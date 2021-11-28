艾未未出新书 回忆与父亲的童年时光

艾未未被认为是最著名的在世艺术家之一。如今他在柏林推介自己的新书，这是一本名为《千年悲欢》的回忆录，这本书不仅讲述了他本人和父亲诗人艾青的生活，也是关于一段中国历史的写照。
（德国之声中文网）中国艺术家艾未未在柏林推介了他的新书《千年悲欢》（1000 Years of Joys and Sorrows）。这本自传由企鹅兰登书屋（Penguin Random House）出版，翻译成14种语言。
艾未未从2015年起一直居住在柏林，2019年移居英国大学城剑桥。他在柏林仍留有一艺术工作室。他移居到英国时曾告诉英国《卫报》，在德国，纳粹主义一如既往存在。
德国当代作家丹尼尔·克尔曼（Daniel Kehlmann）主持了艾未未新书的推介会，他鼓励艾未未向观众简述自己在柏林受到的歧视。后者回应自己是天生的“大嘴巴”，只是众多声音种的一个，而且这些声音不一定是对的。他补充说，自己对先前说过的许多话都感到后悔。
在《千年悲欢》这本书中，艾未未用大量的篇幅描述了对父亲、著名诗人艾青生平的回忆。书名就取自艾未未父亲艾青的诗。1929年至1932年艾青旅居法国期间接触到的艺术、哲学和文学都对他产生了深远的影响。回国后不久，他就因为“通共扰民”的罪名被判处有期徒刑三年。1957年，也就是儿子艾未未出生的那一年，艾青被划为 "右派"，1959年艾青与他的家人一起被下放到新疆，1967年受到进一步冲击，艾青被责令打扫厕所，10岁的艾未未与父亲一起住在地下室，艾未未描述里面到处都是虱子和老鼠，尽管如此，这种与世隔离的状态还是让他有一种安全感。他在书中写道：“周围的人对我们的疏远和敌意，让我对我是什么样的人有了清晰的认识”，“并形成了我对如何定义社会地位的判断”。
在推介会上，当观众问及他是如何忍受目睹父亲遭受羞辱和不断的迫害时，艾未未回答说，他可能是 “太愚蠢”“太不敏感”，没有意识到他真正遭受了多少痛苦。毛泽东去世后，他们全家于1976年回到北京。
中国改革开放后，艾未未是第一批被获准前往海外的学生之一。1984年，艾未未在纽约遇到了"跨掉的一代"文学代表人物艾伦·金斯伯格（Allen Ginsberg）。美国波普艺术大师安迪·沃霍尔（Andy Warhol）和达达主义艺术家杜尚（Marcel Duchamps）都给艾未未带来启发。与中国截然不同的文化也给他带来了冲击，他以傲慢和自我讽刺的态度来应对。当他初抵美国时相信自己将会成为一个 “新的毕加索”。不过母亲给他泼了冷水：“我母亲仍然不相信我是一个成功的艺术家。“因为相信母亲的判断力，他往往不会对艺术界看得太过在乎。
艾未未很快以大胆挑衅的艺术风格而闻名，比如，1995年，在一张照片中，他摔碎了一只有两千年历史的汉代陶壶。他艺术之路的一个转折点是2008年的汶川地震。他调查地震遇难学生，并在网上公布了5219个孩子的名单。
这个项目之后，艾未未开始将人类命运融入到自己的艺术作品当中。这也让他成了一个 “危险 "的异议人士。多年来他受到国安的骚扰，2011年他被便衣警察逮捕关押了81天。获释后，他的护照被没收又被软禁了四年。直到2015年，他才设法离开中国，搬到了柏林。
克尔曼在推介会上提出问题，如何在囚禁的情况下保持个人自由，尤其是在疫情期间，许多人都感觉被困在家中。艾未未回答说，自由意味着通过观察寻找创造性："你不需要整个世界来做这件事"。他举例说到，自己被关的日子也是一种对想象力的修行，他观察守门的两个士兵。他在想象他们的生活轨迹，来自哪里，生活是怎么样的，是什么让他们无条件地执行政府下达的命令。这位艺术家表示，如果他被关的时间更长，自己可能会成为一名作家。
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