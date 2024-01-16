艾奥瓦州初选告捷 特朗普成共和党领跑者

（德国之声中文网）美国前总统特朗普周一（1月15日）以空前优势赢得了首场共和党总统初选，中西部艾奥瓦州的共和党选民们冒着严寒低温前往投票。

特朗普的胜利证实了他在党内的主导地位，拿下艾奥瓦州初选也表明，尽管特朗普面临诸多法律诉讼，包括与2020年大选有关的91项刑事指控，但他的支持者依然死忠。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

艾奥瓦州的初选结果为何？

几乎所有选票都已完成计票后，特朗普以51%得票率轻松击败佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron Desantis）和前驻联合国大使黑利(Nikki Haley)，后两者的得票率分别为21%和19%。

特朗普轻松超越了1988年鲍勃·多尔（Bob Dole）在艾奥瓦州共和党初选中创下的12.8个百分点的优势记录。

该州的初选结果充分支持了全国民调数字，即77岁的特朗普在共和党总统候选人的竞争中大幅领先。

曾是共和党提名人的企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在艾奥瓦州的得票不到8%后宣布退选，并在初选结果公布后向支持者发表演讲支持特朗普。

艾奥瓦州初选的选民投票率创下25年来的最低水平，原因可能与该州目前的严寒气候以及危险的行车条件有关。

选战将继续移至东北部的新罕布什尔州，第二场初选将在8日后举行。

各方反应

"谢谢艾奥瓦州，我爱你们！！！"确定胜选后，特朗普在其社交媒体平台Truth Social上以大写字母表达感谢。

在特朗普滔滔不绝的一次胜利演说中，他呼吁全国团结。 "我真的认为现在是每个人、全国上下都团结起来的时候。"

民主党籍的现任美国总统拜登表示，这一结果表明特朗普是共和党提名的首选。若特朗普获得提名，拜登可能在11月的大选中再次对上特朗普。

拜登在X上写道："看起来特朗普刚刚赢得了艾奥瓦州。在这一点上，他显然是另一方的领跑者。"

另一方面，45岁的德桑蒂斯和51岁的海利虽在民调中落败但仍斗志不减。

德桑蒂斯对支持者说："因为你们的支持，尽管他们对我们施以重拳，我们还是从艾奥瓦州突围。"

黑利则表示，"当你看到我们在新罕布什尔州、南卡罗来纳州以及其他地方的表现时，我可以肯定地说，今晚艾奥瓦州让这场共和党初选变成了一场双人赛。"

特朗普遭到起诉意味着什么？

官司缠身的特朗普

在艾奥瓦州胜选的隔日，特朗普预计将在纽约因一桩民事诉讼案出庭，他已被认定对作家作家卡罗尔（E. Jean Carroll）实施性侵和诽谤。

现年79岁的指控，曾任时尚杂志编辑的她1996年在波道夫・古德曼百货（Bergdorf Goodman）遇见特朗普，同意帮他挑选送给其他女性的礼物。特朗普随后哄她进入更衣室内施以强暴。

卡罗尔对特朗普提出的民事索赔诉讼中，涵盖了"强行触摸"、"性虐待"（sexual abuse）及"强暴"（rape）等三点。去年5月，纽约的一组陪审团认为，卡罗尔可以证明特朗普对前2点指控负有责任，但特朗普的行为并未构成"强暴"。根据纽约州法律，"强暴"一词有其专门定义，严重程度高于性虐待或强行触摸。

特朗普还面临着其他一系列法律诉讼，包括被指控密谋推翻2020年大选结果，以及被指控参与了2021年1月6日他的支持者对国会大厦的冲击。

这些指控导致科罗拉多州和缅因州两州取消了特朗普竞选总统的资格，但在特朗普对裁决提出上诉期间，两个州都暂时搁置其决定。

（路透社、法新社、美联社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。