艾未未作品 追忆失踪大学生

（德国之声中文网）流亡柏林的艺术家艾未未用各色乐高拼出了43名失踪大学生的肖像。大约五年前，这些大学生被警方逮捕后宣告失踪。本次主题为"重建记忆"的展览，本周六在墨西哥城大学现代艺术博物馆内开幕。

艾未未希望用他的艺术品唤醒人们对这一暴行的记忆。现年61岁的艾未未说："自我认知的基础是回忆，而空虚则是违背人类尊严的，也可能是愤怒和暴力的根源。"同这些用乐高拼出的壁画一道展出的，还有一个视频装置艺术，内容则是对受害者家属、警察以及官方人士的采访。

事件背景仍旧扑朔迷离

当年，上述大学生遭到绑架的事件曾引发全球性抗议浪潮。2014年九月，墨西哥南部城市伊瓜拉一个属于左翼学习团体的43名大学生前往墨西哥城参加抗议活动途中宣告失踪。墨西哥总检察院的说法是，这些学生被腐败警员绑架后移交给了贩毒黑帮。该贩毒集团误认为上述大学生属于另一个敌对的贩毒团伙，于是将他们残酷杀害后焚尸灭迹。

泛美人权委员会的独立专家对墨西哥官方的调查结果提出质疑，认为官方结论充满了敷衍和掩盖的痕迹。墨西哥官方在事件调查过程中的拖沓做派，也引发了全球性的批评呼声。批评者还认为，墨西哥政府同黑帮有相互勾结的嫌疑。

触动心灵

开幕式上，艾未未表示，无论是作为艺术家，还是作为一个人，这一事件对他触动都很大。他说："如果你听说，有人受到伤害，你邻居家的男孩再也无法回家了，而四年之后，政府还拿不出调查结论。这算一个什么政府？我们又是生活在一个什么样的社会里？"

艾未未曾多次对中国政府提出批评，并因此一度遭到关押。当被问及为何选择乐高来进行此次创作时，艾未未表示，他一直将乐高视为一种"民主"媒介。他说："每个人都可以使用它，每个人也都认识它。"而拼就大学生肖像的这些乐高让他联想起了电脑屏幕的像素。

达扬 / 王凡 (德新社，法新社，路透社)