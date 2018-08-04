艾未未北京工作室遭强拆

（德国之声中文网）周五晚间(8月3日)，艾未未就已经通过Instagram等社交媒体发出消息，称位于北京草场地的"左右"工作室遭到强拆。他发布的视频显示，一台挖掘机正在拆除由旧厂房改造的工作室的窗户。建筑内仍有少量物品，并未完全清空。

这间工作室从2006年起就是艾未未在北京的主要创作场所。目前居住在德国的艾未未在社交媒体上介绍，工作室安家的建筑是一座"东德风格的老厂房"，而本周五开始的强拆，当局并没有提前通知。

德新社注意到，去年夏天起，草场地多家艺术工作室都陆续接到了拆迁通知，他们被要求在今年夏天搬离草场地。这片艺术家云集的区域位于北京五环外，90年代末艾未未来到此地后，草场地获得了快速的发展。随着北京的城市发展、地价攀升，多年来草场地一直受到拆迁的威胁。2011年，当地居民、商户通过请愿，一度成功促使地方政府放弃草场地拆迁计划。

美联社指出，去年以来，北京市政府以安全改造的名义，开始大规模拆除城郊的老旧建筑，因此暂时不清楚此次艾未未工作室遭拆迁是否有政治动机。

艾未未则在接受美国"自由亚洲"采访时说，距离最后搬离时间本来还有大约2星期时间，因此留守北京工作室的工作人员见到挖掘机时都很吃惊，"我们还有很多作品和一些设备在里面"。他本人也表示，不清楚强拆是否有政治因素。

这并非艾未未首次遭遇工作室遭到强拆的情况。2008年，艾未未应上海市嘉定区政府邀请在马陆镇艺术区设立工作室。但是，2009年，工作室刚完工后不久，马陆镇当局称工作室为"违章建筑"，要求拆除。该工作室最终在2011年1月被拆除。

艾未未曾经作为艺术顾问参与设计了2008年北京奥运主体育场"鸟巢"。2008年汶川地震后，他展开了死难学生调查活动；此后还参与声援维权人士，其中国政权批评者的形象越发明显。2011年，艾未未在北京遭到拘押，当局指控其涉嫌逃税。同年获释后，当局依然扣押了他的旅行证件，直到2015年才归还。此后，他移居德国，并且在柏林设立了工作室；而在遭到拆迁之前，他在北京的工作室依然维持运转。

文山/王凡/(美联社、德新社等)