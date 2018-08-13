艾未未：从不喜欢自己的作品

（德国之声中文网）艾未未表示不喜欢自己的艺术作品。他说他对其艺术作品从来就没有欣赏过。他表示："我的职业观类似农民。农民也是从来不会去评价他种植的每颗马铃薯的。"

艾未未说，所以他也没有兴趣向别人展示其作品。"如果有一天再没有画廊或者博物馆来向我询问，我会立即停止展览。"现年61岁的这位概念艺术家自2015年以来一直居住柏林。

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艾未未是第一届柏林人权电影节的名誉主席。在周四（9月20日）电影节开幕式上放映的首部影片是导演迈特尔瑟棼（Marcel Mettelsiefen）指导的关于阿勒颇的纪录片《瓦塔尼-我的故乡》（Watani-My Homeland）。在将于9月26日闭幕的柏林人权电影节期间，也将放映艾未未有关全球难民危机题材的影片«人流»。更多阅读：艾未未：我们每个人都可能会成为难民

艾未未说，尽管从定义上来说他也是难民，但是他并不把自己看作难民。他说："因为我主张言论自由，因而在家乡被关进监狱，受到殴打。"然而当其他难民丧失全部生存基础之际，他却能够在西方作为教授工作。他说："自从我不在那里生活之后，也是因为我现在可以毫无风险的自由发表意见，因此我也不再有更大的火气批评中国。"艾未未认为，侵犯人权不仅是中国，而是全世界都存在的问题。

艾未未和他的艺术作品 “柏林，我爱你” 2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。

艾未未和他的艺术作品 到柏林看儿子 艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。

艾未未和他的艺术作品 第一次在中国举办展览 此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。

艾未未和他的艺术作品 美国“恶魔岛监狱”的展览 除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。

艾未未和他的艺术作品 葵瓜子 艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。

艾未未和他的艺术作品 十二生肖兽首 “十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？

艾未未和他的艺术作品 6000个木凳子 即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。

艾未未和他的艺术作品 上海的纪念品 6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。

艾未未和他的艺术作品 永久牌自行车 越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。

艾未未和他的艺术作品 带着防毒面具抵御北京的污染 软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。 作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch



艾未未说，目前他正在调查43名墨西哥大学生可能被一个贩毒团伙杀害的事件。他说："我已经去过多次，询问了遇难者家属。总有一天我会将其拍成电影。"

中国当局重新归还其护照之后，2015年艾未未来到柏林并在此定居。直至今年夏季，他一直在柏林艺术大学担任客座教授。此前他在中国多次被逮捕关押。北京政府指控他有偷税漏税和经济罪行，并于2011年没收了其旅行护照。

李京慧/叶宣 （福音教通讯社）