一篇对艾未未的专访。旅居德国的艾未未表示，目前德国以及欧洲很多地方氛围"十分令人害怕"，让人回想起"1930年代的状况"。

在《人权宣言》诞生70周年之际，艾未未在采访中表示，越来越多的人避免使用"人权"这个词。"人们用普世价值这样的词取而代之，以避免触怒中国当局，因为他们还想同后者做生意。"艾未未曾是中国最知名的政府批评者之一。

艾未未应邀设计一幅旗帜，来纪念《人权宣言》问世这一里程碑式的历史事件。他讲述了自己与柏林一位出租车司机之间的一次对话，他认为这次争论与他的"难民"身份有关。

"无论我走到哪里，到处都跟人争论，包括德国人，他们说我应该对他们感恩，因为我是个难民，是他们支付了我的生活费用。"艾未未说，"这就是德国眼下的气氛，我在大街上看到有海报这样说：'我们能够自己造人，不需要外国人'。"

"这就是欧洲很多地方，包括英国现在的气氛。这让人十分害怕，因为在这种时刻让人想起1930年代的情形"，艾未未补充说。

艾未未自2015年以来生活在德国。此前他在中国被软禁达4年。他说，默克尔领导下的德国政府对他给予了很大支持。"我在一个偶然的机会遇到她（默克尔）……我跟她握了手。那天正好是我的生日，她还向我表示了祝贺。我对她的政府为促成我出国做出的所有努力表示了感谢。"

叶宣/乐然（德新社）