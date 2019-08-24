艾克森：第一位没有中国血统的国脚

（德国之声中文网）中国国家足球队看来希望通过归化外国球员来提高自己的战斗力。为了能够进入2022年足球世界杯，原籍巴西的球员埃尔克森（Elkeson）入选最新一届中国国家队，此举被看作是中国足协新政的开始。

中国媒体援引中国足协新任主席陈戌源的话说："我们争取实现（进军卡塔尔世界杯）这个目标。"

陈戌源在就职后的一次记者会上表示，目前已经纳入归化计划的有9名球员。他们当中有的有中国血统，有些则没有，其中包括在中超踢球的几名巴西球员以及华裔英国青年队选手布朗宁（Tyias Browning）。

现在，原本巴西籍的埃尔克森成为中国队首次招进的一名没有中国血统的归化球员。在新近公布的中国国足35人世界杯集训名单上，埃尔克森的名字赫然在列。

他将参加9月10日在马尔代夫开始的世界杯预选赛。为此，现年30岁的埃尔克森不得不放弃其巴西公民身份，而且还换了名字的中文写法。现在，他在中国国足名单上的名字是"艾克森"。

在不久的将来，中国国家足球队将主要由长着外国或混血面孔的球员组成？对于人们的这一疑问，陈戌源给出的否定的答案。他在接受中国官媒采访时表示，要"本着严格控制，严肃认真的态度"对待归化球员工作，而且"今后关于外籍球员的归化不会成为大规模的状态"。

李京慧/李鱼 （德国体育通讯社）

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