艾未未：德国不讨人喜欢

（德国之声中文网）现年62岁的艾未未在接受采访时回忆起在柏林的日子，称德国不宽容、崇拜偶像、威权色彩浓厚。艾未未从2015年起一直居住在柏林，直到数月前移居英国大学城剑桥。他在柏林仍留有一艺术工作室。

艾未未在周二（1月22日）刊载的这篇采访中表示，他移居的原因是10岁的儿子。他希望，儿子在英国能得到良好教育和更多安全。他说，他不想让孩子在粗蛮的社会条件下长大。他称，德国不能给外国人提供良好环境。

这位艺术家说，在英国，人们至少有礼貌，而德国就不是。他说，德国人对外国人有一种深深的抵触情绪。

艾未未还说，在他看来，德国人奉行唯上主义。他表示，他不喜欢对权威如此卑躬屈膝的国家或文化。他说，与中国的情况相似，德国人自甘受他人压制，纳粹主义一如既往存在，以某种超人一头的形式出现在对世界的看法中。

他指出，在德国，他个人虽未经历过公开的种族主义，但在德国首都柏林却多次因芝麻小事而被赶下出租车。其中一次是因为他拒绝关车窗；另一次是因为他和远在北京的母亲通电话。

在被问及是否会退休时，艾未未说，他说不上自己想退休，但可能愿意隐退，可能就在剑桥。他说，他想回中国，见自己的老母亲。他指出，他已多年未看到母亲了，但他担心，他一旦回中国，有可能被拘捕，或被吊销护照。

凝炼(综合报道)