艾未未出新书 回忆与父亲的童年时光

（德国之声中文网）中国艺术家艾未未在柏林推介了他的新书《千年悲欢》（1000 Years of Joys and Sorrows）。这本自传由企鹅兰登书屋（Penguin Random House）出版，翻译成14种语言。

艾未未从2015年起一直居住在柏林，2019年移居英国大学城剑桥。他在柏林仍留有一艺术工作室。他移居到英国时曾告诉英国《卫报》，在德国，纳粹主义一如既往存在。

德国当代作家丹尼尔·克尔曼（Daniel Kehlmann）主持了艾未未新书的推介会，他鼓励艾未未向观众简述自己在柏林受到的歧视。后者回应自己是天生的“大嘴巴”，只是众多声音种的一个，而且这些声音不一定是对的。他补充说，自己对先前说过的许多话都感到后悔。

在《千年悲欢》这本书中，艾未未用大量的篇幅描述了对父亲、著名诗人艾青生平的回忆。书名就取自艾未未父亲艾青的诗。1929年至1932年艾青旅居法国期间接触到的艺术、哲学和文学都对他产生了深远的影响。回国后不久，他就因为“通共扰民”的罪名被判处有期徒刑三年。1957年，也就是儿子艾未未出生的那一年，艾青被划为 "右派"，1959年艾青与他的家人一起被下放到新疆，1967年受到进一步冲击，艾青被责令打扫厕所，10岁的艾未未与父亲一起住在地下室，艾未未描述里面到处都是虱子和老鼠，尽管如此，这种与世隔离的状态还是让他有一种安全感。他在书中写道：“周围的人对我们的疏远和敌意，让我对我是什么样的人有了清晰的认识”，“并形成了我对如何定义社会地位的判断”。

艾未未和他的艺术作品 “柏林，我爱你” 2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。

艾未未和他的艺术作品 到柏林看儿子 艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。

艾未未和他的艺术作品 第一次在中国举办展览 此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。

艾未未和他的艺术作品 美国“恶魔岛监狱”的展览 除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。

艾未未和他的艺术作品 葵瓜子 艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。

艾未未和他的艺术作品 十二生肖兽首 “十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？

艾未未和他的艺术作品 6000个木凳子 即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。

艾未未和他的艺术作品 上海的纪念品 6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。

艾未未和他的艺术作品 永久牌自行车 越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。

艾未未和他的艺术作品 带着防毒面具抵御北京的污染 软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。 作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch



在推介会上，当观众问及他是如何忍受目睹父亲遭受羞辱和不断的迫害时，艾未未回答说，他可能是 “太愚蠢”“太不敏感”，没有意识到他真正遭受了多少痛苦。毛泽东去世后，他们全家于1976年回到北京。

纽约艺术生涯

中国改革开放后，艾未未是第一批被获准前往海外的学生之一。1984年，艾未未在纽约遇到了"跨掉的一代"文学代表人物艾伦·金斯伯格（Allen Ginsberg）。美国波普艺术大师安迪·沃霍尔（Andy Warhol）和达达主义艺术家杜尚（Marcel Duchamps）都给艾未未带来启发。与中国截然不同的文化也给他带来了冲击，他以傲慢和自我讽刺的态度来应对。当他初抵美国时相信自己将会成为一个 “新的毕加索”。不过母亲给他泼了冷水：“我母亲仍然不相信我是一个成功的艺术家。“因为相信母亲的判断力，他往往不会对艺术界看得太过在乎。

成为中国“最危险的艺术家”

艾未未很快以大胆挑衅的艺术风格而闻名，比如，1995年，在一张照片中，他摔碎了一只有两千年历史的汉代陶壶。他艺术之路的一个转折点是2008年的汶川地震。他调查地震遇难学生，并在网上公布了5219个孩子的名单。

这个项目之后，艾未未开始将人类命运融入到自己的艺术作品当中。这也让他成了一个 “危险 "的异议人士。多年来他受到国安的骚扰，2011年他被便衣警察逮捕关押了81天。获释后，他的护照被没收又被软禁了四年。直到2015年，他才设法离开中国，搬到了柏林。

自由无处不在

克尔曼在推介会上提出问题，如何在囚禁的情况下保持个人自由，尤其是在疫情期间，许多人都感觉被困在家中。艾未未回答说，自由意味着通过观察寻找创造性："你不需要整个世界来做这件事"。他举例说到，自己被关的日子也是一种对想象力的修行，他观察守门的两个士兵。他在想象他们的生活轨迹，来自哪里，生活是怎么样的，是什么让他们无条件地执行政府下达的命令。这位艺术家表示，如果他被关的时间更长，自己可能会成为一名作家。



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