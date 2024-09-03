艺术家回国期间被逮捕 公开信呼吁放人

因涉嫌"侵害英烈名誉罪"，知名艺术家高兟回国期间被逮捕。笔会代表认为，中国的艺术界正在收紧管控，人人都会成为下一位被拘押者。

（德国之声中文网）连续数天以来，多个海外中文媒体报道中国艺术家高兟回乡探亲后被扣留的事件。据悉，高兟原计划9月3日从北京飞回纽约，但8月26日在河北省三河市被警方带走，次日，家人收到拘留通知书，对其的指控是"涉嫌侵害英雄烈士名誉罪"。

高兟的弟弟高强周一（9月2日）向《纽约时报》证实哥哥被抓的消息属实。按照2021年出台的侵害英烈刑事犯罪条款，最重可判至3年监禁。

高兟现年68岁，两年前移居美国并在美国拥有永久居留权。数十年来，他与弟弟高强共同创作了许多涉及政治题材的作品，比如《毛小姐系列》、《枪决基督》、《下跪忏悔的毛》等雕塑，曾引发广泛的争议。尤其《下跪忏悔的毛》这座铜像，描绘毛泽东跪在地上，做出祈求和忏悔的姿势。

据纽时报道，警方本次还没收了多件艺术品，但它们都是十多年前创作的。高强说，他不知道警方为什么现在逮捕高兟，因为这些作品早在亵渎英烈罪条款实施之前就已经存在了。

旅英作家、独立中文作家笔会会员马建发表公开信、征集联署，呼吁释放高兟。公开信写道，艺术家高兟先生已近七十岁，且腰病缠身：

"我们能理解，高氏兄弟创作的艺术作品触碰了政治规矩，但没有触及中国的法律和宪法规定的言论自由。因此，我们强烈要求取消2021年新增刑法条例"侵害英雄烈士名誉荣誉罪"，成为多年前高氏兄弟创作的作品成为拘押艺术家的罪名，尽快还高兟人身自由。"

公开信还称，"三河市公安局竟把高兟的艺术创作当成罪证，重蹈文革迫害。我们感到不解和悲痛。也感到中国的艺术界正在收紧管控，人人都会成为下一位被拘押者。"

(综合报道)

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