 艺术圈支持“反抗灭绝” 向默克尔喊话 | 科技环境 | DW | 05.10.2019

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科技环境

艺术圈支持“反抗灭绝” 向默克尔喊话

他们要拯救气候和世界——气候保护运动“反抗灭绝”向德国联邦政府发出气候保护呼吁，近百名艺术工作者们踊跃支持。

Aktivisten von Extinction Rebellion vor Bundeskanzleramt Berlin Klimaaktivisten (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

（德国之声中文网）"反抗灭绝"（Extinction Rebellion）的活动人士向德国联邦政府发出一封公开信。他们的呼吁：政界必须行动起来！此举获得了近百名艺术工作者的支持。

他们的标志物是一个沙漏，其信息十分明确：我们所剩时间不多了。"反抗灭绝"运动和"星期五为未来"运动一样，为相同目标而战--只不过，使用更为戏剧化的手段。与瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）创建的那个学生们参与的运动相比，简称为"XR"的"反抗灭绝"运动，听来更极端。

在致德国政府的一封公开信中，"反抗灭绝"的倡议者们要求"立即采取应对日趋严重的生态危机的极端措施"，否则，"人类将面临食物匮乏、极端气候现象及由此而来的对世界各地千百万人的死亡威胁。"

Deutscher Kandidat für Auslands-Oscar (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

土耳其裔的德国电影导演法提赫·阿金也在公开信上签字

德国艺术、文化界的约90位名人在公开信上签了字，其中有著名导演阿金（Fatih Akin）、巴登股价剧院戏剧总监贝格曼（ Anna Bergmann）、演员洛迈尔（Peter Lohmeyer）和麦德尔（Bjarne Mädel）、脱口秀演员费恩德勒（Michael Feindler），以及其他导演、作家和音乐家。

女制片人索莫拉特（Iris Sommerlatte）也在公开信上签了名。她在接受德国之声采访时表示，希望此举能推动政界。45岁的她回忆说，"孩提时代，到了冬天还下雪；如今，人们用自己的眼睛就能看到气候的变化"。

新的气候保护行动

下周一（10月7日），"反抗灭绝"运动将启动一轮新的"反抗波"：男女活动人士在其网站上宣布，"我们将封锁柏林、巴黎、纽约、阿姆斯特丹、伦敦，……我们反抗灭绝：以和平、创意、多样和坚定的方式！"他们宣布，将干扰破坏了人们生存基础的日常企业运作。

Großbritannien London | Proteste zum Schutz des brennenden Waldes am Amazonas (AFP/Getty Images)

伦敦的“反抗灭绝”运动

气候保护者们的座右铭："以非暴力的公民不服从反抗气候危机和大量灭绝"。该运动要运用令人惊心动魄的图片、行动和语言使公民、国家领导人和经济大亨们警醒。棺木、血红颜料、化妆服和公共场合的象征死亡地以及封锁交通枢纽均属于这些手段。

"反抗灭绝"运动的网站上还出现了一段视频，看上去好像是在替某个惊秫片打广告。视频上映出一行字："这是紧急情况。"随后，出现破坏画面：风暴、森林大火、一个干涸的湖。伴着阴郁乐声，突然跳出一行黑底白字警句："情况还会更遭。我们的文明正受到威胁。"

视频的最后是呼吁--参与周一的下一个"反抗波"。

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