艾未未：“取消片子的理由是我的政治身份”

中国著名当代艺术家艾未未在短片集《柏林，我爱你》中的作品被取消。据艾未未自己的分析，这是出于政治考虑，因为展现他参与的电影是一种政治担当。
（德国之声中文网）艾未未在周末发布的一份声明中写道，"我们参与的部分被删除，令人气愤，尤其是制作团队事先没有通知我们的情况下。"
"我们拍摄的情节还成为电影推广宣传片的一部分。我得到的取消这部片子的理由是我的政治身份，这一身份为制作团队保障资金筹措带来困难。我们发现，一名制片商主管也是'上海，我爱你'的制片人。"
接受德国之声独家专访时，艾未未说，柏林电影节的主办方曾向他暗示，因其参与了这部片子，让制片人很难将它送交参赛，"他们告诉我，他们把片子送去参加柏林电影节，而影展则告知他们，如果有艾未未，那么片子将不会通过。"
德国之声记者Melissa Chan评估了一份文件，该文可以证实艾未未的说法。
艾未未说，"这是发出的明确信号，一个走向黑暗的信号。"
"因为年轻人将根本不去想象怎样去战胜严格的审查。假如你是一名电影工作者，你将很难在国内得到拍摄许可，在国外也一样，即便是像张艺谋这样的人物，也面临这样的问题，即便像我这样的，同样会碰到这种情况，可以想象，如果是年轻艺术家会是怎样。因此，中国失去的不仅是自由言论，它失去的是整个一代人的想象力，他们的勇气，以及他们对艺术的热情。"
柏林电影节收到了我们的问讯，但他们说不评论没有入选的作品。
德国之声也联系上了"柏林，我爱你"影片的制片人之一克劳斯·克劳森（Claus Clausen）。他证实了艾未未的说法--其中也包括艾未未对柏林电影节的指责。
克劳森说，他没有其他选择，这与创作分歧无关，他非常喜欢艾未未的作品。"我们只能这样做。……我们对这样做感到绝望，但是却没办法。"
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10年前的那一场巨震，不仅夺走了数万人的生命，也改变了艺术家艾未未的人生轨迹。10年后的今天他表示：当年地震后遗留下的那一串问号，至今没有一个变为句号。 (12.05.2018)