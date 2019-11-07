 艾未未：德国不讨人喜欢 | 文化经纬 | DW | 26.01.2020

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文化经纬

艾未未：德国不讨人喜欢

去年从柏林移居剑桥的中国艺术家艾未未新近接受《卫报》采访，谈及在柏林的生活。

Ai Weiwei spricht zur Presse nach seinem Besuch bei Assange im Belmarsh Gefängnis (picture-alliance/AP Photo/D. Lipinski/)

在伦敦探望狱中的阿桑奇之后，艾未未会见记者（2019.6.11）

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德国《世界报》8月8日刊登了对艺术家艾未未的采访。他讲述了为什么想要离开德国，也谈及柏林电影节和中国电影审查制度。 (09.08.2019)

艾未未说：“每个艺术家都是活动人士”。他不仅是作为概念艺术家，同时也作为作者出场。新近在柏林的新书介绍会上，他谈到了他与德国的关系。 (07.11.2019)

香港抗争局势日益激烈，旅居德国的中国艺术家、社会活动人士艾未未接受德国之声采访表示，香港政府只是中央的“傀儡”，而北京政府最近做出的强硬表态是“虚张声势”。 (07.08.2019)

（德国之声中文网）现年62岁的艾未未在接受采访时回忆起在柏林的日子，称德国不宽容、崇拜偶像、威权色彩浓厚。艾未未从2015年起一直居住在柏林，直到数月前移居英国大学城剑桥。他在柏林仍留有一艺术工作室。

艾未未在周二（1月22日）刊载的这篇采访中表示，他移居的原因是10岁的儿子。他希望，儿子在英国能得到良好教育和更多安全。他说，他不想让孩子在粗蛮的社会条件下长大。他称，德国不能给外国人提供良好环境。

这位艺术家说，在英国，人们至少有礼貌，而德国就不是。他说，德国人对外国人有一种深深的抵触情绪。

艾未未还说，在他看来，德国人奉行唯上主义。他表示，他不喜欢对权威如此卑躬屈膝的国家或文化。他说，与中国的情况相似，德国人自甘受他人压制，纳粹主义一如既往存在，以某种超人一头的形式出现在对世界的看法中。

他指出，在德国，他个人虽未经历过公开的种族主义，但在德国首都柏林却多次因芝麻小事而被赶下出租车。其中一次是因为他拒绝关车窗；另一次是因为他和远在北京的母亲通电话。

在被问及是否会退休时，艾未未说，他说不上自己想退休，但可能愿意隐退，可能就在剑桥。他说，他想回中国，见自己的老母亲。他指出，他已多年未看到母亲了，但他担心，他一旦回中国，有可能被拘捕，或被吊销护照。

 

凝炼(综合报道)

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