 艾未未作品 追忆失踪大学生 | 文化经纬 | DW | 13.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

艾未未作品 追忆失踪大学生

用一百万块乐高对抗遗忘：中国艺术家艾未未在墨西哥展出其新作品，以纪念43名失踪的大学生，同时也揭开了墨西哥的一个民族伤疤。

Mexiko Ausstellung von Ai Weiwei (picture-alliance/ZUMA Wire/El Universal)

中国流亡艺术家艾未未在墨西哥举办展览

（德国之声中文网）流亡柏林的艺术家艾未未用各色乐高拼出了43名失踪大学生的肖像。大约五年前，这些大学生被警方逮捕后宣告失踪。本次主题为"重建记忆"的展览，本周六在墨西哥城大学现代艺术博物馆内开幕。

艾未未希望用他的艺术品唤醒人们对这一暴行的记忆。现年61岁的艾未未说："自我认知的基础是回忆，而空虚则是违背人类尊严的，也可能是愤怒和暴力的根源。"同这些用乐高拼出的壁画一道展出的，还有一个视频装置艺术，内容则是对受害者家属、警察以及官方人士的采访。

Mexiko Ausstellung von Ai Weiwei (picture-alliance/dpa/NOTIMEX/A. Rocha)

艾未未用百万枚乐高拼出的失踪大学生肖像。

事件背景仍旧扑朔迷离

当年，上述大学生遭到绑架的事件曾引发全球性抗议浪潮。2014年九月，墨西哥南部城市伊瓜拉一个属于左翼学习团体的43名大学生前往墨西哥城参加抗议活动途中宣告失踪。墨西哥总检察院的说法是，这些学生被腐败警员绑架后移交给了贩毒黑帮。该贩毒集团误认为上述大学生属于另一个敌对的贩毒团伙，于是将他们残酷杀害后焚尸灭迹。

泛美人权委员会的独立专家对墨西哥官方的调查结果提出质疑，认为官方结论充满了敷衍和掩盖的痕迹。墨西哥官方在事件调查过程中的拖沓做派，也引发了全球性的批评呼声。批评者还认为，墨西哥政府同黑帮有相互勾结的嫌疑。

触动心灵

开幕式上，艾未未表示，无论是作为艺术家，还是作为一个人，这一事件对他触动都很大。他说："如果你听说，有人受到伤害，你邻居家的男孩再也无法回家了，而四年之后，政府还拿不出调查结论。这算一个什么政府？我们又是生活在一个什么样的社会里？"

艾未未曾多次对中国政府提出批评，并因此一度遭到关押。当被问及为何选择乐高来进行此次创作时，艾未未表示，他一直将乐高视为一种"民主"媒介。他说："每个人都可以使用它，每个人也都认识它。"而拼就大学生肖像的这些乐高让他联想起了电脑屏幕的像素。

达扬 / 王凡 (德新社，法新社，路透社)

 

DW.COM

专访艾未未: 人权像空气和水分

在接受德国之声采访时，旅居德国的中国艺术家艾未未讲述了德国和欧洲针对移民问题的态度变化，也形容中国社会是“一个将每一个人训练成说谎话，不说话，听不见，看不见，告密者或加害于他人的社会”。 (21.12.2018)  

与排外政客合影？艾未未：何错之有！

中国艺术家艾未未近年来关心的最主要话题就是“难民危机”，而德国选项党及其党团主席威德尔及的反难民立场众所周知。立场堪称截然相反的这两者最近为何扯上了关系？ (20.04.2018)  

艾未未：“取消片子的理由是我的政治身份”

中国著名当代艺术家艾未未在短片集《柏林，我爱你》中的作品被取消。据艾未未自己的分析，这是出于政治考虑，因为展现他参与的电影是一种政治担当。 (19.02.2019)  

相关内容

Interview mit der Gewinnerin des DW Freedom of Speech Award 2019: Anabel Hernández

“欧洲对墨西哥的危机负有连带责任” 19.02.2019

墨西哥女记者安娜贝尔·赫尔南德斯（Anabel Hernández）赢得了德国之声2019年度言论自由奖。她表示，国际社会不能对墨西哥发生的人道主义灾难听之任之。

Deutschland Lesung Elegie und Aufbruch 19. Poesiefestival Berlin

艾未未：从不喜欢自己的作品 20.09.2018

中国艺术家艾未未与其艺术作品之间显然存在着一种距离感。他在柏林向《每日镜报》（Tagesspiegel）表示，他自己不会在任何地方去展示其作品。

广告
Mexiko Ausstellung von Ai Weiwei (picture-alliance/ZUMA Wire/El Universal)

艾未未作品 追忆失踪大学生

用一百万块乐高对抗遗忘：中国艺术家艾未未在墨西哥展出其新作品，以纪念43名失踪的大学生，同时也揭开了墨西哥的一个民族伤疤。  

Schilder mit englischer Schrift in Japan (DW/J. Ryall)

日本备战东京奥运 “日式英语”令人一头雾水

还有不到18个月的时间，2020年东京奥运会即将在日本举行。为了迎接来自世界各地的访客，日本准备了各种外语标示，但不少“日式英文”让游客无法理解。  