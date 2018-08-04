艾未未北京工作室遭强拆

（德国之声中文网）周五晚间(8月3日)，艾未未就已经通过Instagram等社交媒体发出消息，称位于北京草场地的"左右"工作室遭到强拆。他发布的视频显示，一台挖掘机正在拆除由旧厂房改造的工作室的窗户。建筑内仍有少量物品，并未完全清空。
这间工作室从2006年起就是艾未未在北京的主要创作场所。目前居住在德国的艾未未在社交媒体上介绍，工作室安家的建筑是一座"东德风格的老厂房"，而本周五开始的强拆，当局并没有提前通知。
德新社注意到，去年夏天起，草场地多家艺术工作室都陆续接到了拆迁通知，他们被要求在今年夏天搬离草场地。这片艺术家云集的区域位于北京五环外，90年代末艾未未来到此地后，草场地获得了快速的发展。随着北京的城市发展、地价攀升，多年来草场地一直受到拆迁的威胁。2011年，当地居民、商户通过请愿，一度成功促使地方政府放弃草场地拆迁计划。
2011年，艾未未的上海工作室遭到拆除
美联社指出，去年以来，北京市政府以安全改造的名义，开始大规模拆除城郊的老旧建筑，因此暂时不清楚此次艾未未工作室遭拆迁是否有政治动机。
艾未未则在接受美国"自由亚洲"采访时说，距离最后搬离时间本来还有大约2星期时间，因此留守北京工作室的工作人员见到挖掘机时都很吃惊，"我们还有很多作品和一些设备在里面"。他本人也表示，不清楚强拆是否有政治因素。
这并非艾未未首次遭遇工作室遭到强拆的情况。2008年，艾未未应上海市嘉定区政府邀请在马陆镇艺术区设立工作室。但是，2009年，工作室刚完工后不久，马陆镇当局称工作室为"违章建筑"，要求拆除。该工作室最终在2011年1月被拆除。
艾未未曾经作为艺术顾问参与设计了2008年北京奥运主体育场"鸟巢"。2008年汶川地震后，他展开了死难学生调查活动；此后还参与声援维权人士，其中国政权批评者的形象越发明显。2011年，艾未未在北京遭到拘押，当局指控其涉嫌逃税。同年获释后，当局依然扣押了他的旅行证件，直到2015年才归还。此后，他移居德国，并且在柏林设立了工作室；而在遭到拆迁之前，他在北京的工作室依然维持运转。
文山/王凡/(美联社、德新社等)
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艾未未和他的艺术作品
“柏林，我爱你”
2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。
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艾未未和他的艺术作品
到柏林看儿子
艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。
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艾未未和他的艺术作品
第一次在中国举办展览
此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。
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艾未未和他的艺术作品
美国“恶魔岛监狱”的展览
除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。
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艾未未和他的艺术作品
葵瓜子
艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。
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艾未未和他的艺术作品
十二生肖兽首
“十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？
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艾未未和他的艺术作品
6000个木凳子
即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。
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艾未未和他的艺术作品
上海的纪念品
6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。
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艾未未和他的艺术作品
永久牌自行车
越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。
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艾未未和他的艺术作品
带着防毒面具抵御北京的污染
软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。
作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch